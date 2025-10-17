ETV Bharat / bharat

भय के साए में झारखंड के माओवादी, जंगल छोड़ पैसे लेकर फरार होने की जुगत में जुटे

नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद झारखंड के माओवादी दहशत में हैं. माओवादी जंगल छोड़कर भागने की कोशिश में जुटे हैं.

जंगल में छानबीन करते सुरक्षाबल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 17, 2025 at 3:41 PM IST

6 Min Read
रांची: महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ में एक साथ सैकड़ों नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के बाद झारखंड के इनामी नक्सलियों और उनके कैडरों के बीच खलबली मची हुई है. सूचना है कि सारंडा में सुरक्षित घेरे में बैठे नक्सली अब किसी तरह से जंगल छोड़कर फरार होने की कोशिश में लगे हुए हैं.

खत्म होने के कगार पर माओवादी

झारखंड सहित पूरे देश भर में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षाबलों के अभियान ने भारत के सबसे बड़े नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों को खत्म के कगार पर पहुंचा दिया है. झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नक्सलियों के बड़े नेताओं ने हथियार डाल दिए हैं. जबकि एक करोड़ के कई इनामी नक्सली एनकाउंटर में मारे गए.

जानकारी देते आईजी अभियान (ETV BHARAT)

झारखंड का एकमात्र ऐसा स्थान सारंडा है, जहां एक करोड़ के तीन इनामी नक्सली सहित एक पूरा दस्ता डेरा डाले हुए है. लेकिन वे सभी भी पुलिस के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं. झारखंड पुलिस को यह सूचना मिली है कि सारंडा में फंसे बड़े नक्सली छोटे नक्सलियों को उनके हालात में छोड़कर जंगल से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं. सूचना यह भी है कि उन्होंने खौफ के बल पर जो पैसे कमाए हैं उसे शिफ्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि जंगल से जल्द से जल्द फरार हो सके.

सिद्धांत न के बराबर बचा

नक्सलवाद का आंदोलन जब शुरू हुआ तो उनका एक सिद्धांत हुआ करता था. लेकिन अब नक्सलियों के बीच कोई सिद्धांत नहीं बचा है. उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है ताकि वे और उनके परिवार बेहतर जिंदगी जी सके. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि बड़े नक्सली अपने पैसे को लेकर निकलने की जुगत में लगे हुए हैं. जंगल में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तो वैसे नक्सली कैडर हैं, जो लोकल हैं और बहकावे में आकर नक्सलियों का साथ दे रहे हैं.

Jharkhand Naxalites living in fear trying to escape with money after leaving jungle
बॉक्स ले जाते सुरक्षा जवान (ETV BHARAT)

वर्तमान में क्या है नक्सलियों की स्थिति

दरअसल, झारखंड में जो नक्सली बचे हुए हैं, उन्होंने लेवी वसूलकर अकूत धन संपत्ति कमाई है. नक्सलियों को यह लगा था कि वह सारंडा में बेहद सुरक्षित है, लेकिन झारखंड सहित नक्सल प्रभावित राज्यों में जिस तरह से पुलिस का अभियान चल रहा है उसकी वजह से झारखंड के नक्सली भी दहशत में है. वह किसी भी तरह जंगल से अपने धन संपदा को लेकर निकलना चाहते हैं.

अगर झारखंड में वर्तमान नक्सलवाद परिदृश्य की बात करें तो स्थिति नक्सलियों के लिए जरा भी अनुकूल नहीं है. झारखंड में अब मात्र तीन ऐसे नक्सली बच गए हैं जिनके सिर पर एक-एक करोड़ रुपए का इनाम घोषित है. पूर्व में छह नक्सलियों के ऊपर एक-एक करोड़ रुपए का इनाम घोषित था, लेकिन एक के गिरफ्तार होने और दो के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अब मात्र 3 करोड़पति नक्सली ही झारखंड में बचे हैं. उनमें पहला नाम भाकपा माओवादियों के ईआरबी सचिव मिसिर बेसरा का है. दूसरा सेंट्रल कमेटी मेंबर पतिराम मांझी और तीसरा आकाश मंडल उर्फ अनमोल है. तीनों के सिर पर एक-एक करोड़ का इनाम घोषित है और सबसे खास बात यह है कि ये तीनों ही कोल्हान के सारंडा में एक्टिव है और सुरक्षा बलों के निशाने पर है.

