झारखंड महिला पारा वॉलीबॉल टीम ने जीता कांस्य पदक, रांची पहुंचने पर खिलाड़ियों का हुआ स्वागत
तीसरी फेडरेशन कप पारा सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप-2026 में झारखंड की टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट
Published : September 30, 2026 at 8:05 PM IST
रांची: झारखंड की महिला पारा वॉलीबॉल टीम ने तीसरी फेडरेशन कप पारा सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया है. प्रतियोगिता की शुरुआत 25 सितंबर से हुई है,जो 28 सितंबर तक तमिलनाडु के इरोड में आयोजित की गई. झारखंड की टीम ने लीग मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज की थी, लेकिन सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा.
झारखंड ने अपने पहले मुकाबले में आंध्र प्रदेश को 3-0 से हराया था. इसके बाद महाराष्ट्र के खिलाफ भी टीम ने 3-0 से जीत दर्ज की थी. तीसरे मुकाबले में झारखंड ने मेजबान तमिलनाडु को 3-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है.
सेमीफाइनल में गुजरात ने झारखंड को हराया
सेमीफाइनल में झारखंड और गुजरात के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर के बाद झारखंड को 2-3 से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में झारखंड की टीम ने तमिलनाडु को एकतरफा अंदाज में 3-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया.
झारखंड महिला टीम को कांस्य पदक और ट्रॉफी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी जयवंत गुंडू हमनावर, पारा वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु के अध्यक्ष डॉ. मक्कल जी. राजन व पारा वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव विजय राव शिंदे ने संयुक्त रूप से प्रदान की.
रांची पहुंचने पर खिलाड़ियों का स्वागत
प्रतियोगिता के बाद सभी खिलाड़ी 30 सितंबर को रांची रेलवे स्टेशन पहुंची. यहां पारा वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ झारखंड के पदाधिकारियों, खेलप्रेमियों और समर्थकों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया और पदक जीतने पर बधाई दी.
टीम की कप्तान प्रतिमा तिर्की के साथ अनीता तिर्की, संजुक्ता एक्का, महिमा उरांव, पुष्पा मिंज, सुनीता कुमारी, सरिता भुठकुमारी मुंडा, निक्की कुमारी, सुलेखा कुमारी, पूनम कुमारी, जयश्री कुमारी, रेनू कुमारी और असुंता टोप्पो टीम में शामिल थीं. टीम के साथ कोच मुकेश कंचन और पारा वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ झारखंड की सचिव सरिता कुमारी भी मौजूद रहीं.
एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता, पतरस तिर्की, वागीस त्रिपाठी और जगदीश कुमार उर्फ जग्गू भैया ने टीम को बधाई दी. एसोसिएशन ने कहा कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन से झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है.
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