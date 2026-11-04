खेत से लेकर किंगपिन तक शिकंजा कसेगी झारखंड पुलिस, अफीम के पूरे सिंडिकेट पर प्रहार की तैयारी
झारखंड पुलिस ने राज्य से अफीम के सिंडिकेट को नष्ट करने का गोल सेट किया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 4, 2026 at 7:27 PM IST
रांची: झारखंड में अफीम की अवैध खेती और इससे जुड़े अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस इस बार नए सिरे से व्यापक अभियान की तैयारी में है. अब तक की कार्रवाई में पुलिस का मुख्य जोर खेतों में लगी अफीम की फसल को नष्ट करने और स्थानीय स्तर पर आरोपियों की गिरफ्तारी पर रहा है, लेकिन आगामी अभियान में रणनीति का दायरा बढ़ाया जा रहा है.
पुलिस का निशाना सिर्फ अफीम की खेती करने वाले लोग नहीं, बल्कि इसके पीछे पैसा लगाने वाले, फसल खरीदने वाले, उसे दूसरे राज्यों तक पहुंचाने वाले और पूरे कारोबार को संचालित करने वाले बड़े तस्कर होंगे.
पुलिस मुख्यालय ने तैयार की रणनीति
अफीम की खेती पर ब्रेक लगाने और तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा बड़ी प्लानिंग की गई है. खेती से लेकर तस्करी और अंतिम खरीदार तक पूरे नेटवर्क को 3 स्तरों पर तोड़ने की रणनीति बनाई गई है. नवंबर 2026 से प्रभावित गांवों और संभावित खेती वाले इलाकों की पहचान शुरू की गई है और कोशिश ये है कि इस वर्ष अफीम तस्करों को फसल उगाने के मौका ही ना दिया जाए.
इसके लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी में निगरानी तथा खुफिया सूचनाएं जुटाई जाएंगी. अक्टूबर और नवम्बर से अफीम की बुआई शुरू होती है और जनवरी तक फसल तैयार होने लगती है. इसे देखते हुए पुलिस और वन विभाग संयुक्त अभियान चलाएंगे. खेती वाले इलाकों की निगरानी सैटेलाइट और ड्रोन से होगी. बीट गार्ड और स्थानीय वनकर्मी भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे.
चार जिलों पर विशेष फोकस
झराखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि अफीम की अवैध खेती के लिहाज से खूंटी, चतरा, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम को प्राथमिकता वाले जिले के रूप में चिह्नित किया गया है. इन जिलों में पूर्व में जहां बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती रही है, उन गांवों और जमीनों की सूची तैयार की जा रही है. पुराने मामलों में चिह्नित स्थानों की भी समीक्षा की गई है. थाना स्तर पर संभावित खेती वाले इलाकों की पहचान की जा रही है.
इसके लिए स्थानीय पुलिस, चौकीदार और ग्रामीण सूचना तंत्र को सक्रिय किया गया है. पुलिस की कोशिश होगी कि अफीम की फसल तैयार होने का इंतजार करने के बजाय बीज बोने और खेत तैयार करने के शुरुआती दौर में ही इसकी जानकारी मिल जाए. इसके लिए नियमित निगरानी और खुफिया सूचनाओं के सत्यापन पर बल देने का निर्देश दिया गया है.
तीन स्तरों पर टूटेगा अफीम तस्करी का नेटवर्क
पुलिस की नई रणनीति में सबसे अहम बात यह है कि कार्रवाई को 3 हिस्सों में बांटा गया है. आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के मुताबिक, अफीम पर ब्रेक लगाने के लिए 3 स्तर पर काम शुरू किया गया है.
पहला स्तर: खेती कराने वालों तक पहुंचेगी पुलिस
अफीम की खेती के पीछे सक्रिय मुख्य लोगों, जमीन मालिकों, खेती करने वालों और इसके लिए आर्थिक मदद देने वालों की पहचान की जा रही है. पुलिस यह पता लगा रही कि किन लोगों के इशारे पर ग्रामीणों से खेती कराई जा रही है और इसके लिए पैसा कौन उपलब्ध करा रहा है. वही अवैध बीज मिलने पर नियमानुसार उसे नष्ट किया जाएगा और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी.
दूसरा स्तर: तस्करी के रास्तों पर शिकंजा
खेतों से अफीम निकलने के बाद उसे कहां और किसके जरिए पहुंचाया जाता है, इसकी पड़ताल भी शुरू की गई है। परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों और तस्करों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते होने वाली सप्लाई की कड़ियों को जोड़ने के लिए संबंधित राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है.
