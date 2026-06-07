कचरा प्रसंस्करण में झारखंड की स्थिति कमजोर! पर्यावरणविद दे रहे हैं कचरा प्रबंधन पर जोर
औद्योगिक और घरेलू कचरा के निस्तारण में झारखंड पीछे है लेकिन सरकार ने इसके समुचित प्रबंधन पर काफी जोर दिया है...भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : June 7, 2026 at 3:15 PM IST
रांची: झारखंड एक ऐसा राज्य है, जो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है. यही वजह है कि इसे देश का समृद्ध जलवायु वाला प्रदेश कहा जाता है. खनिज संपदा के साथ साथ पर्याप्त वन क्षेत्र और पारंपरिक जलश्रोत की वजह से इस राज्य को देश दुनिया में खास पहचान दिलाने में कामयाब हुई है लेकिन विकास की अंधी दौर का सीधा असर यहां के जलवायु पर भी पड़ा है.
जाहिर तौर पर जलवायु परिवर्तन का दंश झारखंड भी झेल रहा है. इस जलवायु परिवर्तन के पीछे का एक प्रमुख कारण घर, फैक्ट्री, अस्पताल और माइनिंग से हर दिन निकलने वाला लाखों टन कचरा है, जिसका समुचित प्रबंधन नहीं होने की वजह से आम लोगों के साथ साथ जीव जंतु और खेती योग्य जमीन पर प्रभाव पड़ रहा है.
कचरा प्रसंस्करण में झारखंड पीछे
देश के कई राज्यों की तुलना में झारखंड की स्थिति कचरा प्रसंस्करण में कमजोर दिखाई देती है. 2021-22 में भारत का औसत कचरा प्रसंस्करण दर लगभग 54% था जबकि झारखंड का प्रसंस्करण दर लगभग 35% ही रहा. छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों ने कचरे के प्रसंस्करण में झारखंड से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है. छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में प्रसंस्करण दर 98 % से अधिक दर्ज की गई जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह 85 % के आसपास रही. इसके मुकाबले झारखंड अब भी संग्रह, पृथक्करण और प्रसंस्करण की बुनियादी चुनौतियों से जूझता दिखता है.
ग्रामीण क्षेत्र में भी कचरा उठाव और प्रबंधन पर जोर
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 झारखंड में लागू होने के बाद शहरी क्षेत्र के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्र में भी कचरा उठाव और प्रबंधन पर सरकार ने जोर दिया है. इसके लिए वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने डीसी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है. जिलास्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी में डीडीसी को को-ऑर्डिनेटर, नगर आयुक्त, जिला पंयायती राज पदाधिकारी और पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को सदस्य मनोनीत किया गया है.
कचरे के लिए चार डिब्बा प्रणाली अनिवार्य
कचरे के लिए चार डिब्बे वाली प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी. अब कचरे को स्रोत पर ही चार श्रेणियों में अलग करना होगा, जिसमें गीला कचरा: रसोई और जैविक अपशिष्ट, सूखा कचरा: प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच, सेनेटरी कचरा: डायपर, सैनिटरी पैड आदि (कागज में लिपटे हुए) विशेष देखभाल वाला कचरा: पेंट के डिब्बे, बल्ब, दवाइयां और मरकरी बल्ब शामिल है. इसके अलावा, जो संस्थान, होटल, मॉल या हाउसिंग सोसाइटी हर दिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा पैदा करते हैं, उन्हें अपने कचरे के निपटाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी.
यदि कोई व्यक्ति या संस्था खुले में कचरा फेंकती है या कचरे को अलग नहीं करती है, तो उन पर जुर्माना या पर्यावरण मुआवजा लगाने का सख्त प्रावधान नए नियम में दिया गया है. इसके साथ साथ सरकार ने कचरे डिस्पोजल की अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया है.
कचरे के ढेर पर झारखंड, प्रदूषित होता पर्यावरण
झारखंड में जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है और लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही है उसी रफ्तार से कचरा भी बढ़ रहा है. झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, झारखंड के शहरी क्षेत्रों से हर दिन घरों से 2,226.90 टन कचरा का उठाव होता है. जिसका प्रबंधन करीब 60% ही हो पाता है, जो राष्ट्रीय औसत से 21.20% कम है.
घरों के कचरे के साथ मेडिकल वेस्ट में भी वृद्धि से गंभीर समस्या
जाने माने पर्यावरणविद आर कल्लोल साहा कहते हैं कि यह ऐसा प्रदेश है जहां पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है मगर उसी अनुपात में माइनिंग वेस्ट, शहरीकरण की वजह से घरों का कचरा, मेडिकल वेस्ट आदि में भी वृद्धि हाल के वर्षों में हुआ है, जो बेहद गंभीर समस्या को दर्शाता है. पर्याप्त वन क्षेत्र की बात भले ही की जाय मगर इसका घनत्व कितना है, वह हमें देखना होगा. सामाजिक संस्था प्रदान के राज्य प्रमुख बाला देवी कहती हैं कि जिस तरह से झारखंड में जलवायु परिवर्तन हुए हैं वह काफी चिंताजनक है.
खेतों की जमीन पर बंजर होने का खतरा बढ़ा
मूलत: मणिपुर की रहने वाली बाला देवी बताती हैं कि कचरा पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख घटक है, जो न केवल जल को प्रदूषित करता है बल्कि खेतों को बंजर बना रहा है. टेक्नोलॉजी के दौड़ में प्लास्टिक का धरल्ले से उपयोग की वजह से जमीन के अंदर जाने पर इसकी उर्वरा शक्ति को कम कर देती है. इसी तरह जल प्रदूषण के साथ-साथ वायु प्रदूषण को भी यह प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण न केवल आम लोग बल्कि जीव जंतु भी प्रभावित हो रहे हैं.
प्रतिदिन उठाव में हुई वृद्धि
ऐसे में कचरा प्रबंधन इस तरह से होना चाहिए कि लोगों की आजीविका भी बनी रहे और विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य भी प्रभावित न हो. हरमू डंपिंग यार्ड के सतीश कुमार बताते हैं कि आबादी बढ़ने की वजह से कूड़ा का उठाव भी बढ़ा है. पहले 500 टन प्रतिदिन रांची में उठाव होता था. अब 600-700 टन प्रतिदिन कूड़ा का उठाव होता है.
बहरहाल, समय के साथ लोगों की आवश्यकताएं भी नि:संदेह बढ़ी हैं. ऐसे में यह भी हमें चिंता करनी होगी कि जिस अपने घर से आप बेधरक कचरा निगम की गाड़ियों में डालते हैं. वह कचरा इतना ना हो जाय कि एक दिन हम सभी के लिए यह मुसीबत का पहाड़ जैसा खड़ा ना हो जाय.
ये भी पढ़ें- झारखंड में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 लागू की तैयारी, विकास आयुक्त ने दिए कई निर्देश
प्रख्यात पारिस्थितिकीविद् एवं पर्यावरण वैज्ञानिक माधव गाडगिल का निधन
रांची में कचरा प्रबंधन, मानसून तैयारी और जलजमाव समाधान पर निगम की बड़ी पहल, 20 वार्डों में चलेगा विशेष अभियान