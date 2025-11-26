ETV Bharat / bharat

सिंथेटिक ड्रग्स कार्टेल को ध्वस्त करने की योजना पर काम कर रही झारखंड पुलिस, अफीम की तस्करी पर भी विशेष नजर

झारखंड में सिंथेटिक ड्रग्स कार्टेल को ध्वस्त करने की योजना पर पुलिस काम कर रही है.

Synthetic Drugs Cartel In Jharkhand
रांची पुलिस की गिरफ्त में ड्रग्स पैडलर्स. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 26, 2025 at 7:31 PM IST

9 Min Read
रांचीः झारखंड पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी करनेवालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. ड्रग्स पैडलर्स पकड़े भी जा रहे है, लेकिन मादक पदार्थों के तस्करों का नेटवर्क खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. रांची पुलिस ने पिछले छह महीने में तीन दर्जन से ज्यादा ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है, लेकिन इस कार्टेल का एक नेटवर्क बंद होता है तो दूसरा एक्टिव हो जाता है.

कार्रवाई जारी, पर ब्रेक नहीं

रांची पुलिस ने पिछले साल रिकॉर्ड 210 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इस वर्ष भी गिरफ्तारी का आंकड़ा 90 के करीब पहुंच चुका है. इस वर्ष रांची पुलिस ने साल की सबसे बड़ी कामयाबी (अफीम छोड़ कर)तब मिली जब 24 नवंबर को रांची पुलिस ने एक साथ आठ ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर्स के पास से 21 लाख का ब्राउन शुगर बरामद हुआ था. इससे पहले भी रांची पुलिस ने इसी महीने एक पूरी फैमली को ही गिरफ्तार किया था. जिसमें बहन, पिता, जीजा और साली शामिल थे. पूरी फैमली ही मिलकर ब्राउन शुगर का कारोबार कर रहा था. इसी तरह मादक पदार्थों के तस्करों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन मुसीबत यह है कि एक नेटवर्क के शिकंजे में आने के बाद दूसरा नेटवर्क सामने आ जाता है. जिसकी वजह से ड्रग्स का कारोबार बंद नहीं हो पा रहा है.

जानकारी देते रांची रेंज के आईजी मनोज कौशिक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ओडिशा से गांजा की आवक, रूट बना झारखंड

झारखंड की राजधानी रांची सहित कई शहरों में ओडिशा और बिहार से मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है. ओडिशा-बिहार में बैठे ड्रग्स माफिया अलग-अलग ट्रांसपोर्टिंग के तरीकों से मादक पदार्थ झारखंड ला रहे हैं. पिछले कुछ सालों में ओडिशा गांजा का एक बड़ा बाजार बन गया है. जिस तरह झारखंड में अफीम उगाई जाती है उसी तरह ओडिशा में गांजे की खेती की जा रही है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि ओडिशा में गांजे का कारोबार करोड़ों का है. पड़ोसी राज्य होने की वजह से झारखंड इससे बेहद प्रभावित हो रहा है. साल 2024 में केवल रांची पुलिस के द्वारा 1024 किलो गांजा पकड़ा गया , वहीं रेल पुलिस के द्वारा 890 किलो गांजा पकड़ा गया. इस वर्ष पुलिस के द्वारा लगभग 500 किलो गांजा बरामद किया गया है.

वहीं रेलवे के द्वारा भी 600 किलो के लगभग गांजा बरामद किया गया है. ओडिशा से गांजे की झारखंड में सप्लाई तो होती ही है साथ ही झारखंड ओडिशा के लिए सबसे बड़ा तस्करी रूट भी बन गया है. ओडिशा में उगाई गई गांजे की खेप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जाता है. जितनी ज्यादा दूरी होती है गांजे की कीमत उतनी बढ़ जाती है. क्योंकि ओडिशा झारखंड का पड़ोसी राज्य है. ऐसे में नशे के तस्कर राजधानी रांची के रूट को तस्करी के लिए भी प्रयोग करते हैं. खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में गांजे की सप्लाई के लिए रांची रोड का ही प्रयोग होता है.

बिहार से हो रही ब्राउन शुगर की सप्लाई

राजधानी रांची में ऐसे तो कई मादक पदार्थ बिहार से मंगाए जा रहे हैं, लेकिन ब्राउन शुगर सबसे ज्यादा बिहार से ही आता है. खासकर बिहार का सासाराम ब्राउन शुगर का हब बनते जा रहा है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के अनुसार ऐसा नहीं है कि बिहार के सासाराम में ब्राउन शुगर बनाया जा रहा है. दरअसल, पंजाब और दिल्ली जैसे शहरों से ब्राउन शुगर लाकर सासाराम में डंप किया जाता है. सासाराम जैसा शहर रेल रूट पर है इसलिए तस्करी के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार सासाराम में सबसे ज्यादा महिला तस्कर हैं, जो इस कारोबार को कर रही हैं.

बड़े ड्रग्स माफिया के छोटे-छोटे एजेंट सासाराम जैसे शहरों को अपना ठिकाना बना चुके हैं. इन जगहों से झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे शहरों के ड्रग्स पैडलर पुड़िया में ब्राउन शुगर ले जाते हैं और फिर उचित मुनाफा पर अपने शहर में बेचते हैं.

