कॉर्बेट क्षेत्र में फिश एंगलिंग को दी पहचान, आज झेल रहा बेरोजगारी की मार, पढ़ें पूरी खबर
कॉर्बेट क्षेत्र में वन विभाग से फिश एंगलिंग के लिए परमिट जारी ना होने से ये व्यवसाय दम तोड़ रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 26, 2025 at 1:14 PM IST
कैलाश सुयाल की रिपोर्ट
रामनगर (उत्तराखंड): कभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लैंडस्केप में फिश एंगलिंग के पहचान बन चुके कमल सिंह बिष्ट आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं. नैनीताल जिले के रामनगर के टेड़ा क्षेत्र के निवासी कमल सिंह ने साल 2000 से लेकर 2016 तक रामगंगा और कोसी नदी में देश-विदेश के पर्यटकों को फिश एंगलिंग का रोमांचक अनुभव कराया. लेकिन अब वह दौर बीत चुका है, आज फिश एंगलिंग पूरी तरह ठप है और इस क्षेत्र की पहचान बन चुके बिष्ट अपने अनुभव के बावजूद काम के अभाव में घर पर बैठे हैं.
पर्यटकों से गुलजार रहता था क्षेत्र: साल 2000 से साल 2016 तक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का दुर्गा देवी रेंज और उससे सटा मर्चुला क्षेत्र फिश एंगलिंग और बर्ड वॉचिंग के लिए देश-विदेश में मशहूर था. देश के साथ जर्मनी, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से विदेशी सैलानी खास तौर पर कमल सिंह बिष्ट के मार्गदर्शन में फिश एंगलिंग का अनुभव लेने आते थे.
रामगंगा और कोसी नदी में पर्यटकों को कैच एंड रिलीज पद्धति से फिश एंगलिंग करवाता था. मछली को पकड़ा जाता था, फोटो ली जाती थी और फिर उसे वापस पानी में छोड़ दिया जाता था. इससे मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचता था, बल्कि संरक्षण का भाव भी मजबूत होता था. करीब 60 से 90 किलो तक की गोंच मछली (कैटफिश) पकड़ी है. इसके अलावा महाशीर, ईल फिश और ईगल फिश जैसी प्रजातियां भी एंगलिंग में शामिल थी. लेकिन बीते कुछ वर्षों से इस पर वन विभाग की ओर से परमिट जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे कार्य ठप हो गया है.
कमल सिंह बिष्ट, फिश एंगलिंग गाइड
अब ना परमिट मिलता है, ना रोजगार: कमल सिंह बिष्ट बताते हैं कि पहले वन विभाग से फिश एंगलिंग के लिए विधिवत परमिट मिलता था. पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेकर पर्यटक फिश एंगलिंग करते थे, लेकिन अब रामनगर डिवीजन में इस पर कोई परमिट नहीं जारी किया जा रहा है. केवल रामगंगा नदी के मर्चुला से ऊपर क्षेत्र में एक व्यक्ति को ही अनुमति दी गई है. वह चाहते हैं कि उनके करीब कोसी नदी में भी फिश एंगलिंग को दोबारा अनुमति दी जाए, क्योंकि यह क्षेत्र न केवल उनके लिए, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी रोजगार का बड़ा जरिया बन सकता है. क्षेत्र में फिश एंगलिंग सैलानियों को आकर्षित करने का बड़ा माध्यम हो सकता है.
फिश एंगलिंग केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संरक्षण का भी माध्यम है. फिश एंगलिंग में मछलियों को पकड़ा जाता है, लेकिन फिर उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है, यह कैच एंड रिलीज संस्कृति संरक्षण की भावना को बढ़ाती है, विदेशी पर्यटक इसमें दिलचस्पी लेते हैं और स्थानीय गाइडों को रोजगार मिलता है.
संजय छिमवाल, वन्यजीव प्रेमी
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाता है नकारात्मक संदेश: संजय छमवाल का कहना है कि जब सरकार इस तरह की गतिविधियों को बीच में रोक देती है, तो उसका नकारात्मक संदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाता है, जिससे क्षेत्र के पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है. नीतियों में निरंतरता जरूरी है, एक बार जब आप इसे बंद कर देते हैं तो वर्ल्ड एंगलिंग सर्कल में यह खबर जाती है कि यहां एंगलिंग प्रतिबंधित है, जिससे लोग आना बंद कर देते हैं.
सरकार ठोस नीति बनाए: संजय छिमवाल ने सुझाव दिया कि सरकार को एक ठोस नीति बनानी चाहिए, जिसमें फिश एंगलिंग को स्पोर्ट्स की तरह संचालित किया जाए. अगर परमिट सिस्टम को पारदर्शी तरीके से चलाया जाए तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और मछलियों की प्रजातियों का भी संरक्षण होगा. महाशीर और ईल फिश जैसी दुर्लभ प्रजातियां संरक्षित रहेंगी.
कमल सिंह बिष्ट जैसे लोगों ने अपने जीवन का लंबा समय फिश एंगलिंग को समर्पित किया है. कमल ने फिश एंगलिंग को कॉर्बेट की पहचान बनाया था, लेकिन आज वह बेरोजगार हैं, यह बेहद दुखद है. सरकार को चाहिए कि ऐसे अनुभवी गाइडों को दोबारा काम का मौका दे. फिश एंगलिंग सिर्फ खेल नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा रोजगार है.
रमेश सुयाल,स्थानिक पर्यटन कारोबारी
पर्यटन व्यवसायियों की मांग, कोसी नदी में मिले अनुमति: स्थानिक पर्यटन कारोबारी रमेश सुयाल ने आगे कहा कि कमल सिंह जैसे लोगों का 20 से 30 साल का अनुभव नई पीढ़ी को सिखाने में काम आ सकता है. वह बच्चों और युवाओं को फिश एंगलिंग की ट्रेनिंग देकर क्षेत्र में पर्यटन का नया अध्याय शुरू कर सकते हैं. कहा कि गोंच मछली और ईल फिश कोसी नदी की पहचान है, इसलिए इस नदी में भी एंगलिंग की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि संरक्षण और रोजगार दोनों साथ चल सकें.
हाल ही में कार्यभार संभाला है. पता चला है कि पूर्व में यहां फिश एंगलिंग की अनुमति दी जाती थी, इस विषय पर वाइल्डलाइफ एक्ट और नियमों का अध्ययन किया जाएगा, अगर यह गतिविधि नियमों के अनुरूप संभव है, तो इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा.कोसी नदी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहां किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले विस्तृत अध्ययन और अनुमति जरूरी है.
ध्रुव मर्तोलिया, डीएफओ, रामनगर वन प्रभाग
फिश एंगलिंग से फिर लौटेगी पहचान: स्थानीय लोगों ने कहा कि जब फिश एंगलिंग चलती थी, तो इससे ना केवल गाइड बल्कि ट्रैवल एजेंट, रिजॉर्ट संचालक, जीप ड्राइवर, नाविक और स्थानीय दुकानदार तक सबको रोजगार मिलता था. अब जब यह पूरी तरह बंद है, तो ना केवल पर्यटक कम हुए हैं बल्कि नदियों का सांस्कृतिक महत्व भी घटा है.
पढ़ें-