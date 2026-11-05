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22 दिन बाद थमा झोटा कांड: 2 करोड़ का मुआवजा, अंतिम संस्कार के लिए परिवार ने दी सहमति

केएमएससी के सदस्यों और समर्थकों ने अमृतसर में विरोध प्रदर्शन किया ( ANI )

मानसा/चंडीगढ़: पंजाब में मारे गए ड्रग्स विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा के परिवार ने मानसा में सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के बाद उनके पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार के लिए सहमति दे दी है, जिससे 22 दिन से चल रहा आंदोलन खत्म हो गया है.

झोटा के परिवार संयुक्त कार्रवाई समिति और सरकार के प्रतिनिधियों - विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदियां के बीच पांच घंटे की बैठक के बाद बुधवार शाम को सफलता मिली. समझौते के अनुसार राज्य सरकार प्रदर्शनकारियों लाखा सिधाना और अन्य के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के बाद उनकी रिहाई पर सहमत हो गई है. सरकार ने झोटा के परिवार को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा और उनकी पत्नी को नौकरी देने का भी आश्वासन दिया है.

समझौते के बाद एक्शन कमेटी जो झोटा की हत्या पर आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, 5 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास के अपने प्रस्तावित घेराव को स्थगित करने पर सहमत हुई. सरकार भम्मे कलां के दलजीत सिंह, जिनकी 27 अक्टूबर को मृत्यु हो गई, के परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने पर भी सहमत हुई. 13 अक्टूबर को मानसा के एक बिजी मार्केट में एक मेडिकल स्टोर के अंदर दिनदहाड़े झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. तब से उसकी बॉडी मानसा के सिविल हॉस्पिटल की मॉर्चरी में पड़ी है. झोटा का पोस्टमॉर्टम चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर में होने की उम्मीद है. स्टोर के मालिक अश्विनी कुमार ने कथित तौर पर झोटा पर गोली चलाई थी, जब उसने उससे एक बुज़ुर्ग आदमी को नशीली दवाएँ बेचने के बारे में पूछा था. कुमार को राजस्थान के सालासर से कस्टडी में लिया गया था.