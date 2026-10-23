Explainer: कुष्ठ रोग के मामले में झारखंड देश में दूसरे स्थान पर, राष्ट्रीय औसत से 2.7 गुणा अधिक मरीज!
झारखंड कुष्ठ रोग के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर है. तमाम प्रयासों के बाद भी स्थिति चिंताजनक है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 5:38 PM IST
रांची: झारखंड में कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए चल रहे तमाम प्रयासों के बावजूद स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) की वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार, कुष्ठ रोग की प्रसार दर के मामले में झारखंड देश में दूसरे स्थान पर है. राज्य में प्रति दस हजार आबादी पर 1.51 मरीज दर्ज किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत महज 0.56 है. यानी झारखंड में कुष्ठ की प्रसार दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.7 गुना अधिक है. छत्तीसगढ़ 1.66 की दर के साथ पहले स्थान पर है.
झारखंड के संदर्भ में एक और चिंताजनक बात यह भी है कि कुष्ठ रोग के कारण होने वाली ग्रेड-2 दिव्यांगता (G2D) की दर प्रति दस लाख आबादी पर 3.98 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 1.34 है. यह अंतर बीमारी की समय पर पहचान और उपचार की आवश्यकता को रेखांकित करता है. आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2025-26 में देश में कुष्ठ के करीब 91,783 नए मरीज मिले, जिनमें से 6,867 मरीज झारखंड के थे.
बच्चों में भी जारी है संक्रमण
यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि कुष्ठ उन्मूलन के लिए तमाम प्रयासों के बावजूद वर्ष 2025-26 में जहां देशभर में बच्चों में कुष्ठ के नए संक्रमण के 3,832 मामले पाए गए, तो झारखंड में इनकी संख्या 416 रही. बच्चों में कुष्ठ के नए मामले का मिलना यह दर्शाता है कि समुदाय में कुष्ठ का संक्रमण पूरी तरह नहीं रुका है. राज्य में इस वर्ष 01 अप्रैल से 01 अक्टूबर तक कुष्ठ के 2,762 नए मरीज मिल चुके हैं. इन 2,762 मरीजों में से 140 बच्चों में भी कुष्ठ का संक्रमण मिला. राज्य में वर्तमान में 5,696 कुष्ठ संक्रमित अंडर ट्रीटमेंट हैं.
धरातल पर बेहतर स्क्रीनिंग से हो रही पहचान
झारखंड में चल रहे NLEP के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. एस. पासवान कहते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की दिशा में झारखंड नए-नए इनोवेशन के साथ बेहतर काम कर रहा है. बड़ी संख्या में कुष्ठ के नए संक्रमितों का मिलना यह दर्शाता है कि हम धरातल पर बेहतर काम कर रहे हैं. बड़ी संख्या में और लगातार संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिससे कुष्ठ के मरीज पकड़ में आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि विभाग राज्य की पूरी आबादी का साल भर में दो स्क्रीनिंग की योजना पर काम कर रहा है.
जागरूकता और दवा से रुकेगा संक्रमण
रिम्स के स्किन विभाग के HoD डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि राज्य में कुष्ठ के इंसिडेंट बढ़ने की मुख्य वजह लोगों में बीमारी को लेकर जागरूकता की कमी है. उन्होंने बताया कि रांची के सोनाहातू और बुंडू प्रखंड में बड़ी संख्या में कुष्ठ के रोगी हैं. डॉ. प्रभात ने बताया कि जब उनके ओपीडी में सोनाहातू या बुंडू से स्किन डिजीज के मरीज आते हैं तो उनकी कुष्ठ जांच भी जरूर करते हैं.
डॉ. प्रभात कहते हैं कि समय पर रोग की पहचान और इसकी MDT दवाओं की पूरी डोज से न सिर्फ कुष्ठ को काबू में किया जा सकता है, बल्कि कुष्ठ जनित दिव्यांगता से भी लोगों को बचाया जा सकता है.
कुष्ठ रोग क्यों होता है?
रिम्स के स्किन रोग विभाग के HoD डॉ. प्रभात कुमार बताते हैं कि कुष्ठ रोग मुख्य रूप से माइकोबैक्टीरियम लेप्री (Mycobacterium leprae) नाम के बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, जबकि कुछ मामलों में Mycobacterium lepromatosis भी इस बीमारी के लिए जिम्मेदार पाया गया है. उन्होंने बताया कि यह बैक्टीरिया शरीर में बेहद धीमी गति से विकसित होता है. संक्रमण होने के बाद बीमारी के लक्षण दिखाई देने में 3 वर्ष से 5 वर्ष तक लग सकते हैं. कई मामलों में तो इससे भी ज्यादा समय लगते देखा गया है.
