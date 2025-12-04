ETV Bharat / bharat

साइबर अपराधी और बेटिंग ऐप का नेटवर्क ग्रामीण इलाकों को बना रहा ठिकाना, सत्यापन हो रहा मुश्किल!

साइबर अपराधी और बेटिंग ऐप का नेटवर्क अब ग्रामीण इलाकों में अपने पांव पसार रहा है.

Jharkhand rural areas becoming hotbeds of cybercrime and betting app networks
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 4, 2025 at 5:16 PM IST

4 Min Read
पलामूः साइबर अपराधी और ऑनलाइन बेटिंग का नेटवर्क चलाने वाले अपराधी ग्रामीण इलाकों को अपना ठिकाना बना रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में साइबर नेटवर्क या ऑनलाइन बेटिंग का संचालन करने वालों पर लोगों का ध्यान नही जाता है.

हाल के दिनों में पुलिस की कार्रवाई में कई खुलासा हुआ है. साइबर अपराधी बड़े शहरों को छोड़कर ग्रामीण इलाकों को ठिकाना बना रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में अपराधियों को आसानी से घर मिल जाता है और लोग उनकी गतिविधि से अंजान रहते हैं. बड़े शहरों में और साइबर अपराध से जुड़े हुए इलाकों पर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की नजर भी रहती है. ग्रामीण इलाकों में वे सभी से बचने में आसानी होती है. पलामू के इलाके से पकड़े गए नेटवर्क में स्थानीय लिंक नहीं है.

जानकारी देतीं पलामू एसपी (ETV Bharat)

केस स्टडी- 01

1 दिसंबर को पलामू पुलिस ने हुसैनाबाद के इलाके में ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े हुए एक नेटवर्क को पकड़ा था. इस नेटवर्क से छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के साइबर अपराधी जुड़े हुए थे. जिस घर से सभी अपराधी पकड़े गए उसके मकान मालिक को उनकी गतिविधि के बारे में जानकारी नहीं थी. पकड़ा गया नेटवर्क पूरे भारत में ऑनलाइन बेटिंग के माध्यम से फर्जीवाड़ा कर रहा था. पुलिस ने मौके से सात अपराधियों को गिरफ्तार किया था.

केस स्टडी- 02

पलामू में सदर थाना क्षेत्र के चियांकि में 2024 में क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टेबाजी करवाने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में लैपटॉप और मोबाइल बरामद किया गया. सभी आरोपी किराये का मकान लेकर रहते थे. गिरफ्तार आरोपी यूपी, बिहार समेत कई इलाकों के रहने वाले थे. सभी आरोपी किराया का मकान लेकर ऑनलाइन ऑनलाइन स्टडी की बात बताई थी.

हाल के दिनों में देखा गया कि हुसैनाबाद एवं सदर के इलाके में कार्रवाई के दौरान ऑनलाइन वेटिंग और सट्टेबाजी की जानकारी मिली है. दोनों मामलों में किराये पर घर लिया गया था. पुलिस लगातार अपील कर रही है कि किरायेदारों का वेरिफिकेशन करवाएं. पलामू में स्थानीय स्तर पर नेटवर्क डेवलप नहीं हुआ है. पुलिस अभी इलाकों में नजर रखे हुए हैं और कार्रवाई भी कर रही है. -रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू.

पलामू का इलाका ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है आसान

पलामू का इलाका कई दशकों से नक्सली गतिविधि के लिए चर्चित रहा है. साइबर क्राइम के दौर में भी पलामू के इलाके का नाम नहीं जुड़ा है. पलामू के इलाके के युवा साइबर अपराध या साइबर फ्रॉड से बेहद ही कम जुड़े हुए हैं. पलामू के इलाके से ट्रेन और सड़क मार्ग के माध्यम से कई इलाकों में कनेक्टिविटी आसान है. यहां से वाराणसी, पटना और रांची भी काफी नजदीक है जबकि कोलकाता जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध है.

पलामू में नहीं होता किराएदार का वेरिफिकेशन

ऑनलाइन साइबर फ्रॉड एवं अन्य तरह के अपराध में शामिल आरोपी पलामू और उसके आसपास के इलाके में किराये का मकान लेते हैं. पलामू के इलाके में किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं होता है जिसका फायदा इस तरह के असामाजिक तत्व के लोग उठाते हैं. मकान मालिक जान पहचान या छोटी-मोटी जानकारी के बाद घर को किराए पर दे देते हैं. मकान मालिक भी किराएदार के बारे में कोई भी जानकारी पुलिस के साथ साझा नहीं करते हैं.

