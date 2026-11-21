Special: जंगल के आतंक का हिसाब अब अदालत में होगा, पुलिसकर्मी, डॉक्टर और सरेंडर नक्सली देंगे गवाही
झारखंड में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस ने नई रणनीति बनाई है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार
Published : November 21, 2026 at 2:11 PM IST
रांची: झारखंड में नक्सलवाद को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी अब एक नए स्तर पर पहुंच गई है. जंगलों में मुठभेड़, गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी के बाद पुलिस ने अब नक्सलियों के खिलाफ अदालत में निर्णायक लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई है. वर्षों तक खून बहाने, पुलिसकर्मियों की हत्या करने, ग्रामीणों में दहशत फैलाने और लेवी वसूलकर आतंक कायम करने वाले हार्डकोर नक्सलियों को अब कानूनी रूप से सजा दिलाने की तैयारी है. इसके लिए जेल में बंद 84 हार्डकोर भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ दर्ज 111 मामलों को स्पीडी ट्रायल के लिए चिह्नित किया गया है.
नक्सलवाद की रीढ़ रहे कमांडर रडार पर
पुलिस मुख्यालय ने ऐसे नक्सलियों को सूची में शामिल किया है, जो लंबे समय तक नक्सली संगठनों की रीढ़ रहे और जिनकी वजह से राज्य में नक्सल गतिविधियां जारी रहीं. इन 84 नक्सलियों के खिलाफ दर्ज 111 मामलों की समीक्षा कर स्पीडी ट्रायल के लिए चुना गया है. पहले इन मामलों की संबंधित एसपी, डीआईजी और निदेशक अभियोजन के स्तर पर समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद प्रत्येक मामले में स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
सूची में शामिल प्रमुख नक्सलियों के नाम
चिह्नित नक्सलियों में शीतल राम उर्फ शीतल मोची, कुंदन खेरवार, मृत्युंजय भुइयां, किशोर सिंह, मुनेश्वर गंझू, चंदन सिंह खेरवार, प्रदीप सिंह चेरो, नेशनल भुइयां, रविंद्र गंझू, नंदकिशोर यादव, मिथिलेश मंडल, अजय कुमार मंडल, श्रीराम राय, शनि कुमार, चंदन कुमार सिंह, प्रद्युम्न शर्मा, अजय महतो, नंदलाल सोरेन, कृष्णा हांसदा, सुनील गंझू, रमेश जी, रवि गंझू, रंथु उरांव, बलराम उरांव, पियून बिरहोर, मिसिर बेसरा, मेहत, आशीष जाते, मटियास टोपनो, करमेल बोदरा, सालुका गगराई, जगन्नाथ गगराई, चेरेंगा बरजो, रोया, परगना बोयपाई, सैमुअल कंडुलना, बुधुई बोदरा, साइबू नाग, सुनील सिंह, रेणुका, बुधन सिंह पूर्ति, जवान होनहागा, अशोक बहांदा, बबलू सुरीन, बासु पूर्ति, मदन लाल मारा, बुधराम जत्रा, शिवा बोदरा, संदीप, गुरुचरण पूर्ति, अल्बर्ट लोमगा, विकास लोमगा, डेविन नाग, विकास होनहागा, सुदर्शन बरजो, दुर्जन जाते, विमल नाग, सागर सिंह सरदार, मदन महतो, मीना पहाड़िया, शीला मरांडी और रंजय महतो के नाम शामिल हैं.
हत्या से लेकर पुलिस पर हमले और लेवी वसूली तक के मामले शामिल
स्पीडी ट्रायल के लिए चुने गए मामलों में नक्सलियों के खिलाफ कई गंभीर अपराधों के केस दर्ज हैं. इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, पुलिस और सुरक्षाबलों पर जानलेवा हमला, अंधाधुंध फायरिंग और विस्फोट करने जैसे संगीन मामले हैं. इसके अलावा हथियार और कारतूस रखने, आईईडी (IED) लगाने, कारोबारियों व ठेकेदारों से लेवी वसूलने, रंगदारी, लूट और विकास कार्यों में लगे वाहनों को आग लगाने के आरोप भी शामिल हैं. देवकुमार प्रजापति की हत्या और सुरक्षाबलों पर फायरिंग जैसी घटनाओं से जुड़े इन मामलों में आईपीसी, बीएनएस, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यूएपीए (UAPA) और सीएलए (CLA) की धाराएं लगाई गई हैं.
गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एसपी
आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के लिए संबंधित जिलों के एसपी को विशेष जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मामलों के गवाह समय पर अदालत में उपस्थित हों. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट और अन्य जरूरी साक्ष्य भी निर्धारित समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं. खासकर सरकारी गवाहों में शामिल डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों की गवाही समय पर कराने पर जोर रहेगा, ताकि मुकदमों में अनावश्यक देरी न हो.
