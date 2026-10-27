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राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता: झारखंड के अभय कुमार ने जीता कांस्य पदक

झारखंड के ताइक्वांडो खिलाड़ी अभय कुमार. ( फोटो-सौ. जेईपीसी )

रांचीः 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड के ताइक्वांडो खिलाड़ी अभय कुमार ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है. +78 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हुए अभय ने अपने दमदार प्रदर्शन से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का परिचय दिया. प्रतियोगिता में उन्होंने लगातार तीन मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. हालांकि, सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ी के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.

22 से 26 अक्टूबर तक आयोजित 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) के नेतृत्व में हिस्सा लिया था. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत राज्य की ओर से शामिल हुए अभय कुमार ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया. पहले मुकाबले में उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को 2-0 से हराकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. इसके बाद पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी को भी 2-0 से पराजित किया. लगातार दो जीत के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा और तीसरे मुकाबले में उन्होंने तेलंगाना के खिलाड़ी को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था.