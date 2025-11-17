ETV Bharat / bharat

बिहार भाजपा प्रवक्ता के एक पोस्ट से गरमाई झारखंड की राजनीति, कहा- अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे

बिहार में महागठबंधन की करारी हार पर भाजपा प्रवक्ता ने पोस्ट किया है, जिसकी झारखंड की राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही है.

BJP SPOKESPERSON POST
बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 17, 2025 at 7:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः बिहार भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक के एक्स पर आए पोस्ट ने झारखंड की राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं और कयासों का बाजार गर्म कर दिया है. उन्होंने लिखा है कि "अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे". लिहाजा, उनके पोस्ट के मायने निकाले जा रहे हैं.

अजय आलोक कहीं राजद पर संभावित कार्रवाई की ओर तो इशारा नहीं कर रहे हैं. क्योंकि बिहार चुनाव में सीट नहीं मिलने पर झामुमो ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए संबंधों के समीक्षा की बात कही थी. हालांकि बिहार में कांग्रेस और राजद के करारी हार के बाद भी झामुमो ने अबतक समीक्षा नहीं की है. अब सवाल है कि झारखंड में नया बम किस मसले पर फुटेगा. ऊपर से यह कहना कि हेमंत अब जीवंत होंगे, इसके क्या मायने हैं. क्योंकि हेमंत सोरेन की पार्टी ने तो घाटशिला उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है. भाजपा को चारों खाने चित किया है. घाटशिला में एक तरफ अकेले हेमंत सोरेन थे तो दूसरी ओर पांच पूर्व मुख्यमंत्री पसीना बहा रहे थे. लिहाजा, हेमंत के अब जीवंत होने का क्या मतलब है.

BJP SPOKESPERSON POST
बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का पोस्ट (Etv Bharat)



सिर्फ मजा ले रहे हैं अजय आलोक

वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार के मुताबिक बिहार में राजद जिस तरह से बिखर गया है, उस आधार पर हेमंत सोरेन जीवंत होकर कार्रवाई कर सकते हैं. कांग्रेस का भी वही हाल है. अगर हेमंत सोरेन कांग्रेस और राजद दोनों को सरकार से बाहर भी कर देते हैं तो भी हेमंत सरकार को समर्थन देना दोनों दलों की बाध्यता होगी. एक तरह से यह पोस्ट कांग्रेस और राजद के जख्म पर नमक छिड़ने के लिए किया गया लगता है.

यह भी साफ है कि अजय आलोक का झारखंड राजनीति में कोई दखल नहीं है. इससे साफ लगता है कि वे सिर्फ मजा ले रहे हैं. एक तरह से राजद और कांग्रेस को चिढ़ा रहे हैं. रही बात हेमंत सोरेन के जीवंत होने की तो इसमें भाजपा के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा. क्योंकि घाटशिला चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन के तेवर से कहीं नहीं लगा कि उनका झुकाव भाजपा की तरफ हो सकता है. हेमंत अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा के साथ जाने से उनको फायदा नहीं होगा. लिहाजा, अजय आलोक एक तरह के झामुमो को प्रोवोक कर रहे हैं कि झारखंड में कांग्रेस और राजद के खिलाफ कार्रवाई हो.

बता दें कि बिहार के चुनाव में कांग्रेस के साथ-साथ राजद की हवा निकल गई है. 2020 में 73 सीटें जीतने वाली पार्टी 2025 में 143 सीटों पर लड़कर महज 25 सीटों पर सिमट गई है. पार्टी का स्ट्राइक रेट 17.5 फीसदी रहा है. ठीक 2010 के चुनाव की तरह, जब पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई थी. अब नया बम अगर झारखंड में फुटेगा तो उसकी आंच सीधे तौर पर राजद को प्रभावित करेगी.

ये भी पढ़ेंः

जनता के बीच फिर जाएगी हेमंत सरकार , पंचायत स्तर पर शुरू होगा 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम को फर्जी कॉल, एफआईआर दर्ज

बिहार में महागठबंधन की हार के बाद झारखंड में जेएमएम के फैसले पर सबकी निगाहें, क्या आरजेडी और कांग्रेस का हेमंत बनेंगे सहारा?

TAGGED:

BIHAR ELECTION VICTORY
JHARKHAND POLITICS
बिहार भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक
झारखंड की राजनीति
BJP SPOKESPERSON POST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.