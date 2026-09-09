Jharkhand SIR: अफगानी भी बन गए झारखंड के वोटर! पासपोर्ट जांच के दौरान हुआ खुलासा
जमशेदपुर में वोटर लिस्ट में तीन अफगान नागरिकों के नाम पाए गए हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 9, 2026 at 1:21 PM IST
रांची: झारखंड में इन दिनों चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जमशेदपुर से तीन अफगानी के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में पाए गए. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गैर भारतीय का नाम पाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है.
जांच के दिए गए आदेश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि तीन विदेशी नागरिकों की पहचान होने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं और यह पता किया जा रहा है कि उनके परिवार के कौन-कौन से सदस्य वोटर लिस्ट में शामिल हैं. साथ ही पहले से उनका मतदाता सूची में नाम शामिल है या नहीं. इस मामले में डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी जमशेदपुर को जांच के लिए निर्देशित किया गया है. रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि अभी राज्य में एसआईआर के दौरान दावा एवं आपत्ति का दौर चल रहा है, जिसके तहत दाखिल हरेक दस्तावेज की जांच की जा रही है और किसी भी गैर भारतीय नागरिक को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा. यदि फर्जी दस्तावेज के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की कोशिश कोई भी विदेशी नागरिक करेंगे तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान हुआ खुलासा
झारखंड में इन दिनों मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण में जारी प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज वोटर के नाम और उनके दस्तावेज की जांच चल रही है. इस दौरान नोटिस के आधार पर जमशेदपुर में अफगान नागरिकों के पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें विदेशी नागरिक होने की बात सामने आई. इसके बाद, तीन मतदाताओं हासिल खान, मोहम्मद असलम और मोहम्मद इब्राहिम के बारे में जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को दी गई.
खास बात है कि इन तीनों अफगानी नागरिकों ने निर्देशन की प्रक्रिया भी पूरी की और मतदाता सूची के प्रारूप में नाम भी जारी हो गया. वहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनका नाम सही नहीं पाए जाने के कारण इनलोगों को नोटिस भेजा गया और नोटिस के क्रम में इन लोगों ने कोई ऐसा दस्तावेज नहीं जमा किया जो भारतीय होने का प्रमाण देता हो. इस बीच, जांच के दौरान पकड़े गए तीन अफगान नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पूरे मामले की जांच उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है.
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