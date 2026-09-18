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ईटीवी भारत से बोले झीरम कांड के पीड़ित, 10 आरोपियों को मृत्युदंड मिलना एक बड़ा फैसला, जो आज नहीं है उनकी आत्मा के मिलेगी शांति

झीरम कांड में दोषियों को मृत्युदंड मिलने के बाद इस घटना के पीड़ितों ने फैसले का स्वागत किया है.ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

Jhiram incident victim Chauleshwar Chandrakar
ईटीवी भारत से बोले झीरम कांड के पीड़ित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2026 at 6:53 PM IST

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Updated : September 18, 2026 at 7:03 PM IST

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रायपुर : छत्तीसगढ़ के बड़े राजनीतिक नरसंहार जिसे नक्सलियों ने 25 में 2013 को अंजाम दिया था. इसको लेकर चल रही नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी की जांच के बाद विशेष अदालत ने 10 दोषियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने यह माना है कि यह एक जघन्य हत्याकांड था. जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, उन लोगों ने नरसंहार को अंजाम दिया है.

फैसले का किया गया स्वागत
कोर्ट केस फैसले के बाद कई तरह के राजनीतिक प्रक्रियाएं आई हैं.छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा कि यह नक्सलवाद पर एक बड़ा हमला और न्याय की जीत है. वहीं पीड़ित पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता का कहना है कि वह इसे हाईकोर्ट लेकर जाएंगे. क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं जो इसमें शामिल नहीं किए गए है.

ईटीवी भारत से बोले झीरम कांड के पीड़ित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बहुत बड़ा फैसला- डॉ. चौलेश्वर चंद्राकर

इन तमाम चीजों से अलग वे लोग जो इस झीरम कांड की वारदात के समय वहां मौजूद थे. जिन्हें नक्सलियों ने गोली मारी थी, जिनकी गाड़ी में सवार सभी लोग मारे गए थे वह किसी तरह से बच गए थे. उनमें से एक डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि जो फैसला आया है, वह निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जीत है. लंबे इंतजार के बाद उन लोगों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है जो झीरम कांड में शामिल थे.

दिल को सुकून देने वाला है फैसला
ईटीवी भारत से बात करते हुए डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर ने कहा कि इस घटना ने पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर के रख दिया था. उन्होंने कहा कि इसमें 29 लोगों की जान गई थी और यह सभी लोग कांग्रेस के शीर्ष के नेता थे. डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर ने कहा कि बाद में राजनीति की बात जहां तक इसके बाबत कही जाती है.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते रहते थे कि उनकी जेब में झीरम कांड का सच है. लेकिन आज तक वह सच बाहर नहीं आया. भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारे ऐसे काम हुए इसके बाद आज इस कांड पर फैसला आया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपनों को खोया था जिन लोगों को आज तक अपनों की जाने का दर्द है उनके लिए कोर्ट से आया हुआ यह फैसला दिल को सुकून देने वाला है- चौलेश्वर चंद्राकर, झीरम के चश्मदीद


बस्तर में अब दिखने लगा है बदलाव
31 मार्च 2026 के बाद जिस तरह से बस्तर में बदलाव हुआ है अब वहां विकास की नई चीज होनी शुरू हुई है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त प्रयास से लगातार काम किया जा रहा है और वहां पर बदलाव दिखने लगा है. जिन क्षेत्रों में कभी कोई जाता नहीं था वहां पर अब उद्योग और पर्यटन की बातें हो रही हैं. जिन स्थानों पर लोग जाने से डरते थे आज वहां पर्यटक पहुंच रहे हैं. यह बस्तर के बदलाव की बहुत बड़ी कहानी है.

चौलेश्वर चंद्राकर ने कहा कि हम लोग ये उम्मीद ही नहीं किए थे कि बस्तर कभी बदलेगा. इस आतंक से कभी छुटकारा मिलेगा.लेकिन वह सब कुछ होता दिख रहा है. बस्तर जिस बदलाव और बुनियाद की राह को बढ़ाने में जुटा है अब उससे पीछे आने का कोई सवाल ही नहीं है.उन्होंने कहा कि हमें गोली लगी थी. किसी तरह मेरी जान बची.लेकिन 13 सालों तक जिस तरीके से हम लोगों ने इस दिन के फैसले का इंतजार किया वह बहुत बड़ी सौगात है और अब छत्तीसगढ़ में वह बदलाव और छत्तीसगढ़ के विकास की नई कहानी इस बस्तर में लिखी जाएगी जो कभी इतने बड़े नरसंहार का गवाह है.

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Last Updated : September 18, 2026 at 7:03 PM IST

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