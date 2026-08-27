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झारखंड पुलिस ने साइबर ठगों के चंगुल से बचाए गए 150 करोड़ रुपये, पीड़ितों को वापस मिले पैसे

रांची: नक्सलियों पर नकेल कसने वाली झारखंड पुलिस अब अपना फोकस साइबर अपराधियों की तरफ कर चुकी है. साल 2026 के पहले सात महीने में ही झारखंड में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी आर्थिक चोट की है. इस साल जनवरी से जुलाई तक साइबर ठगी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठगों से जुड़े बैंक खातों में गई करोड़ों रुपये फ्रीज करवा पब्लिक की गाढ़ी कमाई बचा ली गई. वहीं, जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद करीब 19 करोड़ रुपये पीड़ितों को वापस भी दिलाए गए.

साइबर अपराध के खिलाफ जंग

झारखंड में पुलिस की लड़ाई सिर्फ बंदूक और बारूद के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपराध की आर्थिक रीढ़ तोड़ने पर भी जोर है. पुलिस मुख्यालय के जनवरी से जुलाई 2026 तक के आंकड़े इसकी एक दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं. साइबर ठगी के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 150 करोड़ रुपये फ्रीज कराए हैं.

पुलिस के अनुसार यह वह रकम है जिसे साइबर ठगी से जुड़े बैंक खातों में फ्रीज कराया गया. यानी पैसा अपराधियों तक पहुंचने से पहले बैंकिंग सिस्टम में रोक दिया गया. इनमें से 19 करोड़ रुपये ठगी के पीड़ितों को वापस भी दिलाए जा चुके हैं. झारखंड पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, प्रतिबिंब और डायल-1930 पर जनवरी से जुलाई 2026 तक कुल 77,503 शिकायतें दर्ज हुईं. इन शिकायतों के आधार पर पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने साइबर ठगी में इस्तेमाल बैंक खातों की पहचान कर उनमें मौजूद रकम को फ्रीज कराया.

ठगों के हाथ से निकला 150 करोड़ का कंट्रोल

साइबर ठग किसी व्यक्ति को शिकार बनाने के बाद रकम को तेजी से एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करते हैं. ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती पैसा निकलने से पहले बैंक खाते को फ्रीज कराना होता है. झारखंड पुलिस की कार्रवाई में 150 करोड़ रुपये ऐसे खातों में फ्रीज कराए गए, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी के नेटवर्क में किया जा रहा था. यानी पुलिस ने बड़ी रकम को संदिग्ध खातों से आगे ट्रांसफर होने से रोक दिया.

19 करोड़ रुपये पीड़ितों की जेब में वापस

साइबर ठगी के मामलों में पैसा वापस मिलना पीड़ितों के लिए सबसे बड़ी राहत होती है. जनवरी से जुलाई तक पुलिस की कार्रवाई के बाद करीब 19 करोड़ रुपये वास्तविक पीड़ितों को लौटाए गए. यह रकम उन लोगों की है, जो ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, लिंक, ऐप और अन्य साइबर तरीकों से अपने पैसे गंवा बैठे थे. शिकायत के बाद पुलिस, बैंक और साइबर एजेंसियों के समन्वय से रकम को ट्रेस कर वापस कराने की प्रक्रिया शुरू की गई.

22 हजार से ज्यादा मोबाइल नंबर और 10 हजार IMEI ब्लॉक

साइबर अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने के साथ-साथ उनके तकनीकी नेटवर्क पर भी कार्रवाई की गई है. जनवरी से जुलाई तक पुलिस ने 22,165 मोबाइल नंबर ब्लॉक कराए. इसके अलावा साइबर अपराध में इस्तेमाल हो रहे 10,054 IMEI नंबर भी ब्लॉक किए गए.

साइबर ठगी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई अब पैसे बचाने की

झारखंड में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की लड़ाई अब केवल ठगों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है. पुलिस का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि ठगी की रकम अपराधियों के हाथ से निकलने से पहले उसे रोक दिया जाए. 77 हजार से अधिक शिकायतों, 150 करोड़ रुपये फ्रीज करने और 19 करोड़ रुपये पीड़ितों को वापस दिलाने का आंकड़ा बताता है कि साइबर अपराध का नेटवर्क कितना बड़ा है. साथ ही यह भी कि समय पर शिकायत होने पर ठगी का पैसा बचाया और वापस पाया जा सकता है.