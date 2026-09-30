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झारखंड महिला पारा वॉलीबॉल टीम ने जीता कांस्य पदक, रांची पहुंचने पर खिलाड़ियों का हुआ स्वागत

झारखंड महिला पारा वॉलीबॉल टीम. ( फोटो-सौ. पीवीएजी )

रांची: झारखंड की महिला पारा वॉलीबॉल टीम ने तीसरी फेडरेशन कप पारा सिटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप-2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया है. प्रतियोगिता की शुरुआत 25 सितंबर से हुई है,जो 28 सितंबर तक तमिलनाडु के इरोड में आयोजित की गई. झारखंड की टीम ने लीग मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज की थी, लेकिन सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा.