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IITF में छाई झारखंड की पर्ल खेती: 50 रुपये की लागत 250 रुपये तक का मुनाफा, जानिए क्या है सफलता का पूरा गणित

नई दिल्ली: दिल्ली में देश के सबसे बड़े व्यापार मेले यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) की शुरुआत हो चुकी है. इस बार मेले में झारखंड पवेलियन आगंतुकों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. झारखंड में कृषि और मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोग अब देश-दुनिया में अपनी धाक जमा रहे हैं. इनमें भी मोती फार्मिंग यानी मोती की खेती ने एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है.

झारखंड में अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर मोती पालन की तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं, जो न केवल किसानों की आमदनी बढ़ा रहे हैं, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बन रहे हैं.झारखंड पवेलियन में इस अनूठी तकनीक और खेती की बारीकियों को साझा करने के लिए मत्स्य विशेषज्ञ बुधन सिंह पूर्ती मौजूद रहे.

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह झारखंड के छोटे-छोटे गांवों और जलाशयों से निकलकर मोती की यह खेती आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी है.

हजारीबाग बना क्लस्टर: युद्ध स्तर पर चल रहा है काम

झारखंड में मत्स्य विभाग के प्रयासों से राज्य के लगभग सभी जिलों में मोती पालन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. बुधन सिंह बताते हैं कि मोती पालन के क्षेत्र से जुड़कर आज हजारों किसान आर्थिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं. भारत सरकार द्वारा हजारीबाग को विशेष रूप से एक क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ बड़े पैमाने पर मोती की खेती की जा रही है. साथ ही झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां इसकी ब्रीडिंग की शुरुआत हो चुकी है. आने वाले समय में हजारीबाग के क्लस्टर में एक अत्याधुनिक 'ब्रूड बैंक' भी बनने जा रहा है, जिससे किसानों को और अधिक सहायता मिलेगी.

पर्ल फार्मिंग में लागत और मुनाफा (ETV Bharat)

तकनीक में बदलाव: हाफ राउंड से 'मेंटल ग्राफ्ट टिश्यू' तक का सफर

मोती पालन की तकनीक में आए बदलावों पर चर्चा करते हुए बुधन सिंह ने बताया कि समय के साथ इसमें किस प्रकार उन्नत तकनीक को अपनाया गया है. पारंपरिक शुरुआती दौर में हमारे यहां मुख्य रूप से हाफ राउंड पर्ल यानी अर्ध-गोलाकार मोती तैयार किए जाते थे. इसके बाद तकनीक में सुधार हुआ और पूरी तरह गोल आकार के राउंड पर्ल बनाए जाने लगे. अब झारखंड में इससे भी आगे बढ़कर मेंटल ग्राफ्ट टिश्यू तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसमें सीप के एक मेंटल पार्ट पर ग्राफ्टिंग और इम्प्लांटेशन करके एक साथ 7 से 8 मोती तैयार किए जाते हैं. इस नई तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के बाहरी यानी (nucleus) का प्रयोग नहीं किया जाता है. यही वजह है कि इन मोतियों में 97% से 98% तक शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की प्यूरिटी पाई जाती है.

पर्ल फार्मिंग का शुरुआती पड़ाव: हाफ राउंड मोती (ETV Bharat)

मत्स्य विशेषज्ञ बुधन सिंह पूर्ती ने पर्ल खेती की दी बुनियादी जानकारी (ETV Bharat)

पर्ल फार्मिंग के लिए बुनियादी आवश्यकताएं (ETV Bharat)

उन्नत पड़ाव: मेंटल ग्राफ्ट टिश्यू (ETV Bharat)

पर्ल फार्मिंग कैसे होती है? (ETV Bharat)

