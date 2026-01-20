ETV Bharat / bharat

नाव हादसे के करीब 2 साल बाद झेलम से आखिरी शव बरामद, दुर्घटना की याद ताजा हो गई

नाव पलटने से डूबे एक युवक का शव सोमवार को यहां लगभग दो साल बाद मिला, जिससे लंबे सर्च ऑपरेशन का अंत हुआ.

Jhelum Returns The Last Body Nearly 2 Years After Kashmir Boat Tragedy
झेलम (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 20, 2026 at 9:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में 16 अप्रैल, 2024 को श्रीनगर के गंडबल इलाके में हुए नाव हादसे में लापता शख्स का शव बरामद कर लिया गया है. इसके साथ ही सोमवार को 2 साल लंबे सर्च ऑपरेशन का अंत हो गया.

बता दें कि, लंबे समय से सूखे के बीच झेलम में पानी का लेवल रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है. शव के मिलते ही 2 साल पुराने नाव पलटने से हुए हादसे की याद ताजा हो गई. जब रेत खदानों में काम करने वालों को झेलम से शौकत अहमद शेख का शव मिला. इससे कुछ दिन पहले शौकत के पैर का एक हिस्सा, जो जूते में अभी भी सही-सलामत था, उसी जगह से मिला था.

मार्कोस के डाइवर्स ने SDRF क्विक रिस्पॉन्स टीम (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) की मदद से ऑपरेशन फिर से शुरू किया. हालांकि, शव को बरामद नहीं किया जा सका. सोमवार को, रेत खदान में काम करने वालों ने एक्सीडेंट वाली जगह के पास नदी किनारे से शव को बरामद किया. शौकत का शव मिलने के साथ ही नाव हादसे में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है. हादसे के वक्त पांच लोगों को बचाया गया था. मरने वालों में शौकत का बेटा हाजिक भी शामिल है.

शव बरामद करने वाले रेत खदान में काम करने वालों में से एक, इश्फाक अहमद ने कहा कि, शव सड़ी नहीं थी. इश्फाक ने कहा कि, शायद उसकी मां की दुआओं की वजह से वह आखिरकार मिल गई. उन्होंने कहा कि जेब से एक मोबाइल फोन और एक पैन कार्ड मिला, जिससे शव की पहचान हुई.

शौकत एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था. वह अपने परिवार का अकेला कमाने वाला था. चश्मदीदों के मुताबिक, जब नाव का एक्सीडेंट हुआ, तो शौकत ने रस्सी पकड़ रखी थी. लेकिन, जब उसने अपने इकलौते बेटे, हाजिक को डूबते देखा, तो वह रस्सी छोड़ते हुए तेज पानी में कूद गया. लेकिन पानी की लहरें उसे भी बहा ले गईं. हाज़िक का शव कई दिनों बाद मिली, जबकि शौकत का शव नहीं मिला.

जब सर्च टीम झेलम की तलहटी में छानबीन कर रही थी, 25 साल के शौकत की मां किनारे पर बैठकर पानी की लहरों को ऐसे देख रही थी जैसे नदी से अपने बेटे के बारे में पूछ रही हो. सोमवार को जब उसके बेटे का शव मिला तो, शौकत की मां रो पड़ी. बता दें कि, हादसे में मरने वालों में कई छोटे स्कूली बच्चे भी शामिल थे, जो उफनती झेलम नदी में नाव पर सवार थे.

ये भी पढ़ें: बाढ़ से से निपटने के लिए झेलम नदी की सफाई, विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज किया

TAGGED:

KASHMIR BOAT TRAGEDY
KASHMIR BOAT TRAGEDY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.