SPECIAL: जमीन पर पुलिस, आसमान में सैटेलाइट! अफीम की खेती पर चौतरफा घेराबंदी
झारखंड में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ एनसीबी और पुलिस द्वारा तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 24, 2026 at 8:37 PM IST
रांचीः झारखंड में अफीम की अवैध खेती पर इस बार पुलिस ने तकनीक के सहारे शिकंजा कसने की तैयारी की है. खेती के संभावित इलाकों पर अब सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है.
एनसीबी की ओर से सैटेलाइट इमेजरी के जरिए उन स्थानों की तस्वीरें जुटाई जा रही हैं, जहां अफीम की खेती होने की आशंका है. इन तस्वीरों को संबंधित एजेंसियों और पुलिस को भेजा जा रहा है. इमेज मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन करेगी और अवैध खेती की पुष्टि होने पर तत्काल कार्रवाई शुरू की जाएगी.
अफीम की खेती का सीजन शुरू
झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता नरेंद्र सिंह के अनुसार अफीम की खेती का सीजन शुरू हो चुका है. नवंबर में इसकी बुआई होती है, जबकि अप्रैल के आसपास फसल की कटाई की जाती है. ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे सीजन को लेकर विशेष रणनीति तैयार की है. खेती के संभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ डेडिकेटेड क्विक रिस्पांस टीम (QRT) का गठन किया गया है. इन टीमों को जरूरत के अनुसार तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रखा गया है. पुलिस मुख्यालय स्तर से भी रोजाना अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही है.
सैटेलाइट से मिलेगी लोकेशन, पुलिस करेगी सत्यापन
अफीम की खेती को रोकने के लिए इस बार तकनीक का इस्तेमाल अहम हथियार बनाया गया है. एनसीबी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से सैटेलाइट तस्वीरें कैप्चर की जाती हैं. इन तस्वीरों के आधार पर संभावित खेती वाले स्थानों को चिह्नित कर संबंधित एजेंसियों को जानकारी दी जाती है.
इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच करती है।पुलिस के अनुसार अब केवल सूचना या मुखबिर के भरोसे कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि सैटेलाइट से मिले इनपुट के आधार पर भी खेतों तक पुलिस पहुंचेगी. इसका उद्देश्य खेती की शुरुआती अवस्था में ही उसे रोकना है, ताकि फसल तैयार होने से पहले अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके.
अफीम की खेती पकड़ने में सैटेलाइट कैसे करता है काम
सैटेलाइट अफीम की खेती पर कैसे नजर रखता है इसे लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी भी दी गई है. अफीम की अवैध खेती पर निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजरी एक महत्वपूर्ण तकनीक है. इसकी मदद से जमीन पर मौजूद खेतों की तस्वीरें अंतरिक्ष से ली जाती हैं.
इन तस्वीरों का विश्लेषण कर यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि किन इलाकों में अफीम की खेती हो रही है या होने की आशंका है. इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पुलिस को हर खेत तक खुद जाकर निगरानी करने की जरूरत नहीं पड़ती. पहले अंतरिक्ष से संभावित जगहों की पहचान होती है और फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचकर जांच करती है.
सबसे पहले सैटेलाइट खेतों की तस्वीरें लेता है
पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे सैटेलाइट में विशेष कैमरे और सेंसर लगे होते हैं. ये सेंसर जमीन से परावर्तित होने वाली रोशनी को रिकॉर्ड करते हैं. सामान्य कैमरे की तरह केवल रंगीन तस्वीर ही नहीं, बल्कि कई अलग-अलग तरंगदैर्ध्य (Wavelengths) में जानकारी जुटाई जाती है.
इसमें मुख्य रूप से तीन तरह की जानकारी महत्वपूर्ण होती है:
रंग और बनावट - खेत में किस तरह की वनस्पति है और उसका फैलाव कितना है.
पौधों की हरियाली - फसल कितनी घनी है और उसकी वृद्धि किस अवस्था में है.
समय के साथ बदलाव - अलग-अलग तारीखों की तस्वीरों की तुलना कर पता लगाया जाता है कि किसी इलाके में नई खेती कहां विकसित हुई है.
