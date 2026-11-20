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Special: इबोला वायरस को लेकर क्यों चिंतित है दुनिया, झारखंड में आपात स्थिति से निपटने की क्या है तैयारी?

रांची: कांगो, केन्या और नाइजीरिया जैसे देशों में इबोला के मामलों की वैश्विक खबरों के बीच बढ़ती वैश्विक चिंता को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सतर्क कर दिया है. सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इबोला के संभावित खतरे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया गया है. इसमें संदिग्ध मरीजों की पहचान से लेकर इलाज, आइसोलेशन और सैंपल ट्रांसपोर्टेशन तक की तैयारियों को परखने को कहा गया है.

झारखंड का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है. रिम्स में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की ओर से इबोला को लेकर मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों की जांच की गई है. वहीं रांची सदर अस्पताल में अलग से 10 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है. सिविल सर्जन ने पीपीई किट, मास्क और अन्य जरूरी तैयारियां दुरुस्त कर ली हैं.

झारखंड में आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के बारे में बताते चिकित्सक (Etv Bharat)

स्वास्थ्य निदेशक डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि राज्य के दोनों हवाई अड्डों- रांची और देवघर में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्यभर में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन इबोला को लेकर घबराने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है.

6 नवंबर को ही सभी राज्यों को केंद्र से मिला निर्देश

इबोला बीमारी को लेकर वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंता के बीच भारत सरकार ने अपनी स्वास्थ्य तैयारियां तेज कर दी हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इबोला से निपटने के लिए विशेष मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश देते हुए पत्र 6 नवंबर 2026 को ही जारी किया है. इसका उद्देश्य देश के अस्पतालों और स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों को परखना तथा किसी संभावित संक्रमण की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव हर्ष मंगला की ओर से 6 नवंबर 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि इबोला बीमारी के वैश्विक प्रसार और केन्या व नाइजीरिया में इससे जुड़े मामलों की खबरों को देखते हुए देशभर में तैयारियों को और मजबूत करने की जरूरत है. पत्र के अनुसार राज्यों द्वारा चिह्नित सभी रेफरल अस्पतालों को इसमें शामिल किया जाएगा, जहां संदिग्ध और पुष्ट इबोला मरीजों के प्रबंधन के लिए जरूरी आइसोलेशन सुविधाएं उपलब्ध हैं.

मॉक ड्रिल में केवल मरीज की पहचान ही नहीं, बल्कि उसकी जांच, इलाज, संक्रमण नियंत्रण, सैंपल कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर विभिन्न विभागों के बीच तालमेल तक की पूरी प्रक्रिया परखी जाएगी. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) को भी प्रत्येक भाग लेने वाले स्वास्थ्य संस्थान में एक पर्यवेक्षक उपलब्ध कराने को कहा गया है. रांची के रिम्स में यह मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है.

राज्यों को पीपीई समेत जरूरी संसाधन तैयार रखने के निर्देश

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मौजूदा तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है. खास तौर पर इबोला से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई), आइसोलेशन सुविधाओं और जरूरी लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. मॉक ड्रिल के बाद इसकी रिपोर्ट नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) के साथ साझा की जानी है.

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क्या है इबोला बीमारी और क्यों माना जाता है इतना खतरनाक?

रांची के प्रख्यात इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. हिमालय झा बताते हैं कि इबोला एक गंभीर और जानलेवा संक्रामक बीमारी है, जो ऑर्थोइबोलावायरस (Orthoebolavirus) नामक वायरस के संक्रमण से होती है. इसे पहले इबोला वायरस डिजीज (EVD) कहा जाता था. उन्होंने बताया कि यह बीमारी शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करती है और गंभीर स्थिति में मरीज के शरीर के अंदर और बाहर रक्तस्राव भी हो सकता है. इसी वजह से इसे वायरल हेमरेजिक फीवर यानी रक्तस्रावी बुखार की श्रेणी में रखा जाता है.

डॉ. झा कहते हैं कि यह बीमारी बेहद खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है. इबोला संक्रमण में मॉर्टैलिटी रेट लगभग 50 प्रतिशत है, यानी हर दूसरे संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है. डॉ. हिमालय झा के अनुसार, इबोला संक्रमण में उच्च मृत्यु दर ही वैश्विक चिंता की सबसे बड़ी वजह है.