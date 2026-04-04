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KITG 2026: पहली बार मलखंभ में झारखंड को मिला मेडल , सोरेन सरकार से मदद की मांग

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के मलखंभ कैटेगरी में झारखंड ने तीसरा स्थान हासिल किया है. इससे पड़ोसी राज्य के खिलाड़ियों में खुशी है.

Jharkhand Wins Medal In Mallakhamb
झारखंड ने मलखंभ में दिखाई प्रतिभा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 4, 2026 at 8:32 PM IST

3 Min Read
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सरगुजा : खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के मलखंभ की प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ नंबर वन पर रहा. महाराष्ट्र ने नंबर दो की पोजिशन हासिल की है. झारखंड को तीसरा स्थान हासिल हुआ है. इस सबमे बड़ी बात है कि झारखंड में इस खेल का चलन कम है. बीते 12 साल से झारखंड में बच्चे मलखंभ की ट्रेनिंग ले रहे हैं. उसके बाद यह परिणाम आया है. झारखंड के मलखंभ खिलाड़ी संजय कुमार ने बताया कि सरकार की तरफ से बिना सहयोग के हम लोगों ने जीत हासिल की है. पहली बार ही सीधे खेलो इंडिया के ट्राइबल गेम में झारखण्ड ने पहला मेडल जाती है.

झारखण्ड के मलखंभ खिलाड़ी संजय कुमार कहते हैं की "हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा. बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा. जिसके कारण आज बच्चों का थर्ड प्लेस लगा है, कोई मेडल इससे पहले हमारा नहीं लगा था. हमारी टीम करीबन लगभग 10 से 12 साल से आ रही है. जिसकी वजह से हमें जीत हासिल हुई है.

झारखंड के मलखंभ खिलाड़ी से बातचीत (ETV BHARAT)

सवाल : वहां किस तरह से आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और कैसी फैसिलिटी है.

जवाब : झारखंड में हमारे अलावा और भी कोच हैं जो बच्चों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देते हैं. जो बच्चे लो क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं. उनको लेकर हम लोग तैयारी करते हैं. सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता है. कोच और एकेडमी के लोग ही सारा इंतजाम करते हैं.

सवाल : क्या मलखंभ के लिए आप लोगों को सरकार से फंड मिलता है.

जवाब : सरकार से अभी तक किसी तरह का कोई फंड नहीं मिलता. ये लोग सब अपने खर्चे करते हैं. सारी चीज का इंतजाम अपने स्तर पर करते हैं. बस यही चाहते हैं कि सरकार अब हमारे मलखंभ गेम में पूरी तरह से ध्यान दे क्योंकि बच्चे अब मेडल लाने के लिए तैयार हो गये हैं. बच्चे मेडल लाके दे रहे हैं झारखंड सरकार से यही अनुरोध है कि वो अब ध्यान दें"

झारखंड की टीम को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती है. बावजूद इसके यह जो बच्चे हैं जो इनके कोच हैं वह अपनी तरफ से 12 साल से ट्रेनिंग चला रहे थे. अब इन्होंने राज्य को मेडल लाकर दिया है. यही चाहते हैं कि सरकार से भी अब मदद मिले- संजय कुमार, मलखंभ खिलाड़ी, झारखंड

बालक वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने 124.35 अंक के साथ गोल्ड, महाराष्ट्र की टीम ने 118.35 अंक के साथ सिल्वर एवं झारखण्ड की टीम ने 86.95 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता है. बलिका वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने 80.15 अंक के साथ गोल्ड, महाराष्ट्र की टीम ने 69.90 अंक के सिल्वर एवं झारखण्ड की टीम ने 49.80 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. इस तरह मलखंभ की स्पर्धा में छत्तीसगढ़ का दबदबा देखने को मिला है.

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