मंकी रिजर्व फॉरेस्ट तक पहुंचे सुरक्षाबल

सारंडा की लड़ाई इसलिए भी निर्णायक कहीं जा रही है क्योंकि सुरक्षा बल मंकी रिजर्व फॉरेस्ट तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं. आपको बता दें कि मंकी रिजर्व फॉरेस्ट में सैकड़ों की तादाद में बंदरों का बसेरा है. इसी इलाके में नक्सलियों ने एक तरह से अपना मुख्यालय बना रखा है. अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मंकी रिजर्व फॉरेस्ट के दक्षिणी क्षेत्र तक नक्सलियों ने दर्जनों बंकर बना रखे हैं और उन्हें आईईडी से घेर दिया गया है. मंकी रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास ही नक्सलियों के होने की सूचना है. उसी के आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है.

Jharkhand Naxalites living in fear trying to escape with money after leaving jungle
माइंस की तलाश करता सुरक्षा जवान (ETV BHARAT)

बेहतर है झारखंड की आत्मसमर्पण नीति

झारखंड के आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि झारखंड पुलिस की आत्मसमर्पण नीति बेहद आकर्षक है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सामान्य जेल के बजाय ओपन जेल में रखा जाता है. वहीं, जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उन्हीं को इनाम की राशि भी मिलती है.

इस सरेंडर पॉलिसी का अगर इनामी नक्सली फायदा उठाते हैं तो वह एक बेहतर जीवन गुजार सकते हैं अन्यथा अगर उनकी जानकारी किसी आम नागरिक, या सुरक्षा बलों को मिलती है और वह पुलिस तक उसकी सूचना पहुंचाते हैं या पकड़े जाते हैं तो नक्सली के गिरफ्तारी के बाद रिवार्ड मनी आम पब्लिक या फिर सुरक्षाबलों के पास जाएगा. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नक्सलियों के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है.

लेवी वसूलना ही एकमात्र उद्देश्य

नक्सल जानकार बताते हैं कि हथियार के बल पर और हिंसा के रास्ते पर चलकर समाज में एकरूपता लाने का दावा करने वाले और अपने आप को गरीब गुरबों का रखवाला कहने वाले नक्सली संगठन अब सिर्फ और सिर्फ पैसे वसूली के लिए काम कर रहे हैं. वसूली के पैसे से बड़े नक्सली कमांडर अपने बच्चों को डॉक्टर-इंजीनियर बना रहे हैं. परिवार को ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे हैं. जबकि दूसरे तरफ संगठन के छोटे कैडर हथियार ढोते हुए पुलिस की गोलियां खा रहे हैं.

एनआईए की जांच में हुआ था आधिकारिक खुलासा

झारखंड का सबसे बड़ा नक्सली संगठन भाकपा माओवादी हो या उग्रवादी संगठन पीएलएफआई, जेजेएमपी और टीपीसी इन सभी संगठनों के बड़े नक्सली कमांडर और सुप्रीमो के ऐशो आराम की लाइफ जीते हैं. इनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा तो कोई इंजीनियरिंग का. यह बातें अक्सर सामने आती रहती थी, लेकिन पहली बार ऐसे मामले की जानकारी एनआईए ने कोर्ट में दिए हैं.

एनआईए ने पिछले वर्ष अपने चार्जशीट में इसका खुलासा किया था. पूरा मामला भाकपा माओवादियों के मगध जोन के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ था. संगठन के पुनर्गठन के लिए झारखंड बिहार के ठेकेदारों से नक्सलियों ने लेवी (रंगदारी) के रूप में करोड़ों रुपए की वसूली की थी. एनआईए की जांच में यह बात सामने आई है कि वसूली गई लेवी की राशि का खर्च माओवादी के रिश्तेदारों के मेडिकल में नामांकन और पढ़ाई में किया गया था.

