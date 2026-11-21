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Special: जंगल के आतंक का हिसाब अब अदालत में होगा, पुलिसकर्मी, डॉक्टर और सरेंडर नक्सली देंगे गवाही

रांची: झारखंड में नक्सलवाद को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी अब एक नए स्तर पर पहुंच गई है. जंगलों में मुठभेड़, गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी के बाद पुलिस ने अब नक्सलियों के खिलाफ अदालत में निर्णायक लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई है. वर्षों तक खून बहाने, पुलिसकर्मियों की हत्या करने, ग्रामीणों में दहशत फैलाने और लेवी वसूलकर आतंक कायम करने वाले हार्डकोर नक्सलियों को अब कानूनी रूप से सजा दिलाने की तैयारी है. इसके लिए जेल में बंद 84 हार्डकोर भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ दर्ज 111 मामलों को स्पीडी ट्रायल के लिए चिह्नित किया गया है.

पुलिस मुख्यालय ने ऐसे नक्सलियों को सूची में शामिल किया है, जो लंबे समय तक नक्सली संगठनों की रीढ़ रहे और जिनकी वजह से राज्य में नक्सल गतिविधियां जारी रहीं. इन 84 नक्सलियों के खिलाफ दर्ज 111 मामलों की समीक्षा कर स्पीडी ट्रायल के लिए चुना गया है. पहले इन मामलों की संबंधित एसपी, डीआईजी और निदेशक अभियोजन के स्तर पर समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद प्रत्येक मामले में स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

नक्सली जेल से नहीं चला पाएंगे आतंक का खेल (ETV Bharat)

सूची में शामिल प्रमुख नक्सलियों के नाम

चिह्नित नक्सलियों में शीतल राम उर्फ शीतल मोची, कुंदन खेरवार, मृत्युंजय भुइयां, किशोर सिंह, मुनेश्वर गंझू, चंदन सिंह खेरवार, प्रदीप सिंह चेरो, नेशनल भुइयां, रविंद्र गंझू, नंदकिशोर यादव, मिथिलेश मंडल, अजय कुमार मंडल, श्रीराम राय, शनि कुमार, चंदन कुमार सिंह, प्रद्युम्न शर्मा, अजय महतो, नंदलाल सोरेन, कृष्णा हांसदा, सुनील गंझू, रमेश जी, रवि गंझू, रंथु उरांव, बलराम उरांव, पियून बिरहोर, मिसिर बेसरा, मेहत, आशीष जाते, मटियास टोपनो, करमेल बोदरा, सालुका गगराई, जगन्नाथ गगराई, चेरेंगा बरजो, रोया, परगना बोयपाई, सैमुअल कंडुलना, बुधुई बोदरा, साइबू नाग, सुनील सिंह, रेणुका, बुधन सिंह पूर्ति, जवान होनहागा, अशोक बहांदा, बबलू सुरीन, बासु पूर्ति, मदन लाल मारा, बुधराम जत्रा, शिवा बोदरा, संदीप, गुरुचरण पूर्ति, अल्बर्ट लोमगा, विकास लोमगा, डेविन नाग, विकास होनहागा, सुदर्शन बरजो, दुर्जन जाते, विमल नाग, सागर सिंह सरदार, मदन महतो, मीना पहाड़िया, शीला मरांडी और रंजय महतो के नाम शामिल हैं.

नक्सलियों पर कसता शिकंजा (ETV Bharat)

हत्या से लेकर पुलिस पर हमले और लेवी वसूली तक के मामले शामिल

स्पीडी ट्रायल के लिए चुने गए मामलों में नक्सलियों के खिलाफ कई गंभीर अपराधों के केस दर्ज हैं. इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, पुलिस और सुरक्षाबलों पर जानलेवा हमला, अंधाधुंध फायरिंग और विस्फोट करने जैसे संगीन मामले हैं. इसके अलावा हथियार और कारतूस रखने, आईईडी (IED) लगाने, कारोबारियों व ठेकेदारों से लेवी वसूलने, रंगदारी, लूट और विकास कार्यों में लगे वाहनों को आग लगाने के आरोप भी शामिल हैं. देवकुमार प्रजापति की हत्या और सुरक्षाबलों पर फायरिंग जैसी घटनाओं से जुड़े इन मामलों में आईपीसी, बीएनएस, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यूएपीए (UAPA) और सीएलए (CLA) की धाराएं लगाई गई हैं.

गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एसपी

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के लिए संबंधित जिलों के एसपी को विशेष जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मामलों के गवाह समय पर अदालत में उपस्थित हों. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट और अन्य जरूरी साक्ष्य भी निर्धारित समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं. खासकर सरकारी गवाहों में शामिल डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों की गवाही समय पर कराने पर जोर रहेगा, ताकि मुकदमों में अनावश्यक देरी न हो.

पुलिस की गिरफ्त में नक्सली (ETV Bharat)

सरेंडर नक्सली भी बनेंगे गवाह

इन मामलों में पहले आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों की भी मदद ली जाएगी. जिन घटनाओं की जानकारी उन्हें है, उनमें उन्हें गवाह के रूप में अदालत में पेश कराया जाएगा. जरूरत के अनुसार सीआरपीसी (CrPC) की धारा 164 के तहत उनका बयान भी दर्ज कराया जाएगा. पुलिस की इस रणनीति का मकसद नक्सली संगठन की उस ताकत को भी खत्म करना है, जो जेल में रहते हुए भी अपने नेटवर्क के जरिए दोबारा संगठन खड़ा करने की क्षमता रखती है.

आईजी अभियान बोले- खून बहाने वालों को सजा दिलाना प्राथमिकता

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने हिंसा के जरिए आतंक कायम किया और आम लोगों से लेकर पुलिसकर्मियों तक का खून बहाया, उन्हें अदालत से सजा दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए एक-एक सबूत को संभालकर रखा जा रहा है और गवाहों की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि सुनवाई के दौरान कोई महत्वपूर्ण कड़ी छूटने न पाए.