तीसरा स्तर: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के खरीदार निशाने पर
पुलिस की नजर उन बड़े खरीदारों और किंगपिन पर होगी, जो दूसरे राज्यों में बैठकर झारखंड से अफीम की खरीदारी और सप्लाई का नेटवर्क संचालित करते हैं। पुराने एनडीपीएस मामलों में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ, मोबाइल संपर्क, वित्तीय लेनदेन और सप्लाई चेन के जरिए बड़े तस्करों तक पहुंचने की कोशिश शुरू हुई है। जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई भी की जाएगी.
पुराने तस्करों की खुलेगी कुंडली, संपत्ति और आर्थिक नेटवर्क की भी जांच
रणनीति के तहत पुराने एनडीपीएस मामलों की समीक्षा को भी महत्वपूर्ण माना गया है. पहले गिरफ्तार हो चुके और फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहे तस्करों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. फरार और लंबे समय से वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी.
इसके अलावा ऐसे मामलों की भी पहचान होगी, जिनमें पीआईटी-एनडीपीएस कानून के तहत कार्रवाई की संभावना है. इसके लिए संबंधित कानूनी प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुरूप प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. बड़े मामलों को चिह्नित कर स्पीडी ट्रायल कराने पर भी जोर रहेगा. तस्करी से अर्जित संपत्ति, संदिग्ध बैंक खातों और आर्थिक लेनदेन की जांच कर अवैध कमाई के स्रोत तक पहुंचने की कोशिश होगी. पुलिस का मकसद सिर्फ छोटे तस्करों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि पूरे कारोबार को आर्थिक रूप से कमजोर करना है.
एसपी की होगी जवाबदेही, गांवों में चलेगा जागरूकता अभियान
अभियान की सफलता के लिए प्रभावित जिलों के एसपी की निगरानी में विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है. थाना स्तर पर अफीम प्रभावित गांवों की सूची तैयार करने और उनपर चल रही कार्रवाई की नियमित समीक्षा की जाएगा. खेती की सूचना मिलने पर तत्काल सत्यापन कर वैधानिक कार्रवाई करनी होगी. इसकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को तुरन्त भेजना होगा.
अफीम की खेती और तस्करी के कानूनी दुष्परिणाम
इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान भी चलाने का निर्देश भी दिया गया है. पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, शिक्षकों, युवाओं और सामाजिक संगठनों को इसमें शामिल किया जा रहा है. इसके माध्यम से ग्रामीणों को अफीम की खेती और तस्करी के कानूनी दुष्परिणाम बताए जाएंगे. वही अफीम की सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखने और उन्हें गुप्त सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया है.
27 हजार एकड़ से अधिक खेती नष्ट
झारखंड में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में इसका दायरा काफी तेजी से बढ़ा था. हालांकि, हालिया अभियान में नष्ट की गई फसल का क्षेत्रफल काफी कम हुआ है. सीआईडी मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्यभर में 27,015.03 एकड़ जमीन पर लगी अफीम की अवैध फसल नष्ट की गई थी.
वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा घटकर 4,619.34 एकड़ रह गया यानी एक साल में करीब 22,396 एकड़ कम क्षेत्र में लगी फसल नष्ट की गई. यह लगभग 83 प्रतिशत की कमी है.
चतरा में सबसे बड़ी कारवाई हुई
वित्तीय वर्ष 2025-26 में सबसे अधिक कार्रवाई चतरा जिले में हुई, जहां 2742.22 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट की गई थी. इसके बाद लातेहार में 832.14 एकड़, हजारीबाग में 393 एकड़, पलामू में 314.62 एकड़ और खूंटी में 215.71 एकड़ में फसल नष्ट की गई. पश्चिमी सिंहभूम में 52.69 एकड़ और रांची में 34.50 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की गई थी.
फसल उगने के बाद नष्ट नहीं, बीज पर ही कसा जाएगा नकेल
पुलिस की इस नई रणनीति का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब अफीम की खेती नष्ट करने को ही अभियान की सफलता नहीं माना जाएगा. असली सफलता तब मानी जाएगी, जब खेती कराने वाले मुख्य लोगों, फसल के खरीदारों, फाइनेंसरों और दूसरे राज्यों में बैठे तस्करी के सरगनाओं पर कार्रवाई होगी और पुराने प्रभावित इलाकों में दोबारा अफीम की खेती नहीं हो पाए.
ये भी पढ़ें- चतरा में 20 लाख की अफीम के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, 4 लाख रुपये नकद बरामद
पलामू में पुलिस ने अवैध अफीम किया जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार
हजारीबाग में पुलिस और अफीम तस्करों के बीच मुठभेड़, एक अपराधी घायल, दो गिरफ्तार