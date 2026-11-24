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SPECIAL: जमीन पर पुलिस, आसमान में सैटेलाइट! अफीम की खेती पर चौतरफा घेराबंदी

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड में अफीम की अवैध खेती पर इस बार पुलिस ने तकनीक के सहारे शिकंजा कसने की तैयारी की है. खेती के संभावित इलाकों पर अब सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है.

एनसीबी की ओर से सैटेलाइट इमेजरी के जरिए उन स्थानों की तस्वीरें जुटाई जा रही हैं, जहां अफीम की खेती होने की आशंका है. इन तस्वीरों को संबंधित एजेंसियों और पुलिस को भेजा जा रहा है. इमेज मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन करेगी और अवैध खेती की पुष्टि होने पर तत्काल कार्रवाई शुरू की जाएगी.