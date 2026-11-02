नेशनल ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप में रेलवे और राजस्थान का दबदबा, झारखंड ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड
रांची में नेशनल ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप जारी है, जिसमें झारखंड ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 3:39 PM IST
रांची: खेलगांव स्थित सिदो-कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम में आयोजित 78वीं नेशनल ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप में देशभर के साइकिलिस्टों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. 30 अक्टूबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में अब तक हुई स्पर्धाओं में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (आरएसपीबी) और राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है.
झारखंड के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन
वहीं, मेजबान झारखंड के खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है. प्रतियोगिता 4 नवंबर तक चलेगी. इसके बाद ही ओवरऑल चैंपियन टीम का फैसला होगा.
प्रतियोगिता में पुरुष एलीट वर्ग की 4 किलोमीटर इंडिविजुअल परस्यूट स्पर्धा में रेलवे के विश्वजीत सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया. पुरुषों की 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रेलवे के मुकेश कसवान ने पहला स्थान हासिल किया.
महिला एलीट वर्ग में रेलवे की कीर्ति रंगास्वामी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की. राजस्थान की टीम ने भी कई प्रमुख स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया है. महिला एलीट और महिला जूनियर वर्ग की 4 किलोमीटर टीम परस्यूट स्पर्धा में राजस्थान की टीम ने स्वर्ण पदक जीता.
वहीं, महिला एलीट वर्ग की 4 किलोमीटर इंडिविजुअल परस्यूट में राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने स्वर्ण पदक हासिल किया. पुरुष एलीट टीम स्प्रिंट में अंडमान और निकोबार की टीम ने रेलवे को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया.
राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ झारखंड को स्वर्ण
मेजबान झारखंड के खिलाड़ियों ने भी प्रतियोगिता में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. पुरुष टीम स्प्रिंट की 1 किलोमीटर स्पर्धा में नारायण महतो, विकास उरांव और अर्जुन महतो की तिकड़ी ने 1 मिनट 7.67 सेकेंड का समय निकालते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता.
वहीं, महिला टीम स्प्रिंट में झारखंड की टीम ने रजत पदक हासिल किया. घरेलू ट्रैक पर झारखंड के खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण आकर्षण बना हुआ है.
क्या कहते हैं महासचिव
साइक्लिंग एसोसिएशन के महासचिव शैलेंद्र पाठक के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का रांची में आयोजन झारखंड के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है. खिलाड़ियों को देश के शीर्ष साइकिलिस्टों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिल रहा है. झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर यह दिखाया है कि बेहतर प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर वे राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की क्षमता रखते हैं. प्रतियोगिता के शेष दिनों में भी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है.
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