पारंपरिक विधि और आधुनिक विधि के बीच के अंतर को समझाते हुए बुधन सिंह ने बतायापहले सीप के अंदर एक नाभिक (न्यूक्लियस) डाला जाता था, जिसे सेल पाउडर और एलगल बायो के साथ एक खांचे में तैयार किया जाता था. इसके बाद इसे सीप में इम्प्लांट करके राउंड पर्ल तैयार किए जाते थे.नई विधि में एक डोनर मसल से ग्राफ्ट निकाला जाता है और उसे दूसरी मसल पर बिना किसी बाहरी बीड के इम्प्लांट किया जाता है। इससे न केवल मोतियों की चमक और गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि उनकी शुद्धता भी सर्वोच्च स्तर की होती है.एक आम किसान अगर निचले स्तर पर मोती पालन की शुरुआत करना चाहे, तो उसकी आर्थिक लागत और रिटर्न का गणित एक तरह से कम निवेश में शानदार मुनाफा है. बुधन सिंह ने बताया कि सीप और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च लगभग 10 से 12 रुपय, नेट यानी जाली और अन्य सामग्री का खर्च. कुल इम्प्लांटेशन में एक सीप पर लगभग 40 से 50 रुपये का खर्च आता है. इसके अलावा यदि बिना ग्रेडिंग के भी स्थानीय खरीदार के पास मोती बेचा जाए, तो एक सीप से आसानी से 150 से 200 रुपये प्रति मोती तक मिल जाते हैं. इस प्रकार, एक सीप से कुल रिटर्न लगभग 300 रुपये तक बैठता है. कुल लागत लगभग 50 रुपये को घटाने के बाद शुद्ध मुनाफा 250 रुपये प्रति सीप तक प्राप्त होता है. राउंड पर्ल की बिक्री उसकी प्यूरिटी और कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन के आधार पर तय होती है. वहीं, मेंटल ग्राफ्ट टिश्यू से बनने वाली मोती लगभग 90 फीसदी से अधिक शुद्ध होती है और कम समय में तैयार हो जाती है.झारखंड में विकसित हो रही यह तकनीक अब केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी बड़े पैमाने पर अपनाई जा रही है. • प्रमुख राज्य जहां पहुंच रही है तकनीक: तमिलनाडु, उत्तर-पूर्व के राज्य जिसमें मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, करनाल, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के पालमपुर तक में इस विधि से खेती की जा रही है.• गांव-गांव तक विस्तार: आज स्थिति यह है कि जिले के छोटे-छोटे जलाशयों, पोखरों, ड्राफ्ट और बायो-फ्लॉक सिस्टम के जरिए हर छोटे गाँव में मछली और मोती पालन का काम सुगमता से चल रहा है.मोती की प्राकृतिक और कल्चर्ड प्रक्रिया के बारे में बताते हुए बुधन सिंह ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक मोती की प्रक्रिया में जब समुद्र में आने वाले ज्वार-भाटा या भूकंप के दौरान जब सीप भोजन ग्रहण करने के लिए अपना शेल खोलती है, तब कीट, बालू या अन्य कण उसके शरीर में चले जाते हैं. सीप जब इन्हें बाहर निकालने का प्रयास करती है और वे नहीं निकलते, तो सीप उनके ऊपर धीरे-धीरे कोटिंग चढ़ाने लगती है. यही प्रक्रिया वर्षों तक चलने के बाद प्राकृतिक मोती का रूप लेती है. वहीं, कल्चर पर्ल की तकनीकी प्रक्रिया में हम खुद सीप के शेल को खोलकर नियंत्रित तरीके से न्यूक्लियस या ग्राफ्ट इम्प्लांट करते हैं.अंदर मोती बनने की जैविक प्रक्रिया दोनों ही स्थितियों में बिल्कुल समान होती है. अंततः मीठे पानी और खारे पानी दोनों ही जगहों के सीप बेहतरीन मोती बनाते हैं. मीठे पानी के सीप में नेकर की लेयर चढ़ने में लगभग डेढ़ साल का समय अवश्य लगता है, लेकिन दोनों की चमक, प्योरिटी और बाजार में मिलने वाली कीमत लगभग बराबर होती है.बातचीत के अंत में बुधन सिंह पूर्ती बताते हैं कि ट्रेड फेयर में झारखंड पवेलियन के माध्यम से इस अनूठी पहल को दिखाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसकी गूंज पूरी दुनिया तक पहुंचे. आज झारखंड केवल धान या पारंपरिक फसलों के लिए ही नहीं, बल्कि मोती और मछली पालन के क्षेत्र में एक नई पहचान गढ़ रहा है. यदि ग्रामीण स्तर के छोटे किसान भी इस वैज्ञानिक तकनीक को अपनाएं, तो वे कम लागत में आत्मनिर्भर बनकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत कर सकते हैं.

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