त्योहारों के दौरान देश में हिंसा भड़काने की साजिश! NIA ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की साइबर यूनिट ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी गतिविधियों की निगरानी तेज कर दी है और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. एनआईए को सूचना मिली है कि जिहादी संगठन त्योहारों के दौरान देश भर में विभिन्न स्थानों पर आतंक फैलाने की कोशिश कर सकते हैं. दरअसल, केंद्रीय जांच एजेंसी को ये इनपुट बिहार के एक प्रवासी मजदूर से पूछताछ के बाद मिले थे, जिसे एनआईए ने अप्रैल में तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया, "हमें जानकारी मिली है कि आतंकी संगठन विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के जरिये हिंसा भड़का रहे हैं."

खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा कि पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक ताकतें त्योहारी सीजन के दौरान आतंक फैलाने की कोशिश कर सकती हैं. अधिकारी ने आगे कहा, "पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है. सभी राज्य पुलिस बलों को अधिकतम सतर्कता बनाए रखने को कहा गया है."

गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इसी साल अप्रैल में तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से अखलातुर उर्फ ​​मोहम्मद अखलाक मुजाहिद को गिरफ्तार किया था. एनआईए की जांच के अनुसार, बिहार के कटिहार जिले का निवासी अखलातुर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल था.

एनआईए ने कहा, "वह साइबर स्पेस के जरिये पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं के संपर्क में था और उनके साथ मिलकर दूसरे धर्मों के लोगों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था. अखलातुर ने देश को अस्थिर करने के लिए हमले को अंजाम देने के लिए हथियार खरीदने के इरादे से हथियारों और हथियार डीलरों से संपर्क करने की भी कोशिश की थी."

लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और अन्य सहित कई पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन देश भर के भोले-भाले युवाओं को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. अधिकारी ने कहा, "विभिन्न राज्यों की साइबर सुरक्षा इकाइयों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि वे भी भारत विरोधी गतिविधियों पर नजर रख सकें."