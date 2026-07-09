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झारखंड विजन 2050: दस हजार करोड़ निवेश! AI नीति और 1 लाख रोजगार का रोडमैप

नेशनल स्टेकहोल्डर्स कन्सल्टेशन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ( ETV Bharat )