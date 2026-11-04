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खेत से लेकर किंगपिन तक शिकंजा कसेगी झारखंड पुलिस, अफीम के पूरे सिंडिकेट पर प्रहार की तैयारी

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में अफीम की अवैध खेती और इससे जुड़े अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस इस बार नए सिरे से व्यापक अभियान की तैयारी में है. अब तक की कार्रवाई में पुलिस का मुख्य जोर खेतों में लगी अफीम की फसल को नष्ट करने और स्थानीय स्तर पर आरोपियों की गिरफ्तारी पर रहा है, लेकिन आगामी अभियान में रणनीति का दायरा बढ़ाया जा रहा है.

पुलिस का निशाना सिर्फ अफीम की खेती करने वाले लोग नहीं, बल्कि इसके पीछे पैसा लगाने वाले, फसल खरीदने वाले, उसे दूसरे राज्यों तक पहुंचाने वाले और पूरे कारोबार को संचालित करने वाले बड़े तस्कर होंगे.