ETV Bharat / bharat

नेशनल ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप में रेलवे और राजस्थान का दबदबा, झारखंड ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

ट्रैक पर साइकिल चलाते साइक्लिस्ट ( ETV BHARAT )

रांची: खेलगांव स्थित सिदो-कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम में आयोजित 78वीं नेशनल ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप में देशभर के साइकिलिस्टों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है. 30 अक्टूबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में अब तक हुई स्पर्धाओं में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (आरएसपीबी) और राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है.

झारखंड के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन