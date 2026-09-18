सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड का विजय अभियान जारी, सैनिक स्कूल इम्फाल को 3-0 से हराया
झारखंड बालक अंडर 17 टीम का सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 18, 2026 at 8:59 PM IST
रांची/नई दिल्लीः सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड बालक अंडर-17 टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है. नई दिल्ली के तेजस मैदान, एयरफोर्स में खेले गए मुकाबले में झारखंड ने सैनिक स्कूल इम्फाल को 3-0 गोल से हराकर शानदार जीत दर्ज की. झारखंड की ओर से अनीश कुजूर, शुभम और सेंगल सुकल मुंडा ने गोल किए.
शुरुआत से ही आक्रामक नजर आई झारखंड टीम
मुकाबले की शुरुआत से ही झारखंड के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया. टीम ने तेज पासिंग और बेहतर तालमेल के साथ विपक्षी टीम की रक्षापंक्ति पर लगातार दबाव बनाए रखा. शुरुआती दौर में ही झारखंड को इसका फायदा मिला और अनीश कुजूर ने शानदार गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी.
पहला गोल करने के बाद झारखंड के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और बढ़ गया. टीम ने हमले जारी रखे और शुभम ने बेहतरीन फिनिशिंग करते हुए दूसरा गोल दाग दिया. इसके साथ ही झारखंड की बढ़त 2-0 हो गई. इसके बाद भी टीम ने रक्षात्मक होने के बजाय आक्रमण जारी रखा. सेंगल सुकल मुंडा ने शानदार गोल कर झारखंड की बढ़त को 3-0 कर दिया.
डिफेंडरों और गोलकीपर के बीच दिखा बेहतर समन्वय
तीन गोल की बढ़त के बाद झारखंड टीम ने खेल पर अपनी पकड़ बनाए रखी. टीम की रक्षापंक्ति ने भी पूरे मुकाबले में अनुशासित प्रदर्शन किया. डिफेंडरों और गोलकीपर के बीच बेहतर समन्वय के कारण सैनिक स्कूल इम्फाल की टीम झारखंड के गोल पोस्ट पर प्रभावी हमला नहीं कर सकी. झारखंड ने मुकाबला 3-0 से जीतने के साथ क्लीन शीट भी बरकरार रखी.
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक धीरसेन सोरेंग ने टीम के प्रदर्शन पर खिलाड़ियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि टीम ने बेहतर तालमेल, अनुशासन और मजबूत खेल का प्रदर्शन किया है. उन्होंने खिलाड़ियों से अगले मुकाबले में भी इसी आत्मविश्वास के साथ खेलने की उम्मीद जताई है.
कल केरल से मुकाबला
झारखंड अंडर-17 टीम का अगला मुकाबला कल केरल की टीम से होगा. सैनिक स्कूल इम्फाल के खिलाफ मिली जीत के बाद टीम के हौसले बुलंद हैं. अगले मुकाबले में झारखंड की टीम बेहतर तालमेल और मजबूत खेल के साथ मैदान में उतरेगी.
ये भी पढ़ें-
सुब्रतो कप का समापन: दक्षिणी छोटानागपुर और संथाल परगना बने चैंपियन
दिल्ली में गूंजा झारखंड का विजयघोष, बेटियों ने जीता सुब्रतो कप
Subroto Cup: फाइनल में पहुंची झारखंड की बेटियां, सीआईएससीई को 2-0 से हराया