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सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर वार, पुलिस ने बढ़ाया दबाव, जंगल से लेकर गांव तक इनामी नक्सलियों की जानकारी

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड के नक्सल प्रभावित सारंडा वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए एक नया और प्रभावी हथियार अपनाया है. जंगल के घने इलाकों, गांवों के चौक-चौराहों, सरकारी भवनों और जंगल जाने वाले रास्तों पर अब पोस्टरों की बमबारी शुरू हो गई है. इन पोस्टरों में नक्सलियों की तस्वीरें, उनके सिर पर घोषित इनाम की राशि, पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नंबर और आत्मसमर्पण की अपील छपी हुई है. साथ ही नक्सलियों के काले कारनामों को उजागर करने वाले पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं. यह अभियान ऐसे समय में तेज हुआ है जब केंद्र सरकार ने पूरे देश से नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की है. झारखंड इस लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन सारंडा के बीहड़ जंगल अभी भी नक्सलियों का आखिरी गढ़ बने हुए हैं. पिछले तीन सालों से यहां बम विस्फोटों और गोलियों की आवाजें जंगल की शांति भंग कर रही थीं. अब इनके साथ पोस्टर अभियान ने नक्सलियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ा दिया है. आईजी अभियान का बयान (ETV Bharat) 22 जनवरी 2026 का ऐतिहासिक एनकाउंटर इस साल 22 जनवरी 2026 को सारंडा वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को करारा झटका दिया. किरीबुरु थाना क्षेत्र के कुम्डी इलाके में ऑपरेशन मेगाबुरु के तहत 209 कोबरा कमांडो, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने शीर्ष माओवादी नेता अनल उर्फ पतिराम मांझी (टूफान दा) के सशस्त्र दस्ते से सुबह करीब 6:30 बजे मुठभेड़ शुरू की. लगभग सात घंटे तक चली भीषण गोलीबारी में 17 नक्सली मारे गए. मारे गए नक्सलियों में अनल (1 करोड़ का इनामी) और 25 लाख के इनामी अनमोल सहित कई प्रमुख सदस्य शामिल थे. मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई. कुछ रिपोर्टों में पांच महिलाओं सहित 17 शव बरामद होने की बात कही गई है. इस सफलता के बाद नक्सली पूरी तरह भूमिगत हो गए हैं और अब छोटे-छोटे मोबाइल कैंप में छिपकर अपना अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं. नक्सलियों के खिलाफ पोस्टर चिपकाती पुलिस (ETV Bharat) अब सिर्फ दो एक करोड़ के इनामी बचे कोल्हान-सारंडा क्षेत्र में पहले तीन एक करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर सक्रिय थे. 22 जनवरी के एनकाउंटर में अनल और अनमोल समेत 17 नक्सलियों के मारे जाने के बाद अब मात्र दो शीर्ष इनामी बचे हैं, मिसिर बेसरा और असीम मंडल (दोनों पर 1-1 करोड़ का इनाम). इनके अलावा मोछु, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत, रापा मुंडा जैसे लगभग 55 नक्सली अभी भी सारंडा और कोल्हान के जंगलों में मौजूद बताए जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार, लगभग 15,000 जवान सारंडा की घेराबंदी करके बैठे हुए हैं. इस घेराबंदी को तोड़ना नक्सलियों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है. तीन प्रकार के पोस्टर, इनामी, सरेंडर और अत्याचारों का खुलासा झारखंड पुलिस ने केंद्रीय बलों के साथ मिलकर सारंडा के चप्पे-चप्पे पर पोस्टर अभियान शुरू किया है. यह पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर ऐसा मनोवैज्ञानिक अभियान चलाया गया है. पहला इनामी पोस्टर इसमें नक्सलियों की साफ तस्वीर, उनके ऊपर घोषित इनाम की राशि और चाईबासा पुलिस व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल नंबर छपे हैं. पोस्टर में साफ लिखा है कि सूचना देने वाले को पूरा इनाम मिलेगा और उनकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी. जहां जगह बड़ी है, वहां 45 से अधिक नक्सलियों के पोस्टर एक साथ लगाए गए हैं. नक्सलियों के खिलाफ सड़क के किनारे लगा होर्डिंग (ETV Bharat)