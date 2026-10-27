राष्ट्रीय स्कूली ताइक्वांडो प्रतियोगिता: झारखंड के अभय कुमार ने जीता कांस्य पदक
झारखंड के ताइक्वांडो खिलाड़ी अभय कुमार ने राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : October 27, 2026 at 8:52 PM IST
रांचीः 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड के ताइक्वांडो खिलाड़ी अभय कुमार ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है. +78 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हुए अभय ने अपने दमदार प्रदर्शन से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का परिचय दिया. प्रतियोगिता में उन्होंने लगातार तीन मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. हालांकि, सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ी के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.
22 से 26 अक्टूबर तक आयोजित 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) के नेतृत्व में हिस्सा लिया था. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत राज्य की ओर से शामिल हुए अभय कुमार ने शुरुआत से ही शानदार खेल दिखाया. पहले मुकाबले में उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को 2-0 से हराकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. इसके बाद पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी को भी 2-0 से पराजित किया. लगातार दो जीत के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा और तीसरे मुकाबले में उन्होंने तेलंगाना के खिलाड़ी को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था.
सेमीफाइनल तक दिखाया दमदार प्रदर्शन
अभय कुमार ने शुरुआती तीनों मुकाबलों में विरोधियों को 2-0 से हराकर अपनी क्षमता साबित की. लगातार जीत के साथ उन्होंने पदक की दौड़ में अपनी जगह मजबूत की. सेमीफाइनल में उनका सामना जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ी से हुआ. इस मुकाबले में अभय को 0-2 से हार मिली. इसके बावजूद प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ. राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में पदक जीतना झारखंड के स्कूली खेलों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
शिक्षा विभाग ने दी बधाई
अभय कुमार की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी मनोज कुमार, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग और राज्य खेल कोषांग के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी. सभी ने उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
अभय की इस सफलता से राज्य के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी. लगातार तीन मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल तक पहुंचना उनके खेल कौशल और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को दर्शाता है. कांस्य पदक के साथ प्रतियोगिता में उनका प्रदर्शन झारखंड के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है.
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