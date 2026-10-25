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तमिलनाडु की पारंपरिक युद्ध कला सिलंबम सीख रहे झारखंड के बच्चे, रांची में आयोजित राज्य चैंपियनशिप में दिखाया दम

झारखंड में आयोजित सिलंबम चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते खिलाड़ी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

प्रतियोगिता में नेशनल डेवलपर से लेकर जूनियर, यूथ और सीनियर वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. इस आयोजन में करीब 200 खिलाड़ी शामिल हुए. अलग-अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों के बीच मुकाबले के जरिए इस पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को सामने लाने की कोशिश की जा रही है.