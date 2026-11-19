SPECIAL: कब खत्म होगा छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप का इंतजार? तीन सत्रों से लंबित है छात्रवृत्ति, सड़क पर उतरने को मजबूर स्टूडेंट्स
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने पर विद्यार्थियों ने रांची में प्रदर्शन कर स्कॉलरशिप देने की राज्य सरकार से मांग की. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 19, 2026 at 12:49 PM IST
रांची: झारखंड में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने से हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली ई-कल्याण छात्रवृत्ति के 3 शैक्षणिक सत्रों की राशि अब तक लंबित है. सत्र 2024-25 और 2025-26 के विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर भुगतान का इंतजार है.
वहीं पिछड़ा वर्ग के कई विद्यार्थियों की 2023-24 की छात्रवृत्ति भी नहीं आई है. दूसरी ओर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. ऐसे में विद्यार्थियों के बीच सवाल उठ रहा है कि जब पुराने सत्रों का भुगतान ही पूरा नहीं हुआ है, तो नए सत्र की छात्रवृत्ति कब और कैसे मिलेगी?
समय पर नहीं आ रही स्कॉलरशिप: छात्र
छात्रवृत्ति पर निर्भर विद्यार्थियों के सामने कॉलेज की फीस, हॉस्टल का किराया, किताब और दूसरे शैक्षणिक खर्चों का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है. कई विद्यार्थी दूसरे जिलों और राज्यों में रहकर पढ़ाई करते हैं. ऐसे में छात्रवृत्ति में देरी का सीधा असर उनके शैक्षणिक खर्चों पर पड़ रहा है. विद्यार्थियों का कहना है कि समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परिवार पर भी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है लेकिन सरकार की ओर से भुगतान को लेकर स्थिति साफ नहीं होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है.
मांग के मुकाबले बेहद कम राशि मिलने का दावा
छात्र संगठनों की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, सत्र 2024-25 में छात्रवृत्ति के लिए करीब 353 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, लेकिन इसके मुकाबले केवल 33 करोड़ रुपये ही मिले हैं. इसी तरह सत्र 2025-26 में लगभग 371 करोड़ रुपये की मांग पर महज 58 करोड़ रुपये मिलने का दावा किया गया है.
छात्र संगठनों का कहना है कि मांग और उपलब्ध राशि के बीच भारी अंतर होने की वजह से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का भुगतान लंबित है. उनका सवाल है कि जब विद्यार्थियों के आवेदन और पात्रता की प्रक्रिया पूरी हो रही है, तो उनके खाते में राशि भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है.
केंद्र से राशि नहीं मिलने को बता रहे वजह
छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को लेकर राज्य में कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने केंद्र सरकार से पूरी राशि नहीं मिलने की बात कही है. उनके मुताबिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार की 60 % और राज्य सरकार की 40 % हिस्सेदारी है.
आरोप है कि केंद्र की ओर से पिछले वित्तीय वर्ष की पूरी राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण भुगतान प्रभावित हुआ है. हालांकि, विद्यार्थियों का कहना है कि केंद्र और राज्य के बीच राशि को लेकर जो भी समस्या है, उसका खामियाजा छात्रों को नहीं भुगतना चाहिए. सरकार को बकाया भुगतान के लिए ठोस व्यवस्था करनी चाहिए.
सत्यापन और बैंक संबंधी तकनीकी अड़चनें भी
छात्रवृत्ति भुगतान में आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन भी एक महत्वपूर्ण पहलू है. सत्र 2025-26 के लिए आवेदन और दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी. इसके बाद कॉलेज स्तर पर संस्थान नोडल अधिकारी (आईएनओ) और जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) तथा जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा आधार से बैंक खाता लिंक नहीं होना, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के कारण भी कुछ विद्यार्थियों का भुगतान अटक सकता है, जिन विद्यार्थियों के आवेदन अंतिम रूप से स्वीकृत हो चुके हैं, वे भी राशि का इंतजार कर रहे हैं.
लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान की समय सीमा होनी चाहिए निर्धारित
ई-कल्याण पोर्टल पर 2026-27 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद विद्यार्थियों की चिंता और बढ़ गई है. छात्र संगठनों का कहना है कि सरकार को नए आवेदन लेने के साथ पुराने सत्रों की लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान की समय सीमा भी सार्वजनिक करनी चाहिए. उनकी मांग है कि जिन विद्यार्थियों के आवेदन सत्यापित और स्वीकृत हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राशि दी जाए. साथ ही तीनों सत्रों के बकाये के भुगतान की स्पष्ट कार्ययोजना बनाई जाए.
डीसी कार्यालय घेरने पहुंचे छात्र, पुलिस से धक्का-मुक्की
छात्रवृत्ति भुगतान में देरी के खिलाफ झारखंड के अलग-अलग जिलों में छात्र संगठनों का विरोध जारी है. इसी कड़ी में बुधवार को रांची में भी कई छात्र संगठनों के विद्यार्थियों ने बकाया राशि जारी करने की मांग को लेकर डीसी कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्कामुक्की हुई.
वहीं छात्रों ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार उन्हें लगातार आश्वासन दे रही है, जबकि विभागीय मंत्री की ओर से भी ठोस कार्रवाई के बजाय केवल आश्वासन मिल रहा है. विद्यार्थियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं और बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान शुरू नहीं हुआ, तो आंदोलन को राज्यव्यापी स्तर पर और तेज किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- रांची में AISF का कल्याण विभाग के बाहर प्रदर्शन, लंबित छात्रवृत्ति भुगतान के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम
झारखंड में ई-कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में लंबा विलंब, हजारों छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा असर
दिल्ली पहुंचा झारखंड छात्रवृत्ति का मुद्दा, झारखंड आइसा नेताओं ने राज्यमंत्री के नाम से सौंपा ज्ञापन