कैसे फैलता है कुष्ठ रोग?
डॉ. प्रभात कुमार बताते हैं कि बिना इलाज वाले कुष्ठ रोगी के लंबे समय तक लगातार नजदीकी संपर्क में रहने से संक्रमण फैल सकता है. माना जाता है कि संक्रमित व्यक्ति की नाक और मुंह से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों (ड्रॉप्लेट्स) के माध्यम से बैक्टीरिया दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है. उन्होंने साफ किया कि यह बीमारी हाथ मिलाने, साथ बैठने, गले मिलने या एक साथ भोजन करने से नहीं फैलती. उन्होंने बताया कि अच्छी बात यह है कि एक बार इलाज शुरू हो जाने और छह माह या 12 माह के दवा का कोर्स पूरा कर लेने के बाद कुष्ठ मरीज से दूसरे संपर्क में रहने वाले को संक्रमण फैलने का खतरा समाप्त हो जाता है.
शरीर पर इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज
डॉ. प्रभात कुमार के अनुसार, कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षण सामान्य त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे दिखाई दे सकते हैं. ऐसे में इन संकेतों पर ध्यान देना और उन संकेतों को जानना बेहद जरूरी है:
डॉ. प्रभात कुमार के अनुसार कुछ मरीजों में आंखों से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. त्वचा पर ऐसा धब्बा, जिसमें संवेदना कम हो गई हो, कुष्ठ रोग का महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है. ऐसे में इन संकेतों को समझते हुए बिना समय गंवाए योग्य चिकित्सक से इलाज शुरू करने पर मरीज को कुष्ठ जनित दिव्यांगता से बचाया जा सकता है.
कुष्ठ रोग से संबंधी कुछ जटिलताएं
समय पर इलाज न मिलने पर कुष्ठ रोग गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है. इसमें स्थायी पक्षाघात हो सकता है, हाथों और पैरों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है, रूप-रंग में स्थायी परिवर्तन आ सकते हैं, पैर की उंगलियों और हाथों की अंगुलियों का छोटा होना संभव है, ऐसे अल्सर हो सकते हैं जो ठीक नहीं होते और कुछ मामलों में अंधापन भी हो सकता है. इसलिए शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करें और तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें.
झारखंड में कई इनोवेटिव कदम
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के झारखंड अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा राज्य में कुष्ठ रोगियों की बड़ी संख्या में नए मामले मिलने के सवाल पर कहते हैं कि झारखंड में पहले से ही कुष्ठ रोगियों की बड़ी संख्या रही है. सरकार की योजना समय रहते कुष्ठ के बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों की पहचान कर उनका इलाज शुरू कर देने का रहा है, ताकि कुष्ठ के लिए जिम्मेवार माइकोबैक्टीरियम लेप्री संक्रमित व्यक्ति बैक्टीरिया मुक्त हो जाए और उसे कुष्ठ जनित दिव्यांगता से बचाया जा सके. उन्होंने बताया कि ऐसा करने से कम्युनिटी में संक्रमण भी कम होगा.
शशि प्रकाश झा ने बताया कि राज्य में कुष्ठ उन्मूलन के लिए कई इनोवेटिव यानी नवाचार वाले कदम उठाए गए हैं. अब राज्य सरकार अपने स्तर से कुष्ठ रोगी के परिवार के सदस्यों को जांच कराने के लिए अस्पताल जाने के लिए मोबिलिटी सपोर्ट के रूप में 100 रुपये देगी. पहले 2024 से 2026 तक भारत सरकार की योजना से यह राशि दी जा रही थी, अब झारखंड सरकार अपने स्तर से इस योजना को जारी रखने जा रही है. इसी तरह टीबी रोगियों की तरह कुष्ठ रोगियों को DBT के माध्यम से 500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही थी. पहले यह योजना भारत सरकार की ओर से चल रही थी, अब झारखंड सरकार अपने खर्च से यह योजना जारी रखना चाहती है ताकि कुष्ठ रोगियों को पोषण युक्त आहार मिल सके.
इसके साथ-साथ कुष्ठ रोगियों का GIS यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से पूरा आंकड़ा तैयार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 2016 से 2024 तक के GIS आंकड़ों के अनुसार राज्य के 8,656 गांव ऐसे थे जहां कुष्ठ के रोगी थे. अब इस सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है ताकि कुष्ठ रोगियों की माइक्रो लेवल तक का अद्यतन आंकड़ा उपलब्ध हो सके. इसके साथ-साथ बेहतर मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन डेटा मॉनिटरिंग का प्रयोग हो रहा है.
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