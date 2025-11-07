ETV Bharat / bharat

हजारीबाग पहुंचे जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सदस्य, प्राकृतिक वनस्पति की ले रहे जानकारी

हजारीबाग: जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सदस्य हिरोशी नाकाटा, इन दिनों हजारीबाग के दौर पर हैं. वे हजारीबाग के इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं और यहां की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं. हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के पदाधिकारी भी उनके साथ भ्रमण टीम में शामिल हैं.

हजारीबाग की वनस्पति और जंगली क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है. जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA), टोक्यो के वानिकी विशेषज्ञ हिरोशी नाकाटा भी पहुंचे हैं. 3 से 8 नवंबर तक हिरोशी नाकाटा कई क्षत्रों का भ्रमण करेंगे. जिसका उद्देश्य प्रस्तावित सहयोगात्मक वानिकी परियोजना की जमीनी हकीकत और तकनीकी संभावनाओं का आकलन करना है.

प्राकृतिक वनस्पति की जानकारी लेने हजारीबाग पहुंचे JICA सदस्य (Etv bharat)

यहां के पेड़ और जंगल हैं आकर्षक: हिरोशी नाकाटा

जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सदस्य हिरोशी नाकाटा ने बताया कि हजारीबाग के बड़कागांव इलाकों में जाकर वनस्पति का अध्ययन किया है. यहां के साल के वृक्ष और जंगल बेहद ही आकर्षक हैं. इसके साथ ही इन्होंने बताया जंगल में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी भिन्न है. परियोजना का यह प्रारंभिक चरण है. हजारीबाग पश्चिम प्रमंडल के कई वरीय पदाधिकारियों ने जापान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA), टोक्यो वानिकी विशेषज्ञ हिरोशी नाकाटा के साथ विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया है.