पौधों की पहचान उनके स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से होती है
एनसीबी के अनुसार हर पौधे और वनस्पति की प्रकाश को सोखने और वापस परावर्तित करने की क्षमता अलग-अलग होती है. इसे वैज्ञानिक भाषा में स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहा जाता है. सैटेलाइट के सेंसर इन संकेतों को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद विशेषज्ञ सॉफ्टवेयर की मदद से तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं. अलग-अलग फसलों के रंग, वनस्पति की स्थिति, वृद्धि के पैटर्न और मौसम के अनुसार उनके बदलाव का अध्ययन किया जाता है.
सॉफ्टवेयर संभावित खेती वाले इलाकों को चिह्नित करता है
सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का डिजिटल विश्लेषण किया जाता है. पहले से उपलब्ध खेती के रिकॉर्ड, पुराने सर्वे और फसलों की पहचान से जुड़े आंकड़ों के साथ इनकी तुलना की जाती है. इसके आधार पर संभावित अवैध खेती वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है. इन स्थानों को डिजिटल नक्शे पर चिह्नित किया जा सकता है, ताकि संबंधित पुलिस और जांच एजेंसियां वहां तक पहुंच सकें.
खेती से लेकर डिलीवरी तक पूरे नेटवर्क पर नजर
झारखंड पुलिस के प्रवक्ता सह आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार पुलिस की रणनीति केवल अफीम की खेती नष्ट करने तक सीमित नहीं है. इस बार पूरे तस्करी नेटवर्क को निशाने पर लिया गया है. पुलिस खेती करने वालों से लेकर अफीम की खरीद-बिक्री, परिवहन और दूसरे राज्यों में इसकी डिलीवरी कराने वालों तक की कड़ी जोड़ रही है. इसके लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच की जा रही है. अफीम कहां उगाई जा रही है, कौन इसकी खरीद करता है, किस माध्यम से इसका परिवहन होता है और आखिरकार इसे किन राज्यों या ठिकानों तक पहुंचाया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर निगरानी रखी जा रही है.
ऑनलाइन डेटा बेस भी हो रहा तैयार
अफीम तस्करों का एक ऑनलाइन डेटाबेस भी तैयार किया जा रहा है. इसमें उनके आपराधिक रिकॉर्ड और नेटवर्क से जुड़ी जानकारियां जुटाई जाएंगी. पुलिस दूसरे राज्यों की एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है. झारखंड पुलिस दूसरे राज्यों को इनपुट दे रही है और वहां से भी तस्करी के नेटवर्क के संबंध में जानकारी मिल रही है.
बार-बार जेल जाने और बेल पर छूटने वाले तस्कर भी रडार पर
अफीम और मादक पदार्थों की तस्करी में बार-बार पकड़े जाने के बाद जमानत पर बाहर आने वाले अपराधियों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है. ऐसे आरोपियों की गतिविधियों पर सर्विलांस बढ़ाया जा रहा है. पुलिस पीआईटी एनडीपीएस (PIT-NDPS) कानून के तहत कार्रवाई की तैयारी भी कर रही है. इसका उद्देश्य आदतन तस्करों और संगठित नेटवर्क से जुड़े लोगों पर प्रभावी अंकुश लगाना है, ताकि वे जमानत पर बाहर आने के बाद दोबारा इसी धंधे में सक्रिय न हो सकें.
पुलिस का मानना है कि अफीम के अवैध कारोबार को खत्म करने के लिए केवल खेतों में खड़ी फसल को नष्ट करना पर्याप्त नहीं है. जब तक इसके पीछे काम करने वाले खरीदारों, फाइनेंसरों, परिवहनकर्ताओं और बड़े तस्करों तक नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल होगा.
नशामुक्त झारखंड बनाने का लक्ष्य
आईजी अभियान के अनुसार पुलिस का इस साल का लक्ष्य झारखंड को नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करना है. इसके लिए अफीम की खेती के सीजन से ही अभियान तेज किया जा रहा है. झारखंड पुलिस मुख्यालय की सीधी निगरानी, एनसीबी की सैटेलाइट इमेजरी, विशेष क्यूआरटी और दूसरे राज्यों के साथ समन्वय को इस अभियान की प्रमुख कड़ी बनाया गया है. पुलिस की कोशिश है कि अफीम की खेती शुरू होते ही उसका पता लगा लिया जाए और तस्करी का नेटवर्क तैयार होने से पहले ही उसे ध्वस्त कर दिया जाए.
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