ETV Bharat / bharat

सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर वार, पुलिस ने बढ़ाया दबाव, जंगल से लेकर गांव तक इनामी नक्सलियों की जानकारी

नक्सलियों के खिलाफ अब पुलिस पोस्टर का सहारा ले रही है. गांवों तक स्थानीय भाषा में पोस्टर लगाए जा रहे हैं. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

NAXAL IN JHARKHAND
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 24, 2026 at 6:54 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड के नक्सल प्रभावित सारंडा वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए एक नया और प्रभावी हथियार अपनाया है. जंगल के घने इलाकों, गांवों के चौक-चौराहों, सरकारी भवनों और जंगल जाने वाले रास्तों पर अब पोस्टरों की बमबारी शुरू हो गई है. इन पोस्टरों में नक्सलियों की तस्वीरें, उनके सिर पर घोषित इनाम की राशि, पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नंबर और आत्मसमर्पण की अपील छपी हुई है. साथ ही नक्सलियों के काले कारनामों को उजागर करने वाले पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं.

यह अभियान ऐसे समय में तेज हुआ है जब केंद्र सरकार ने पूरे देश से नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की है. झारखंड इस लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन सारंडा के बीहड़ जंगल अभी भी नक्सलियों का आखिरी गढ़ बने हुए हैं. पिछले तीन सालों से यहां बम विस्फोटों और गोलियों की आवाजें जंगल की शांति भंग कर रही थीं. अब इनके साथ पोस्टर अभियान ने नक्सलियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ा दिया है.

आईजी अभियान का बयान (ETV Bharat)

22 जनवरी 2026 का ऐतिहासिक एनकाउंटर

इस साल 22 जनवरी 2026 को सारंडा वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को करारा झटका दिया. किरीबुरु थाना क्षेत्र के कुम्डी इलाके में ऑपरेशन मेगाबुरु के तहत 209 कोबरा कमांडो, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने शीर्ष माओवादी नेता अनल उर्फ पतिराम मांझी (टूफान दा) के सशस्त्र दस्ते से सुबह करीब 6:30 बजे मुठभेड़ शुरू की. लगभग सात घंटे तक चली भीषण गोलीबारी में 17 नक्सली मारे गए.

मारे गए नक्सलियों में अनल (1 करोड़ का इनामी) और 25 लाख के इनामी अनमोल सहित कई प्रमुख सदस्य शामिल थे. मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई. कुछ रिपोर्टों में पांच महिलाओं सहित 17 शव बरामद होने की बात कही गई है. इस सफलता के बाद नक्सली पूरी तरह भूमिगत हो गए हैं और अब छोटे-छोटे मोबाइल कैंप में छिपकर अपना अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं.

Naxal in Jharkhand
नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर चिपकाती पुलिस (ETV Bharat)

अब सिर्फ दो एक करोड़ के इनामी बचे

कोल्हान-सारंडा क्षेत्र में पहले तीन एक करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर सक्रिय थे. 22 जनवरी के एनकाउंटर में अनल और अनमोल समेत 17 नक्सलियों के मारे जाने के बाद अब मात्र दो शीर्ष इनामी बचे हैं, मिसिर बेसरा और असीम मंडल (दोनों पर 1-1 करोड़ का इनाम). इनके अलावा मोछु, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत, रापा मुंडा जैसे लगभग 55 नक्सली अभी भी सारंडा और कोल्हान के जंगलों में मौजूद बताए जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार, लगभग 15,000 जवान सारंडा की घेराबंदी करके बैठे हुए हैं. इस घेराबंदी को तोड़ना नक्सलियों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है.

तीन प्रकार के पोस्टर, इनामी, सरेंडर और अत्याचारों का खुलासा

झारखंड पुलिस ने केंद्रीय बलों के साथ मिलकर सारंडा के चप्पे-चप्पे पर पोस्टर अभियान शुरू किया है. यह पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर ऐसा मनोवैज्ञानिक अभियान चलाया गया है.

पहला इनामी पोस्टर इसमें नक्सलियों की साफ तस्वीर, उनके ऊपर घोषित इनाम की राशि और चाईबासा पुलिस व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल नंबर छपे हैं. पोस्टर में साफ लिखा है कि सूचना देने वाले को पूरा इनाम मिलेगा और उनकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी. जहां जगह बड़ी है, वहां 45 से अधिक नक्सलियों के पोस्टर एक साथ लगाए गए हैं.

Naxal in Jharkhand
नक्सलियों के खिलाफ सड़क के किनारे लगा होर्डिंग (ETV Bharat)

दूसरा आत्मसमर्पण नीति के पोस्टर, इस पोस्टर में नक्सलियों को हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आने की अपील की गई है.

तीसरा पोस्टर नक्सलियों के काले कारनामों की है. यह पोस्टर सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है. इसमें नक्सलियों द्वारा मारे गए आम आदिवासियों, पुलिस के शहीद जवानों की तस्वीरें और विवरण दिए गए हैं. चाईबासा में आईडी बम विस्फोटों से हुई दर्जनों मौतों का जिक्र है. पोस्टर बताते हैं कि नक्सली संगठन सिर्फ अपने फायदे के लिए ग्रामीणों का इस्तेमाल करते हैं. वे यह नहीं देखते कि मारा गया व्यक्ति उनके गांव का है या दूसरे इलाके का.

