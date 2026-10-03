ETV Bharat / bharat

SPECIAL: भगवान भरोसे राज्य महिला आयोग, धूल फांक रहे उत्पीड़न के 4000 से अधिक मामले, छह सालों से खाली अध्यक्ष-सदस्यों का पद

झारखंड महिला आयोग के अध्यक्ष का पद छह साल से खाली पड़ा है. यहां 4,000 से ज़्यादा मामले लंबित हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

jharkhand-women-commission-chairperson-post-vacant-six-years-and-over-4000-cases-pending
ग्राफिक्स इमेज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 12:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को लेकर सरकारी स्तर पर किए गए तमाम दावों के बावजूद, राज्य महिला आयोग की बदहाल स्थिति इन दावों की पोल खोलती है. सरकारी उदासीनता की वजह से यहां के कामकाज भगवान भरोसे हैं. राज्य महिला आयोग में 4000 से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं है. यहां के हालात को देखते हुए शिकायतें आना भी कम हो गया है.

जब ईटीवी भारत की टीम राजधानी रांची के धुर्वा स्थित महिला आयोग कार्यालय पहुंची तो सच्चाई सबकुछ सामने आ गया. हर दिन की तरह आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रही महिला कम्प्यूटर ऑपरेटर रूपा अपने कार्यालय इस उम्मीद के साथ पहुंची थी कि आज सरकार की ओर से आयोग के लिए कोई सुखद समाचार मिलेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

झारखंड राज्य महिला आयोग की बदहाल स्थिति (ETV BHARAT)

रूपा ने बताया कि यहां सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है. आयोग में उनके अलावा सिर्फ एक सफाईकर्मी और गार्ड है. महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महुआ माजी से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने महिला आयोग को सक्रिय करने का वकालत करते हुए उम्मीद जताया कि बहुत जल्द यहां नियुक्ति हो जाएगी.

jharkhand-women-commission-chairperson-post-vacant-six-years-many-cases-pending
झारखंड राज्य महिला आयोग की स्थिति (ETV BHARAT)

महिला उत्पीड़न के 4000 से अधिक मामले लंबित

राज्य महिला आयोग में महिला उत्पीड़न के कई गंभीर ऐसे मामले हैं, जो लंबे समय से फाइलों में दबे पड़े हैं. इसके अलावा घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, संपत्ति विवाद और अन्य सामाजिक समस्याओं से संबंधित 4000 से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं.

jharkhand-women-commission-chairperson-post-vacant-six-years-many-cases-pending
महिला आयोग को प्राप्त जिलेवार मामले (ETV BHARAT)

उत्पीड़न की शिकार महिलाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आयोग में शिकायत की गुहार लगाई है, लेकिन इन आवेदनों पर अब तक सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद छह साल से ज़्यादा समय से खाली पड़े हैं.

आयोग में कार्यरत रूपा कहती हैं कि पहले बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर आयोग पहुंचती थीं, जहां उनकी शिकायतों पर सुनवाई होती थी. अब स्थिति यह है कि शिकायतकर्ताओं को पता है कि आयोग में सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहां आने वालों की संख्या भी लगभग समाप्त हो गई है.

Jharkhand Women Commission Chairperson post vacant six years and over 4000 cases pending
फाइलों में बंद पड़े मामले (ETV BHARAT)

उनका कहना है अगर थोड़ी बहुत शिकायतें लेटर या ईमेल के जरिए आती है, तो उसे फाइल में दर्ज कर सुरक्षित रख दिया जाता है. आंकड़ों के अनुसार, राज्य महिला आयोग को महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़ी सबसे ज़्यादा शिकायतें राजधानी रांची से मिली हैं.

jharkhand-women-commission-chairperson-post-vacant-six-years-many-cases-pending
अध्यक्षों के कार्यकाल में प्राप्त एवं निष्पादित मामले (ETV BHARAT)

2020 से सूना पड़ा है राज्य महिला आयोग

झारखंड राज्य महिला आयोग का गठन वर्ष 2005 में किया गया था. इससे संबंधित विधेयक को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित करके अधिनियम बनाया गया, फिर आयोग का गठन किया गया.

Jharkhand Women Commission Chairperson post vacant six years and over 4000 cases pending
महिला आयोग का कार्यालय (ETV BHARAT)

आयोग की पहली चेयरपर्सन लक्ष्मी सिंह बनीं, जो 18 सितंबर 2006 से 17 सितंबर 2009 तक रहीं. इसके बाद डॉ. हेमलता एस. मोहन 7 सितंबर 2010 से 6 सितंबर 2013 तक, डॉ. महुआ माजी 11 नवंबर 2013-10 नवंबर 2016 तक और कल्याणी शरण 7 जून 2017-6 जून 2020 तक आयोग के अध्यक्ष रहीं.

Jharkhand Women Commission Chairperson post vacant six years and over 4000 cases pending
झारखंड राज्य महिला आयोग का कार्यालय (ETV BHARAT)

राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष कल्याणी शरण और उनकी पांच सदस्यीय टीम का कार्यकाल 6 जून 2020 को समाप्त हो गया था. इसके बाद से आयोग अध्यक्ष और सदस्य विहीन हो गया.

Jharkhand Women Commission Chairperson post vacant six years and over 4000 cases pending
फाइलों में बंद पड़े मामले (ETV BHARAT)

प्रावधान के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होता है. इस हिसाब से, पिछले छह सालों में दो बार नए अध्यक्षों की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन आयोग के पुनर्गठन को लेकर सिर्फ चर्चा होती रही है, अब तक नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नहीं सकी है. जिसका सीधा असर आयोग के कामकाज पर पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें: लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों की जल्द होगी घोषणा, महिला आयोग सहित अन्य आयोग में भी होगी नियुक्ति!

झारखंड महिला आयोग वर्ष 2020 से अध्यक्ष विहीन, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण तो भाजपा नेत्री ने कह दी ये बात

झारखंड महिला आयोग के साथ हो रहा अन्याय, शिकायतों के निपटारे के लिए आखिर कहां जाएं आधी आबादी?

TAGGED:

झारखंड राज्य महिला आयोग
महिला आयोग गठन
RANCHI
WOMEN COMMISSION CHAIRPERSON
JHARKHAND WOMEN COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.