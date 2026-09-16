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सुब्रतो मुखर्जी कप में झारखंड का शानदार प्रदर्शन, दमन एवं दीव को 4-0 से हराया

रांचीः सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड की टीम ने दूसरे लीग मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए दमन एवं दीव को 4-0 से हरा दिया. बुधवार को नई दिल्ली के तेजस ग्राउंड, एयरफोर्स में खेले गए मुकाबले में झारखंड ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. टीम ने पूरे मैच के दौरान विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा और चार गोल दागकर मुकाबला अपने नाम किया.

मैदान में खिलाड़ियों के बीच दिखा बेहतर तालमेल

मैच शुरू होते ही झारखंड के खिलाड़ियों ने तेज गति से खेलना शुरू किया. मिडफील्ड और फॉरवर्ड खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला. लगातार पासिंग और आक्रमण के जरिए झारखंड ने दमन एवं दीव के डिफेंस को दबाव में रखा. शुरुआती मिनटों में ही झारखंड ने विपक्षी टीम के खिलाफ कई हमले किए.

दमन एवं दीव को 4-0 से हराया

लगातार बनाए गए दबाव का फायदा झारखंड को मिला और टीम ने गोल का खाता खोला. इसके बाद भी झारखंड के खिलाड़ियों ने आक्रमण जारी रखा. टीम की ओर से अनिश कुजूर, शुभम कुमार, सत्यम महतो और विक्की उरांव ने एक-एक गोल किया. चारों खिलाड़ियों के गोल की मदद से झारखंड ने मुकाबले में 4-0 की बढ़त बना ली.

आक्रमण और डिफेंस दिखा मजबूत

मैच के दौरान झारखंड की टीम सिर्फ आक्रमण में ही नहीं, बल्कि डिफेंस में भी मजबूत नजर आई. रक्षापंक्ति ने दमन एवं दीव के हमलों को लगातार रोकते हुए उन्हें गोल करने का मौका नहीं दिया. गोलकीपर और डिफेंस के बीच बेहतर तालमेल के कारण झारखंड ने पूरे मुकाबले में क्लीन शीट बरकरार रखी.