नशीले पदार्थों की तस्करी में महिलाएं भी शामिल

पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए नशे के कारोबारी महिलाओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. महिलाएं अपने कपड़ों में छुपा कर गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर और नशीली टैबलेट को ग्राहकों तक पहुंचाती हैं. ड्रग्स बेचने वाली महिलाओं का एक स्थान निश्चित होता है, जहां वे पहले से खड़ी रहती हैं और खरीदार उन तक पहुंच कर आसानी से ड्रग्स खरीद कर अपने साथ ले जाते हैं.पुलिस महिलाओं पर संदेह नहीं करती है. यही वजह है कि नशे के तस्कर पैसों का लालच देकर महिलाओं को भी इस धंधे में शामिल कर चुके हैं. अब तो नशे के तस्कर ओडिशा से रांची या फिर सासाराम से मादक पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी महिलाओं का प्रयोग कर रहे हैं. झारखंड एटीएस की टीम ने इसी साल पतरातू में ट्रेन में छापेमारी कर चार महिलाओं को गांजे की तस्करी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.

100, 200 और 500 रुपये के नोटों का इस्तेमाल

रांची में ब्राउन शुगर के धंधेबाज पुलिस से बचने के लिए नोट में मोड़कर मादक पदार्थ बेच रहे हैं. मुड़े नोट पर ही ब्राउन शुगर को जलाकर नशा करने का चलन शुरू हो चुका है. ब्राउन शुगर के नशे के लिए 200, 500 और 10 रुपये के नोट बंडलों को हर दिन जलाया जा रहा है. नशेड़ियों और ब्राउन शुगर के धंधेबाजों को कटे-फटे नोट बदली करने वाले वेंडर ऐसे नोट मुहैया करा रहे हैं. नोट में भी मोटे कमीशन का खेल चल रहा है. 100 रुपये के नोट के लिए 120 से 150 रुपये तक की वसूली की जा रही है. ब्राउन शुगर की बिक्री के लिए धंधेबाज कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. कहीं इसे बीएस तो कहीं चीनी बोलकर इसकी बिक्री और इस्तेमाल हो रहा है.

Synthetic Drugs Cartel In Jharkhand
बरामद ब्राउन शुगर और कैश. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)

पुलिस ने बदली रणनीति

ड्रग्स पैडलर्स सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं और मादक पदार्थ बरामद भी हो रहे, लेकिन कारोबार पर ब्रेक नहीं लग रहा है. इस वजह से पुलिस अब नई रणनीति के तहत काम कर रही है. पुलिस यह जानती है कि जब तक ड्रग्स माफिया के बड़े खिलाड़ी पकड़ में नहीं आएंगे, तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है. पुलिस अब हॉटस्पॉट को चिन्हित कर वहां नजर रखने के साथ-साथ ड्रग्स रूट को ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रही है.

राजधानी रांची की बात करें तो यहां मुख्यतः ओडिशा और बिहार से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है. ओडिशा से गांजा और बिहार से ब्राउन शुगर मंगाया जाता है. रांची पुलिस मादक पदार्थों के बड़े खिलाड़ियों को ढूंढ रही है. इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाया गया है, जो अपने तरीके से काम कर रहा है.

ड्रग्स पैडलर्स के बाद अब माफिया की बारी

जनवरी 2025 से लेकर अब तक राजधानी रांची से 80 से ज्यादा ड्रग्स पैडलर गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब पुलिस की नजर मेन माफिया पर है. रिपोर्ट के अनुसार रांची रेंज में गांजा और दूसरे तरह के ड्रग्स बाहर के राज्यों से आ रहे हैं, जबकि डोडा और अफीम राजस्थान और पंजाब के तस्कर हमारे राज्य से ले जा रहे हैं. रांची पुलिस को इन दोनों तरह के तस्करी पर पूरी तरह से ब्रेक लगाना है. यह तभी संभव हो पाएगा, जब ड्रग्स माफिया के प्रमुख लोग पकड़े नहीं जाते हैं. कुछ तस्कर पकड़े गए हैं, लेकिन पूरी तरह से इस धंधे पर ब्रेक लगाने के लिए कुछ बड़ी गिरफ्तारियां बाकी हैं, जिसे जल्द की जाएगी.

अफीम और सिंथेटिक ड्रग्स पर ब्रेक लगाने का निर्देश

रांची रेंज के आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि सभी एसपी को मादक पदार्थों की तस्करी पर ब्रेक लगाने का निर्देश जारी किया गया है. खासकर सिंथेटिक ड्रग्स (ब्राउन शुगर ,कोकीन जैसे मादक पदार्थ)मार्केट में बहुत आसानी से मिल रहे हैं. ऐसे गैंग्स पर लगाम लगाने आदेश भी जारी किया गया है. दूसरी तरफ अफीम को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं. अफीम की खेती का समय चुकी हो चुका है ऐसे में किसी भी कीमत पर किसी भी क्षेत्र में अफीम की खेती नहीं होने के लिए फ्री कल्टीवेशन अभियान चलाया जा रहा है. सभी पुलिस अधीक्षकों को ड्रग्स कार्टेल पर नकेल कसने के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित करने और ड्रग्स रूट पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

Synthetic Drugs Cartel In Jharkhand
जब्त डोडा लदा ट्रक. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)

इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत करने की जरूरत

रांची रेंज के आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि ड्रग्स कार्टेल पर ब्रेक लगाने के लिए कई तरह के प्रयास शुरू किए गए हैं. सीआईडी को भी काम पर लगाया गया है. वहीं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को वरीयता देने की हिदायत सभी एसपी को दी गई है. ड्रग्स न सिर्फ झारखंड की बड़ी समस्या बनी हुई है, बल्कि यह पूरे भारतवर्ष की समस्या है. इस पर नकेल कसने के लिए सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी है. रांची आईजी मनोज कौशिक ने बताया कि रांची जोन में पिछले तीन से चार महीने में ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. कुछ बड़े किंगपिन भी पकड़े गए हैं.

