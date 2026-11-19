ETV Bharat / bharat

SPECIAL: कब खत्म होगा छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप का इंतजार? तीन सत्रों से लंबित है छात्रवृत्ति, सड़क पर उतरने को मजबूर स्टूडेंट्स

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने से हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली ई-कल्याण छात्रवृत्ति के 3 शैक्षणिक सत्रों की राशि अब तक लंबित है. सत्र 2024-25 और 2025-26 के विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर भुगतान का इंतजार है.

वहीं पिछड़ा वर्ग के कई विद्यार्थियों की 2023-24 की छात्रवृत्ति भी नहीं आई है. दूसरी ओर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. ऐसे में विद्यार्थियों के बीच सवाल उठ रहा है कि जब पुराने सत्रों का भुगतान ही पूरा नहीं हुआ है, तो नए सत्र की छात्रवृत्ति कब और कैसे मिलेगी?