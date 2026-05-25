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झारखंड की महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर बिलासपुर में की पति की हत्या

झारखंड पुलिस ने बिलासपुर पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि झारखंड के सिमडेगा निवासी पूनम लोंमगा उम्र 35 वर्ष ने ही अपने पति विनोद लोंमगा उम्र 40 वर्ष की हत्या की है. महिला ने अपने प्रेमी और उसके दो साथियों के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया औऱ वापस ससुराल जाकर रहने लगी.

बिलासपुर: न्यायधानी में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है. रविवार को झारखंड पुलिस एक 35 साल की महिला के साथ बिलासपुर के सिरगिट्टी थाने पहुंची और 40 वर्ष के विनोद लोंमगा की हत्या होने और उसका शव रेलवे ट्रैक के किनारे दबे होने की बात बताई. जिसके बाद आदर्श नगर के पास बने नये रेलवे ट्रैक के पास खोजबीन की गई, जहां गड्ढे में लाश मिली.

मृतक का भाई, परिजनों ने भाई के लापता होने की जानकारी थाने में दी (ETV Bharat Chhattisgarh)

जो खत्म हुए है वो मेरे बड़े भाई है. भाभी बोली थी कि बिलासपुर में किसी से पैसा लेना है बोलकर दोनों झारखंड से निकले थे. इनके दो बच्चे है. लव अफेयर का शक पहले से था. किसी से बात करती थी- राजेश, मृतक का छोटा भाई

बिलासपुर में हत्या कर शव रेलवे ट्रैक किनारे दबाया

सिरगिट्टी थाना प्रभारी अभय सिंह बैस ने बताया कि विनोद नाम से गुम इंसान की शिकायत झारखंड पुलिस में दर्ज है. 19 मई को बिलासपुर में किसी से पैसा लेना है कहकर पति पत्नी बिलासपुर पहुंचे थे. लेकिन बाद में अकेली पत्नी वापस घर झारखंड पहुंची और घरवालों को पति बिलासपुर में काम कर रहा है करके बताया. घरवालों ने जब बात कराने को कहा तो महीने भर बात होने की बात महिला ने बताया, जिस पर परिजनों को शंका हुई और थाने में गुम इंसान दर्ज कराया.

विनोद लोंमगा उम्र 40 वर्ष की बिलासपुर में हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

थाना प्रभारी ने आगे बताया कि वहां के पुलिस वालों ने जांच में पाया कि पत्नी के ब्वॉयफ्रेंड ने पैसे देने की बात कहते हुए उन्हें बिलासपुर बुलाया था. जहां पत्नी और उसके प्रेमी और दो साथियों ने मिलकर विनोद लोंमगा की सिरगिट्टी में हत्या कर दी और लाश को रेलवे ट्रैक के किनारे छिपाकर वापस चले गए.

प्रेमी और दो साथी फरार

पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला ने हत्या की बात कबूल कर ली है. शव बरामद कर पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया हैं. प्रेमी और दो साथी फरार है. उनकी तलाश की जा रही है.