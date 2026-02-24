ETV Bharat / bharat

'धर्म' के लिए 25 साल बाद मिली मां को ठुकराया, बेटा बोला- 'मजहब बदलोगी, तभी घर ले जाऊंगा'

कोलकाताः मजहब की दीवार के किस्से अक्सर समाज में देखी जाती रही है, लेकिन यह दीवार एक मां और बेटे की ममता के बीच भी खड़ी हो गयी. झारखंड की रहने वाली एक महिला की कहानी कुछ ऐसी ही है. 25 साल बाद अपना खोया हुआ बेटा तो मिला, लेकिन बेटे ने घर वापसी के लिए 'धर्म परिवर्तन' की शर्त रख दी है. इसी धर्म के कारण महिला को उसके पति की मौत के बाद समाज ने घर से निकाल दिया था.

समाज का क्रूर चेहरा

झारखंड के गोड्डा जिले की महिला के लिए धर्म की यह दीवार नई नहीं है. वर्तमान में वह कोलकाता के एक आश्रय गृह में रह रही हैं. इस बुजुर्ग महिला की उम्र करीब साठ साल से अधिक बतायी जाती है. कभी झारखंड के गोड्डा जिले में उनका भरा-पूरा परिवार हुआ करता था. शादी से पहले उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था. लेकिन अपने हिंदू पति की मृत्यु के बाद, उनके जीवन में अंधेरा छा गया. जिस समाज को एक विधवा का सहारा बनना था, उसने धर्म के नाम पर उन्हें दर-बदर कर दिया.

उम्मीद की किरण

गांव से निकाले जाने के बाद वह कोलकाता पहुंचीं. साल 2001 में, 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' की एक सदस्य ने उन्हें आश्रय गृह पहुंचाया. तब से वह यहीं रह रही है. वह, सब कुछ भूलकर यहां रहनेवाले लोगों को ही अपना परिवार समझने लगी थी. इस अकेलेपन भरी जिंदगी में अचानक 'हैम रेडियो' उम्मीद की एक किरण बनकर आया.

25 साल बाद फिर वही कहानी

होम के एक कर्मचारी से जानकारी मिलने के बाद, 'हैम रेडियो वेस्ट बंगाल क्लब' के संपादक अंबरीश नाग बिस्वास और उनकी टीम ने इस बुजुर्ग महिला को उनके परिवार से मिलाने की पहल की. काफी कोशिशों के बाद, उन्होंने गोड्डा में महिला का पुराना घर ढूंढ निकाला, जहां उनका बेटा आज भी रहता है.