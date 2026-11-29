Special: 26 साल का रक्तरंजित इतिहास पीछे छोड़ 'नक्सलमुक्त' हुआ झारखंड, 6379 घटनाओं और 2486 मौतों के बाद लौटी शांति
झारखंड पुलिस के 2001 से 2026 तक के आंकड़ों में जानें नक्सलवाद और जवानों की शहादत का पूरा इतिहास. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 29, 2026 at 8:27 PM IST
रांची: झारखंड राज्य के गठन के बाद से ही नक्सलवाद प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है. इसका इतिहास केवल जंगलों में चलने वाली पुलिस कार्रवाई, मुठभेड़ों और गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने राज्य के विकास, लोकतंत्र और आम जनजीवन को भी गहरे जख्म दिए. सड़क, पुल, रेलवे, स्कूल और मोबाइल टावर जैसे सार्वजनिक ढांचों को निशाना बनाने से लेकर गांवों में भय का माहौल और ठेकेदारों से अवैध वसूली नक्सली दहशत की पहचान बन गई थी. हालांकि, 26 वर्षों के लंबे और रक्तरंजित संघर्ष के बाद अब झारखंड नक्सलमुक्त घोषित हो चुका है.
रक्तरंजित इतिहास, 2001 से अक्टूबर 2026 तक 6,379 घटनाएं
झारखंड पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड में वर्ष 2001 से अक्टूबर 2026 तक नक्सली हिंसा के जो आंकड़े दर्ज हैं, वे इस लंबे संघर्ष की भयावह तस्वीर पेश करते हैं. इस 26 साल की अवधि में राज्य में कुल 6,379 नक्सली हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं. इन घटनाओं में राज्य पुलिस के 555 जवानों (केंद्र व राज्य मिलाकर करीब 750) और 1,931 आम नागरिकों की जान गई. यानी कुल 2,486 परिवारों ने इस हिंसा में अपने प्रियजनों को खोया.
2001 से 2014 तक चरम पर रहा नक्सली आतंक
पुलिस आंकड़ों के अनुसार, राज्य गठन के शुरुआती डेढ़ दशक में नक्सली हिंसा काफी व्यापक थी. वर्ष 2009 में सबसे अधिक 512 घटनाएं दर्ज की गईं थीं.
2015 के बाद लगातार गिरा हिंसा का ग्राफ, 2026 में सिमटी गतिविधियां
सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों और सख्त रणनीति के कारण वर्ष 2015 से नक्सली घटनाओं में लगातार गिरावट शुरू हुई. 2015 और 2016 में जहां 196-196 घटनाएं हुईं, वहीं 2017 में 186, 2018 में 118, 2019 में 134, 2020 में 126, 2021 में 106 और 2022 में यह आंकड़ा घटकर 90 पर आ गया. इसके बाद 2023 में 129, 2024 में 112 और 2025 में महज 88 घटनाएं दर्ज की गईं. वर्ष 2026 में अक्टूबर तक केवल 36 घटनाएं सामने आईं, जिनमें अधिकांश पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की थीं.
आम नागरिकों की मौत और पलायन ने गांवों को झकझोरा
नक्सली हिंसा का सबसे दर्दनाक पहलू 1,931 निर्दोष नागरिकों की हत्या रही. मुखबिर होने के संदेह में या विरोध करने पर ग्रामीणों को निशाना बनाया गया. इस हिंसा ने हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी, बच्चों की शिक्षा और पलायन का गंभीर संकट खड़ा कर दिया.
जनप्रतिनिधियों की हत्या से लोकतंत्र पर हुआ प्रहार
नक्सलियों ने राज्य के राजनीतिक नेतृत्व को भी निशाना बनाया, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गहरा असर पड़ा. प्रमुख घटनाएं:
आईपीएस से लेकर जवानों तक की शहादत के बड़े मामले
नक्सलवाद के खात्मे के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने दुर्गम जंगलों और पहाड़ों में अभियान चलाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया.
बैंक लूट और विकास कार्यों पर भी पड़ा असर
आर्थिक मोर्चे पर भी नक्सलियों ने राज्य को बड़ा नुकसान पहुंचाया. खनन कारोबारियों और ठेकेदारों से लेवी (वसूली) के अलावा सार्वजनिक संपत्तियों को ध्वस्त किया गया. रिकॉर्ड के मुताबिक, 21 मई 2008 को रांची के मुर्पा क्षेत्र में आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक से 5 करोड़ रुपये नकद और 5 किलो सोने की बड़ी लूट को भी नक्सलियों ने अंजाम दिया था.
पारसनाथ और सारंडा नक्सलमुक्त, अब विकास की नई उम्मीद
वर्ष 2026 में झारखंड को नक्सलमुक्त घोषित किए जाने के बाद अब राज्य में विकास की नई उम्मीद जगी है.
"झारखंड में कभी नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ रहे पारसनाथ और सारंडा जैसे इलाके अब पूरी तरह नक्सलमुक्त हो चुके हैं. पारसनाथ को 'माओवादी यूनिवर्सिटी' और सारंडा को ईआरबी (ERB) मुख्यालय कहा जाता था, जहां ट्रेनिंग और भर्ती होती थी. अब यहां न कोई कैडर बचा है और न ही हथियार के डंप. 26 वर्षों में मिसिर बेसरा, असीम मंडल, प्रयाग मांझी, सहदेव सोरेन और किशन दा जैसे कई शीर्ष केंद्रीय कमेटी सदस्य मारे गए या गिरफ्तार हुए, जबकि कई ने आत्मसमर्पण किया. सुरक्षा बलों के बलिदान और संयुक्त अभियान से मिली इस सफलता के बाद अब हमारा पूरा फोकस इन क्षेत्रों में सड़क, पुल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर है." - नरेंद्र सिंह, आईजी (अभियान), झारखंड पुलिस
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