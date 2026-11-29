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Special: 26 साल का रक्तरंजित इतिहास पीछे छोड़ 'नक्सलमुक्त' हुआ झारखंड, 6379 घटनाओं और 2486 मौतों के बाद लौटी शांति

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रांची: झारखंड राज्य के गठन के बाद से ही नक्सलवाद प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है. इसका इतिहास केवल जंगलों में चलने वाली पुलिस कार्रवाई, मुठभेड़ों और गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राज्य के विकास, लोकतंत्र और आम जनजीवन को भी गहरे जख्म दिए. सड़क, पुल, रेलवे, स्कूल और मोबाइल टावर जैसे सार्वजनिक ढांचों को निशाना बनाने से लेकर गांवों में भय का माहौल और ठेकेदारों से अवैध वसूली नक्सली दहशत की पहचान बन गई थी. हालांकि, 26 वर्षों के लंबे और रक्तरंजित संघर्ष के बाद अब झारखंड नक्सलमुक्त घोषित हो चुका है.

रक्तरंजित इतिहास, 2001 से अक्टूबर 2026 तक 6,379 घटनाएं