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SPECIAL: भगवान भरोसे राज्य महिला आयोग, धूल फांक रहे उत्पीड़न के 4000 से अधिक मामले, छह सालों से खाली अध्यक्ष-सदस्यों का पद

रांची: महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को लेकर सरकारी स्तर पर किए गए तमाम दावों के बावजूद, राज्य महिला आयोग की बदहाल स्थिति इन दावों की पोल खोलती है. सरकारी उदासीनता की वजह से यहां के कामकाज भगवान भरोसे हैं. राज्य महिला आयोग में 4000 से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं है. यहां के हालात को देखते हुए शिकायतें आना भी कम हो गया है.

राज्य महिला आयोग में महिला उत्पीड़न के कई गंभीर ऐसे मामले हैं, जो लंबे समय से फाइलों में दबे पड़े हैं. इसके अलावा घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, संपत्ति विवाद और अन्य सामाजिक समस्याओं से संबंधित 4000 से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं.

रूपा ने बताया कि यहां सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है. आयोग में उनके अलावा सिर्फ एक सफाईकर्मी और गार्ड है. महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महुआ माजी से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने महिला आयोग को सक्रिय करने का वकालत करते हुए उम्मीद जताया कि बहुत जल्द यहां नियुक्ति हो जाएगी.

झारखंड राज्य महिला आयोग की बदहाल स्थिति (ETV BHARAT)

जब ईटीवी भारत की टीम राजधानी रांची के धुर्वा स्थित महिला आयोग कार्यालय पहुंची तो सच्चाई सबकुछ सामने आ गया. हर दिन की तरह आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रही महिला कम्प्यूटर ऑपरेटर रूपा अपने कार्यालय इस उम्मीद के साथ पहुंची थी कि आज सरकार की ओर से आयोग के लिए कोई सुखद समाचार मिलेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

उत्पीड़न की शिकार महिलाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आयोग में शिकायत की गुहार लगाई है, लेकिन इन आवेदनों पर अब तक सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद छह साल से ज़्यादा समय से खाली पड़े हैं.

आयोग में कार्यरत रूपा कहती हैं कि पहले बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर आयोग पहुंचती थीं, जहां उनकी शिकायतों पर सुनवाई होती थी. अब स्थिति यह है कि शिकायतकर्ताओं को पता है कि आयोग में सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहां आने वालों की संख्या भी लगभग समाप्त हो गई है.

फाइलों में बंद पड़े मामले (ETV BHARAT)

उनका कहना है अगर थोड़ी बहुत शिकायतें लेटर या ईमेल के जरिए आती है, तो उसे फाइल में दर्ज कर सुरक्षित रख दिया जाता है. आंकड़ों के अनुसार, राज्य महिला आयोग को महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़ी सबसे ज़्यादा शिकायतें राजधानी रांची से मिली हैं.

अध्यक्षों के कार्यकाल में प्राप्त एवं निष्पादित मामले (ETV BHARAT)

2020 से सूना पड़ा है राज्य महिला आयोग

झारखंड राज्य महिला आयोग का गठन वर्ष 2005 में किया गया था. इससे संबंधित विधेयक को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित करके अधिनियम बनाया गया, फिर आयोग का गठन किया गया.

महिला आयोग का कार्यालय (ETV BHARAT)

आयोग की पहली चेयरपर्सन लक्ष्मी सिंह बनीं, जो 18 सितंबर 2006 से 17 सितंबर 2009 तक रहीं. इसके बाद डॉ. हेमलता एस. मोहन 7 सितंबर 2010 से 6 सितंबर 2013 तक, डॉ. महुआ माजी 11 नवंबर 2013-10 नवंबर 2016 तक और कल्याणी शरण 7 जून 2017-6 जून 2020 तक आयोग के अध्यक्ष रहीं.

झारखंड राज्य महिला आयोग का कार्यालय (ETV BHARAT)

राज्य महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष कल्याणी शरण और उनकी पांच सदस्यीय टीम का कार्यकाल 6 जून 2020 को समाप्त हो गया था. इसके बाद से आयोग अध्यक्ष और सदस्य विहीन हो गया.

फाइलों में बंद पड़े मामले (ETV BHARAT)

प्रावधान के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होता है. इस हिसाब से, पिछले छह सालों में दो बार नए अध्यक्षों की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन आयोग के पुनर्गठन को लेकर सिर्फ चर्चा होती रही है, अब तक नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नहीं सकी है. जिसका सीधा असर आयोग के कामकाज पर पड़ रहा है.

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