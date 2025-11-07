हजारीबाग पहुंचे जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सदस्य, प्राकृतिक वनस्पति की ले रहे जानकारी
जेआईसीए के सदस्य हिरोशी नाकाटा इन दिनों हजारीबाग के दौरे पर हैं. उन्होंने यहां के जंगल में भ्रमण कर प्राकृतिक वनस्पति की जानकारी ली.
Published : November 7, 2025 at 5:00 PM IST
हजारीबाग: जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सदस्य हिरोशी नाकाटा, इन दिनों हजारीबाग के दौर पर हैं. वे हजारीबाग के इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं और यहां की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं. हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के पदाधिकारी भी उनके साथ भ्रमण टीम में शामिल हैं.
हजारीबाग की वनस्पति और जंगली क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है. जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA), टोक्यो के वानिकी विशेषज्ञ हिरोशी नाकाटा भी पहुंचे हैं. 3 से 8 नवंबर तक हिरोशी नाकाटा कई क्षत्रों का भ्रमण करेंगे. जिसका उद्देश्य प्रस्तावित सहयोगात्मक वानिकी परियोजना की जमीनी हकीकत और तकनीकी संभावनाओं का आकलन करना है.
यहां के पेड़ और जंगल हैं आकर्षक: हिरोशी नाकाटा
जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सदस्य हिरोशी नाकाटा ने बताया कि हजारीबाग के बड़कागांव इलाकों में जाकर वनस्पति का अध्ययन किया है. यहां के साल के वृक्ष और जंगल बेहद ही आकर्षक हैं. इसके साथ ही इन्होंने बताया जंगल में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी भिन्न है. परियोजना का यह प्रारंभिक चरण है. हजारीबाग पश्चिम प्रमंडल के कई वरीय पदाधिकारियों ने जापान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA), टोक्यो वानिकी विशेषज्ञ हिरोशी नाकाटा के साथ विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया है.
इस कार्यक्रम में चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. विविध वन परिदृश्य को समझना, स्थाई वन प्रबंधन में मौजूद चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, वन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी के मौजूदा मॉडलों का मूल्यांकन करना शामिल है. स्थानीय खनन गतिविधियों के पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना था: मौन प्रकाश, डीएफओ
झारखंड की वन शासन प्रणाली
यह दौरा मजबूत द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. JICA विशेषज्ञ द्वारा एकत्र किए गए निष्कर्ष और जानकारी परियोजना के ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण है. इस परियोजना को सुविधाजनक बनाने, आवश्यक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और झारखंड की वन शासन प्रणाली के भीतर क्षमता निर्माण को निर्णायक रूप से मजबूत करने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया है.
ये भी पढ़ें- देवघर में हरे पहाड़ों की छाती पर चल रही आरी, वन विभाग ने दिखाई सख्ती!
साहिबगंज में मृत अवस्था में मिली डॉल्फिन, विभाग ने शुरू की जांच
जंगल के लिए मशहूर झारखंड के वन विभाग का हाल है बेहाल, स्वीकृत पद की तुलना में कुल 67.69 प्रतिशत पद हैं रिक्त