सरेंडर नक्सली भी बनेंगे गवाह
इन मामलों में पहले आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों की भी मदद ली जाएगी. जिन घटनाओं की जानकारी उन्हें है, उनमें उन्हें गवाह के रूप में अदालत में पेश कराया जाएगा. जरूरत के अनुसार सीआरपीसी (CrPC) की धारा 164 के तहत उनका बयान भी दर्ज कराया जाएगा. पुलिस की इस रणनीति का मकसद नक्सली संगठन की उस ताकत को भी खत्म करना है, जो जेल में रहते हुए भी अपने नेटवर्क के जरिए दोबारा संगठन खड़ा करने की क्षमता रखती है.
आईजी अभियान बोले- खून बहाने वालों को सजा दिलाना प्राथमिकता
आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने हिंसा के जरिए आतंक कायम किया और आम लोगों से लेकर पुलिसकर्मियों तक का खून बहाया, उन्हें अदालत से सजा दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए एक-एक सबूत को संभालकर रखा जा रहा है और गवाहों की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि सुनवाई के दौरान कोई महत्वपूर्ण कड़ी छूटने न पाए.
चार तरह के गवाह बनेंगे सजा की मजबूत कड़ी
स्पीडी ट्रायल की सफलता के लिए पुलिस ने चार स्तर पर गवाही और साक्ष्यों को मजबूत करने का खाका तैयार किया है:
- पुलिसकर्मी: मुठभेड़, गिरफ्तारी, छापेमारी, हथियारों की बरामदगी और नक्सली हमलों के प्रत्यक्षदर्शी पुलिसकर्मियों की गवाही समय पर कराई जाएगी.
- पीड़ित और परिजन: हत्या, अपहरण, मारपीट, लेवी वसूली और आगजनी से प्रभावित लोगों और उनके परिजनों को अदालत में गवाही के लिए तैयार किया जाएगा.
- डॉक्टर: पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, घायलों का इलाज करने वाले चिकित्सक और इंजरी रिपोर्ट तैयार करने वाले मेडिकल अधिकारियों की गवाही सुनिश्चित की जाएगी.
- सरेंडर नक्सली: आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली उन घटनाओं और संगठन की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी देंगे, जिनकी उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी है.
एक-एक सबूत की हो रही निगरानी
पुराने मामलों में जब्त हथियार, विस्फोटक, घटनास्थल से मिले साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को मुकदमे के अनुरूप व्यवस्थित किया जा रहा है. संबंधित जिलों के एसपी गवाहों की उपलब्धता से लेकर जरूरी दस्तावेजों को समय पर अदालत में प्रस्तुत कराने तक की सीधी मॉनिटरिंग करेंगे.
एक करोड़ से पांच लाख तक के इनामी नक्सली भी सूची में
स्पीडी ट्रायल के लिए चिह्नित नक्सलियों में संगठन के कई बड़े चेहरे शामिल हैं, जिन पर एक करोड़ रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का इनाम रहा है. इनमें रविंद्र गंझू उर्फ मुकेश, शीतल राम उर्फ शीतल मोची, कुंदन खेरवार, मृत्युंजय भुइयां उर्फ फ्रेश, मिथिलेश मंडल उर्फ जगदीश, अजय महतो उर्फ अंजन दा, नंदलाल सोरेन और कृष्णा हांसदा जैसे नाम प्रमुख हैं. इनमें से कई नक्सली रीजनल कमेटी, स्पेशल जोनल कमेटी और जोनल कमेटी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं.
चाईबासा में सबसे ज्यादा मामले
चिह्नित 111 मामलों में सबसे अधिक 34 मामले पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा जिले के हैं, जहां 32 नक्सलियों को चिह्नित किया गया है. इसके बाद लातेहार में 9 नक्सलियों के खिलाफ 16 मामलों में स्पीडी ट्रायल की तैयारी है. इसके अलावा सरायकेला, गिरिडीह, दुमका, गुमला, बोकारो, पलामू, लोहरदगा, जमशेदपुर, चतरा और हजारीबाग जिलों के मामले भी इस सूची में शामिल हैं.
जंगल से अदालत तक चलेगी नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई
झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस की रणनीति अब तीन स्तरों पर आगे बढ़ रही है, पहला, जंगलों में बचे गिने-चुने नक्सलियों के खिलाफ अभियान; दूसरा, उनके आर्थिक और संगठनात्मक नेटवर्क को ध्वस्त करना; और तीसरा, जेल में बंद कुख्यात नक्सलियों को पुराने मामलों में कड़ी सजा दिलाना. पुलिस की इस नई रणनीति में अब अदालत भी नक्सलवाद के खात्मे का एक अहम मोर्चा बनने जा रही है.
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