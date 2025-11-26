ETV Bharat / bharat

सिंथेटिक ड्रग्स कार्टेल को ध्वस्त करने की योजना पर काम कर रही झारखंड पुलिस, अफीम की तस्करी पर भी विशेष नजर

रांचीः झारखंड पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी करनेवालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. ड्रग्स पैडलर्स पकड़े भी जा रहे है, लेकिन मादक पदार्थों के तस्करों का नेटवर्क खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. रांची पुलिस ने पिछले छह महीने में तीन दर्जन से ज्यादा ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है, लेकिन इस कार्टेल का एक नेटवर्क बंद होता है तो दूसरा एक्टिव हो जाता है.

कार्रवाई जारी, पर ब्रेक नहीं

रांची पुलिस ने पिछले साल रिकॉर्ड 210 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इस वर्ष भी गिरफ्तारी का आंकड़ा 90 के करीब पहुंच चुका है. इस वर्ष रांची पुलिस ने साल की सबसे बड़ी कामयाबी (अफीम छोड़ कर)तब मिली जब 24 नवंबर को रांची पुलिस ने एक साथ आठ ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर्स के पास से 21 लाख का ब्राउन शुगर बरामद हुआ था. इससे पहले भी रांची पुलिस ने इसी महीने एक पूरी फैमली को ही गिरफ्तार किया था. जिसमें बहन, पिता, जीजा और साली शामिल थे. पूरी फैमली ही मिलकर ब्राउन शुगर का कारोबार कर रहा था. इसी तरह मादक पदार्थों के तस्करों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन मुसीबत यह है कि एक नेटवर्क के शिकंजे में आने के बाद दूसरा नेटवर्क सामने आ जाता है. जिसकी वजह से ड्रग्स का कारोबार बंद नहीं हो पा रहा है.

जानकारी देते रांची रेंज के आईजी मनोज कौशिक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ओडिशा से गांजा की आवक, रूट बना झारखंड

झारखंड की राजधानी रांची सहित कई शहरों में ओडिशा और बिहार से मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है. ओडिशा-बिहार में बैठे ड्रग्स माफिया अलग-अलग ट्रांसपोर्टिंग के तरीकों से मादक पदार्थ झारखंड ला रहे हैं. पिछले कुछ सालों में ओडिशा गांजा का एक बड़ा बाजार बन गया है. जिस तरह झारखंड में अफीम उगाई जाती है उसी तरह ओडिशा में गांजे की खेती की जा रही है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि ओडिशा में गांजे का कारोबार करोड़ों का है. पड़ोसी राज्य होने की वजह से झारखंड इससे बेहद प्रभावित हो रहा है. साल 2024 में केवल रांची पुलिस के द्वारा 1024 किलो गांजा पकड़ा गया , वहीं रेल पुलिस के द्वारा 890 किलो गांजा पकड़ा गया. इस वर्ष पुलिस के द्वारा लगभग 500 किलो गांजा बरामद किया गया है.

वहीं रेलवे के द्वारा भी 600 किलो के लगभग गांजा बरामद किया गया है. ओडिशा से गांजे की झारखंड में सप्लाई तो होती ही है साथ ही झारखंड ओडिशा के लिए सबसे बड़ा तस्करी रूट भी बन गया है. ओडिशा में उगाई गई गांजे की खेप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जाता है. जितनी ज्यादा दूरी होती है गांजे की कीमत उतनी बढ़ जाती है. क्योंकि ओडिशा झारखंड का पड़ोसी राज्य है. ऐसे में नशे के तस्कर राजधानी रांची के रूट को तस्करी के लिए भी प्रयोग करते हैं. खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में गांजे की सप्लाई के लिए रांची रोड का ही प्रयोग होता है.

बिहार से हो रही ब्राउन शुगर की सप्लाई

राजधानी रांची में ऐसे तो कई मादक पदार्थ बिहार से मंगाए जा रहे हैं, लेकिन ब्राउन शुगर सबसे ज्यादा बिहार से ही आता है. खासकर बिहार का सासाराम ब्राउन शुगर का हब बनते जा रहा है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के अनुसार ऐसा नहीं है कि बिहार के सासाराम में ब्राउन शुगर बनाया जा रहा है. दरअसल, पंजाब और दिल्ली जैसे शहरों से ब्राउन शुगर लाकर सासाराम में डंप किया जाता है. सासाराम जैसा शहर रेल रूट पर है इसलिए तस्करी के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार सासाराम में सबसे ज्यादा महिला तस्कर हैं, जो इस कारोबार को कर रही हैं.

बड़े ड्रग्स माफिया के छोटे-छोटे एजेंट सासाराम जैसे शहरों को अपना ठिकाना बना चुके हैं. इन जगहों से झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे शहरों के ड्रग्स पैडलर पुड़िया में ब्राउन शुगर ले जाते हैं और फिर उचित मुनाफा पर अपने शहर में बेचते हैं.

नशीले पदार्थों की तस्करी में महिलाएं भी शामिल

पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए नशे के कारोबारी महिलाओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. महिलाएं अपने कपड़ों में छुपा कर गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर और नशीली टैबलेट को ग्राहकों तक पहुंचाती हैं. ड्रग्स बेचने वाली महिलाओं का एक स्थान निश्चित होता है, जहां वे पहले से खड़ी रहती हैं और खरीदार उन तक पहुंच कर आसानी से ड्रग्स खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं.पुलिस महिलाओं पर संदेह नहीं करती है. यही वजह है कि नशे के तस्कर पैसों का लालच देकर महिलाओं को भी इस धंधे में शामिल कर चुके हैं. अब तो नशे के तस्कर ओडिशा से रांची या फिर सासाराम से मादक पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी महिलाओं का प्रयोग कर रहे हैं. झारखंड एटीएस की टीम ने इसी साल पतरातू में ट्रेन में छापेमारी कर चार महिलाओं को गांजे की तस्करी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.

100, 200 और 500 रुपये के नोटों का इस्तेमाल