सभी पोस्टर स्थानीय भाषाओं (हो, मुंडारी, संथाली आदि) में बनाए गए हैं. नक्सली संगठन भी सालों से स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करके ग्रामीणों और युवाओं को भर्ती करते रहे हैं. अब पुलिस ने उसी रणनीति को अपनाकर नक्सलियों के दोहरे चरित्र को उजागर करने का काम शुरू किया है. साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस (साइऑप्स) के तहत गांव-गांव में पम्फलेट भी बांटे जा रहे हैं.

Naxal in Jharkhand
स्थानीय भाषा में नक्सलियों के बारे में जानकारी (ETV Bharat)

आत्मसमर्पण नीति को और आकर्षक बनाया

झारखंड पुलिस ने आत्मसमर्पण नीति में बड़ा बदलाव किया है. अब सरेंडर करने वाले नक्सली सीधे आम जेल की बजाय हजारीबाग स्थित ओपन जेल में परिवार के साथ रह सकेंगे. ओपन जेल में उन्हें कौशल विकास योजनाओं से जोड़ा जाएगा सिलाई, बागवानी, पशुपालन, हस्तशिल्प आदि सिखाए जाएंगे ताकि बाहर निकलने के बाद वे सम्मानजनक रोजगार कर सकें.

सरेंडर करने पर इनाम की राशि भी उन्हें ही मिलेगी. आईजी (अभियान) डॉ. माइकल राज ने बताया कि यह नीति नक्सलियों के लिए बेहतर जीवन का विकल्प है. पुलिस अधिकारी अब इनामी नक्सलियों के परिजनों से लगातार संपर्क कर उन्हें समझा रहे हैं कि उनके बेटे-भाई अगर सरेंडर कर दें तो परिवार को सुरक्षा और आर्थिक मदद भी मिलेगी.

Naxal in Jharkhand
स्थानीय भाषा में नक्सलियों के बारे में जानकारी (ETV Bharat)

ग्रामीण जागरूक हुए, नक्सलियों का समर्थन घटा

सारंडा और कोल्हान के कई गांवों में बदलाव साफ दिख रहा है. नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी बमों से ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ा कई मौतें हुईं, हाथी जैसे जानवर भी हताहत हुए. इससे भोले-भाले आदिवासी अब नक्सलियों के शोषण से ऊब चुके हैं.

पहले जहां गांवों में नक्सलियों की ‘जन अदालत’ लगती थी और पुलिस को दुश्मन बताया जाता था, वहीं अब दर्जनों गांव पुलिस को सूचना दे रहे हैं. छोटे से लेकर बड़े नक्सली जब भी किसी गांव में पनाह लेने की कोशिश करते हैं, उनकी खबर तुरंत पुलिस तक पहुंच जाती है.

सुरक्षा बलों को ग्रामीणों का यह भरपूर सहयोग मिल रहा है. बदले में पुलिस गांवों तक चिकित्सा सुविधा, दवाइयां और अन्य विकास कार्य पहुंचा रही है. इससे नक्सलियों का ‘हुक्का-पानी’ बंद होता जा रहा है.

Naxal in Jharkhand
नक्सलियों के बारे में इन नंबरों पर दी जा सकती है जानकारी (ETV Bharat)

सारंडा पर फोकस, झारखंड से नक्सलवाद का अंत करीब

पुलिस महानिदेशक और सुरक्षा बलों का कहना है कि अगर सारंडा से नक्सलियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तो पूरे झारखंड से नक्सल समस्या लगभग खत्म मानी जा सकती है. पिछले तीन सालों में स्थिति काफी बदली है. विशेष रूप से चाईबासा जिले में ग्रामीणों का रुख नक्सल विरोधी हो गया है.

अब एनकाउंटर, पोस्टर अभियान, आत्मसमर्पण नीति और ग्रामीण संपर्क इन चारों रणनीतियों का एक साथ इस्तेमाल नक्सलवाद के अंतिम पड़ाव को तेज कर रहा है. नक्सलियों के पास अब सिर्फ दो रास्ते बचे हैं या तो हथियार छोड़कर सरेंडर करें और ओपन जेल में बेहतर जीवन चुनें, या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे जाएं. झारखंड पुलिस का संदेश साफ है कि समय कम है. 31 मार्च 2026 की डेडलाइन नजदीक है और सारंडा की लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है.

ये भी पढ़ें:

झारखंड में नक्सल जमीन हुई खोखली, आंकड़े दे रहे गवाही, जानिए कैसे खत्म हो गया लाल आतंक

झारखंड में नक्सलियों का काउंटडाउन शुरू! पलामू जोन में बचे हैं इतने इनामी नक्सली कमांडर

TAGGED:

JHARKHAND POLICE
नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर वार
झारखंड में नक्सली
नक्सलियों के अंत का डेडलाइन
NAXAL IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.