ETV Bharat / bharat

साइबर अपराधी और बेटिंग ऐप का नेटवर्क ग्रामीण इलाकों को बना रहा ठिकाना, सत्यापन हो रहा मुश्किल!

पलामूः साइबर अपराधी और ऑनलाइन बेटिंग का नेटवर्क चलाने वाले अपराधी ग्रामीण इलाकों को अपना ठिकाना बना रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में साइबर नेटवर्क या ऑनलाइन बेटिंग का संचालन करने वालों पर लोगों का ध्यान नही जाता है.

हाल के दिनों में पुलिस की कार्रवाई में कई खुलासा हुआ है. साइबर अपराधी बड़े शहरों को छोड़कर ग्रामीण इलाकों को ठिकाना बना रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में अपराधियों को आसानी से घर मिल जाता है और लोग उनकी गतिविधि से अंजान रहते हैं. बड़े शहरों में और साइबर अपराध से जुड़े हुए इलाकों पर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी रहती है. ग्रामीण इलाकों में वे सभी से बचने में आसानी होती है. पलामू के इलाके से पकड़े गए नेटवर्क में स्थानीय लिंक नहीं है.

जानकारी देतीं पलामू एसपी (ETV Bharat)

केस स्टडी- 01

1 दिसंबर को पलामू पुलिस ने हुसैनाबाद के इलाके में ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े हुए एक नेटवर्क को पकड़ा था. इस नेटवर्क से छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के साइबर अपराधी जुड़े हुए थे. जिस घर से सभी अपराधी पकड़े गए उसके मकान मालिक को उनकी गतिविधि के बारे में जानकारी नहीं थी. पकड़ा गया नेटवर्क पूरे भारत में ऑनलाइन बेटिंग के माध्यम से फर्जीवाड़ा कर रहा था. पुलिस ने मौके से सात अपराधियों को गिरफ्तार किया था.

केस स्टडी- 02

पलामू में सदर थाना क्षेत्र के चियांकि में 2024 में क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाजी करवाने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में लैपटॉप और मोबाइल बरामद किया गया. सभी आरोपी किराये का मकान लेकर रहते थे. गिरफ्तार आरोपी यूपी, बिहार समेत कई इलाकों के रहने वाले थे. सभी आरोपी किराया का मकान लेकर ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी की बात बताई थी.