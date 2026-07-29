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ऑपरेशन 'दौरा पहाड़' : सटीक प्लान और पकड़ा गया 2.20 करोड़ का इनामी माओवादी मिसिर बेसरा, था अंतिम पोलित ब्यूरो सदस्य

झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार इनामी माओवादी मिसिर बेसरा को आधिकारिक तौर पर सामने लाया. डीजीपी तदाशा मिश्रा ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी.

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गिरफ्तार माओवादियों के साथ डीजीपी, सीआरपीएफ आईजी व अन्य अधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 29, 2026 at 3:21 PM IST

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रांची: झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षाबलों को माओवादी विरोधी अभियान में सबसे बड़ी सफलता मिली है. ऑपरेशन "दौरा पहाड़" के तहत 2 करोड़ 20 लाख का इनामी माओवादी मिसिर बेसरा पकड़ा गया. बुधवार को मिसिर समेत गिरफ्तार किए गए पांचों नक्सलियों को झारखंड पुलिस मुख्यालय में आधिकारिक रूप से मीडिया के सामने लाया गया.

DGP ने दी जानकारी

डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि यह कामयाबी संयुक्त अभियान "ऑपरेशन दौरा पहाड़" के तहत मिली है. प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के एकमात्र सक्रिय पोलित ब्यूरो सदस्य और 2 करोड़ 20 लाख रुपये के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा उर्फ सागर उर्फ भास्कर उर्फ सुनिर्मल को धनबाद जिले के बरवड्डा थाना क्षेत्र के जंगलों से गिरफ्तार किया गया है. उसके साथ संगठन के टॉप कमांडर मेहनत उर्फ मोचू उर्फ विभीषण (आरसीएम), गौरव उर्फ बीरेंद्र हांसदा उर्फ सौरभ (एसीएम) और दो अन्य सहयोगियों को भी दबोचा गया है.

इनामी माओवादी मिसिर बेसरा गिरफ्तार (Etv Bharat)

दुर्दांत था मिसिर बेसरा

सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह ने बताया कि गिरफ्तार मिसिर बेसरा झारखंड और ओडिशा में लंबे समय से वांछित था. उस पर झारखंड सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपये तथा ओडिशा सरकार की ओर से 1 करोड़ 20 लाख रुपये का इनाम घोषित था. उसके खिलाफ कुल 175 आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, उसके साथ गिरफ्तार मेहनत उर्फ मोचू उर्फ विभीषण पर 15 लाख रुपये का इनाम है और उसके खिलाफ 137 मामले दर्ज हैं.

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई धनबाद, गिरिडीह जिला पुलिस और 209 कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम के द्वारा अंजाम दिया गया. गिरफ्तारी के दौरान नक्सलियों के पास से तीन AK-47 राइफल, आठ मैगजीन और 288 गोलियां बरामद की गईं.

खत्म होने के कगार पर नक्सलवाद

पिछले कुछ महीनों में माओवादी संगठन को लगातार बड़े झटके लगे हैं. 21 मई 2026 को संगठन के 27 नक्सलियों ने 18 हथियार और 2,987 गोलियों के साथ आत्मसमर्पण किया था. इसके बाद 13 जुलाई को शीर्ष कमांडर रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी, 17 जुलाई को शीर्ष कमांडर अजय महतो उर्फ टाइगर की गिरफ्तारी तथा बबिता उर्फ अनीता किस्कू के आत्मसमर्पण जैसी घटनाओं ने संगठन को कमजोर किया है. इसके अलावा 28 जुलाई को भी 16 माओवादी 11 हथियार और 1,562 गोलियों के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके हैं.

झारखंड पुलिस का दावा है कि राज्य में माओवादी संगठन के शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के बाद भाकपा (माओवादी) की गतिविधियां लगभग समाप्ति की ओर हैं. पुलिस ने शेष बचे उग्रवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील भी की है.

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