बिहार में इंडिया ब्लॉक से अलग हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा, 06 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा!
महागठंधन से अलग होकर झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने 6 उम्मीदवार देने की घोषणा कर दी है.
Published : October 18, 2025 at 8:13 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 8:42 PM IST
रांची: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में झारखंड की सत्तारूढ़ सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है.
बिहार में राजद की उपेक्षा से नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर ये बातें कहीं. पार्टी की ओर से न सिर्फ बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी.
इन छह सीटों पर झामुमो उतरेगा उम्मीदवार
सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने बिहार की छह सीट चकाई, धमदाहा, कटोरिया,मनिहारी,जमुई और पीरपैंती पर उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है और यह संख्या 10 तक जा सकती है. उन्होंने बताया कि बिहार में हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे.
पार्टी ने आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, डॉ. स्टीफन मरांडी, बसंत सोरेन, विनोद पांडेय, सुप्रियो भट्टाचार्य, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, अभिषेक प्रसाद पिंटू, हेमलाल मुर्मू, पंकज मिश्रा, सुनील श्रीवास्तव, मिथिलेश ठाकुर सहित 20 स्टार प्रचारकों के नाम भी घोषित कर दिया. इन स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेज दी है.
अब बिहार में चुनाव बहुमुखी हो गया है. महागठबंधन में भी खींचतान है, ऐसे में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे सभी छह उम्मीदवार जीत दर्ज करे. हम पूरी समर्पण के साथ बिहार चुनाव लड़ेंगे.
'हमने बिहार में महागठबंधन के सभी घटक दलों से अपनी बात रखी थी'
झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमने बिहार में गठबंधन के सभी घटक दल और खासकर राजद-कांग्रेस के आलाकमान से अपनी चिन्हित सीट के बारे में बात की. लेकिन इस पर अभी तक हमें कोई तरजीह नहीं दी गयी. बिहार में राजद ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया.
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में झामुमो इंडिया ब्लॉक में रहकर चुनावी समर में उतरना चाहता था लेकिन अभी तक राजद-कांग्रेस की ओर से झामुमो की दावेदारी को नजरअंदाज करने के बाद पार्टी ने बिहार की छह विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी.
इसे भी पढ़ें- हम धोखा नहीं खा सकते, झारखंड में भी करेंगे गठबंधन की समीक्षा- सुप्रियो भट्टाचार्य
इसे भी पढे़ं- घाटशिला उपचुनाव: JKLM प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ झारखंड में गरमाई सियासत, बीजेपी-जेएमएम में शुरू हुई बयानबाजी
इसे भी पढे़ं- बिहार चुनाव में JMM की सीट संभावनाओं पर मंत्री सुदिव्य कुमार का बड़ा बयान, घाटशिला उपचुनाव में जीत का किया दावा