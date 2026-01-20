ETV Bharat / bharat

नाव हादसे के करीब 2 साल बाद झेलम से आखिरी शव बरामद, दुर्घटना की याद ताजा हो गई

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में 16 अप्रैल, 2024 को श्रीनगर के गंडबल इलाके में हुए नाव हादसे में लापता शख्स का शव बरामद कर लिया गया है. इसके साथ ही सोमवार को 2 साल लंबे सर्च ऑपरेशन का अंत हो गया.

बता दें कि, लंबे समय से सूखे के बीच झेलम में पानी का लेवल रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है. शव के मिलते ही 2 साल पुराने नाव पलटने से हुए हादसे की याद ताजा हो गई. जब रेत खदानों में काम करने वालों को झेलम से शौकत अहमद शेख का शव मिला. इससे कुछ दिन पहले शौकत के पैर का एक हिस्सा, जो जूते में अभी भी सही-सलामत था, उसी जगह से मिला था.

मार्कोस के डाइवर्स ने SDRF क्विक रिस्पॉन्स टीम (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) की मदद से ऑपरेशन फिर से शुरू किया. हालांकि, शव को बरामद नहीं किया जा सका. सोमवार को, रेत खदान में काम करने वालों ने एक्सीडेंट वाली जगह के पास नदी किनारे से शव को बरामद किया. शौकत का शव मिलने के साथ ही नाव हादसे में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है. हादसे के वक्त पांच लोगों को बचाया गया था. मरने वालों में शौकत का बेटा हाजिक भी शामिल है.

शव बरामद करने वाले रेत खदान में काम करने वालों में से एक, इश्फाक अहमद ने कहा कि, शव सड़ी नहीं थी. इश्फाक ने कहा कि, शायद उसकी मां की दुआओं की वजह से वह आखिरकार मिल गई. उन्होंने कहा कि जेब से एक मोबाइल फोन और एक पैन कार्ड मिला, जिससे शव की पहचान हुई.