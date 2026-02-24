'धर्म' के लिए 25 साल बाद मिली मां को ठुकराया, बेटा बोला- 'मजहब बदलोगी, तभी घर ले जाऊंगा'
शादी से पहले ईसाई धर्म अपनाया था. पति की मृत्यु के बाद, गांव वालों ने बेदखल कर दिया, 25 साल बाद फिर धर्म दीवार बनी.
Published : February 24, 2026 at 3:40 PM IST
कोलकाताः मजहब की दीवार के किस्से अक्सर समाज में देखी जाती रही है, लेकिन यह दीवार एक मां और बेटे की ममता के बीच भी खड़ी हो गयी. झारखंड की रहने वाली एक महिला की कहानी कुछ ऐसी ही है. 25 साल बाद अपना खोया हुआ बेटा तो मिला, लेकिन बेटे ने घर वापसी के लिए 'धर्म परिवर्तन' की शर्त रख दी है. इसी धर्म के कारण महिला को उसके पति की मौत के बाद समाज ने घर से निकाल दिया था.
समाज का क्रूर चेहरा
झारखंड के गोड्डा जिले की महिला के लिए धर्म की यह दीवार नई नहीं है. वर्तमान में वह कोलकाता के एक आश्रय गृह में रह रही हैं. इस बुजुर्ग महिला की उम्र करीब साठ साल से अधिक बतायी जाती है. कभी झारखंड के गोड्डा जिले में उनका भरा-पूरा परिवार हुआ करता था. शादी से पहले उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था. लेकिन अपने हिंदू पति की मृत्यु के बाद, उनके जीवन में अंधेरा छा गया. जिस समाज को एक विधवा का सहारा बनना था, उसने धर्म के नाम पर उन्हें दर-बदर कर दिया.
उम्मीद की किरण
गांव से निकाले जाने के बाद वह कोलकाता पहुंचीं. साल 2001 में, 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' की एक सदस्य ने उन्हें आश्रय गृह पहुंचाया. तब से वह यहीं रह रही है. वह, सब कुछ भूलकर यहां रहनेवाले लोगों को ही अपना परिवार समझने लगी थी. इस अकेलेपन भरी जिंदगी में अचानक 'हैम रेडियो' उम्मीद की एक किरण बनकर आया.
25 साल बाद फिर वही कहानी
होम के एक कर्मचारी से जानकारी मिलने के बाद, 'हैम रेडियो वेस्ट बंगाल क्लब' के संपादक अंबरीश नाग बिस्वास और उनकी टीम ने इस बुजुर्ग महिला को उनके परिवार से मिलाने की पहल की. काफी कोशिशों के बाद, उन्होंने गोड्डा में महिला का पुराना घर ढूंढ निकाला, जहां उनका बेटा आज भी रहता है.
25 लंबे सालों के बाद, वीडियो कॉल पर मां और बेटे का मिलन हुआ. ऐसा लगा मानो इंतज़ार अब खत्म हो गया है. लेकिन सबसे बड़ा झटका उनके अपने ही बेटे ने दिया. उसने अपनी मां से साफ कह दिया कि घर लौटने के लिए उन्हें ईसाई धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपनाना होगा.
धर्म बनाम आत्मसम्मान
अपनी कोख से जन्मे बेटे की इस शर्त ने मां को भीतर तक तोड़ दिया. बुजुर्ग महिला ने मजहबी बेटे के सामने घुटने टेकने के बजाय अपने आत्मसम्मान और विश्वास को चुना. उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, "मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि जब तक मैं अपना धर्म नहीं बदलती, वह मुझे वापस नहीं ले जा सकता. लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी. उसके साथ यह मेरी आखिरी बात थी."
इंसानियत पर सवाल
यह घटना आज के आधुनिक समाज पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है. क्या धर्म इतना बड़ा हो गया है कि वह एक मां की ममता और बेटे के कर्तव्य के बीच पत्थर की दीवार बन जाए? अंबरीश नाग बिस्वास ने कई लोगों को बेहद कठिन परिस्थितियों से बचाया है और उन्हें उनके परिवारों से मिलवाया है. लेकिन इस घटना ने उन्हें भी झकझोर कर रख दिया. वह यह सोचकर बहुत दुखी हैं कि धर्म, खून के रिश्तों और मां-बेटे के बीच इतनी बड़ी बाधा कैसे बन सकता है.
इसे भी पढ़ेंः