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Explainer: कुष्ठ रोग के मामले में झारखंड देश में दूसरे स्थान पर, राष्ट्रीय औसत से 2.7 गुणा अधिक मरीज!

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रांची: झारखंड में कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए चल रहे तमाम प्रयासों के बावजूद स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) की वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार, कुष्ठ रोग की प्रसार दर के मामले में झारखंड देश में दूसरे स्थान पर है. राज्य में प्रति दस हजार आबादी पर 1.51 मरीज दर्ज किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत महज 0.56 है. यानी झारखंड में कुष्ठ की प्रसार दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 2.7 गुना अधिक है. छत्तीसगढ़ 1.66 की दर के साथ पहले स्थान पर है.

झारखंड के संदर्भ में एक और चिंताजनक बात यह भी है कि कुष्ठ रोग के कारण होने वाली ग्रेड-2 दिव्यांगता (G2D) की दर प्रति दस लाख आबादी पर 3.98 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 1.34 है. यह अंतर बीमारी की समय पर पहचान और उपचार की आवश्यकता को रेखांकित करता है. आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2025-26 में देश में कुष्ठ के करीब 91,783 नए मरीज मिले, जिनमें से 6,867 मरीज झारखंड के थे.