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झीरम घाटी नरसंहार में एनआईए कोर्ट का फैसला, सभी 10 आरोपी दोषी करार, 16 सितंबर को होगा सजा का ऐलान

झीरम घाटी नक्सल अटैक केस में जगदलपुर की एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है. सभी 10 आरोपियों दोषी पाए गए हैं. सुनील कश्यप की रिपोर्ट

Jhiram Naxal Attack
झीरम नक्सली हमला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2026 at 3:40 PM IST

4 Min Read
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बस्तर: छत्तीसगढ़ के सबसे भीषण नरसंहार झीरम घाटी नक्सल अटैक केस में विशेष एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सभी 10 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा पेश किए गए तमाम सबूतों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की लंबी और तीखी बहसों को सुनने के बाद विशेष एनआईए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया.

जानिए दोषियों में कौन कौन हैं शामिल ?

एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कुल 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है.

  1. प्रमिला मोडियाम
  2. चैतू लेकाम उर्फ मुन्ना
  3. सुमित्रा पुनेम मोडियाम
  4. मुक्का मंडावी
  5. कोसा कवासी
  6. आयता मरकाम
  7. मड़कामी देवा
  8. जोगा मड़कामी
  9. बंजामी सन्ना उर्फ चमरू उर्फ ड़ेंगा
  10. महादेव नाग
बचाव पक्ष के वकील का बयान (ETV BHARAT)

अदालत द्वारा सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद अब पूरे देश की निगाहें सजा पर टिक गई हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दोषियों की सजा के परिमाण पर अंतिम सुनवाई आगामी 16 सितंबर को की जाएगी. जिसके बाद सभी दोषियों को मिलने वाली सजा की घोषणा होगी.

File photo of the Jhiram Naxal attack
झीरम नक्सली हमले की फाइल फोटो (ETV BHARAT)

माननीय न्यायालय ने आज सभी अभियुक्त को दोषी पाया है. सजा को सुरक्षित रखते हुए आगामी 16 सितंबर को अंतिम फैसला और सजा सुनाने की तारीख तय की गई है. इस फैसले को लेकर अब बचाव पक्ष उच्च न्यायालय में अपील करेंगे. फिलहाल फैसले की कॉपी भी नहीं दी गई है. जिसे पढ़ा नहीं गया है-अरविंद चौधरी, बचाव पक्ष के वकील

Jhiram Naxal Attack
झीरम नक्सल हमला साल 2013 (ETV BHARAT)

कब हुआ था झीरम नक्सली हमला ?

25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सलियों ने घात लगाकर जानलेवा हमला किया था. इस हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, बस्तर के कद्दावर नेता और सलवा जुडूम के सूत्रधार महेंद्र कर्मा और पूर्व विधायक उदय मुदलियार समेत कई वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षाकर्मियों और कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी. राजनीतिक बयानों, जांच आयोगों, एनआईए की विस्तृत पड़ताल और लंबे कानूनी दांव-पेचों के बाद 5 सितंबर 2026 को फैसला आया है. इस ऐतिहासिक फैसले ने पीड़ितों के परिवारों को सालों बाद इंसाफ की एक ठोस उम्मीद दी है.

फैसले से नहीं हुई संतुष्टि- टीएस सिंहदेव

झीरम घाटी नक्सली हमले में कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी पाया है. फैसला 16 सितंबर को सुनाया जाएगा. इस पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं.

पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान (ETV BHARAT)

मुझे तो तब तक संतुष्टि नहीं है. जब तक जवाबदेही तय नहीं होती. इस घटना को अंजाम कैसे होने दिया गया. पूरा मैदान क्यों खाली छोड़ा गया. जानकारी होने के बाद भी प्रशासन ने तैयारी क्यों नहीं की. वहां से विपक्षी दल के नेताओं का आना जाना होना है. तो इसको लेकर तैयारी क्यों नहीं की गई व्यवस्था कैसे नहीं की गई. इस पर जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक मुझे संतोष नहीं होगा- टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

मई 2013 में बस्तर की दरभा घाटी (झीरम) में हुए इस बर्बर नक्सली हमले ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था. इस हमले में प्रदेश कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के शीर्ष नेताओं सहित कुल 29 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. पिछले 13 वर्षों से पूरा देश और पीड़ितों के परिजन जिस कानूनी लड़ाई और न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे, उस पर आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट 16 सितंबर को इस केस में सजा का ऐलान करेगा.

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