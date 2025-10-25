ETV Bharat / bharat

असम रेल विस्फोट में शामिल उग्रवादी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, ग्रेनेड व पिस्तौल बरामद

इस सूचना के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीता शर्मा और एक पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस दल को अभियान के लिए क्षेत्र में भेजा गया. शनिवार सुबह करीब छह बजे जब पुलिस टीम अभियान चला रही थी, तभी वहां इंतजार कर रहे उग्रवादियों के समूह ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी.

घटना के संबंध में कोकराझार के पुलिस अधीक्षक पुष्पराज सिंह ने बताया कि पुलिस को शुक्रवार देर रात सूचना मिली कि भारी हथियारों से लैस 10 उग्रवादियों का एक समूह सलेकाटी पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में नदनगिरी पहाड़ियों में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे से डेरा डाले हुए है.

बताया जाता है कि असम के शिंगीमारी गांव के पास कोकराझार और सालेकटी रेलवे स्टेशनों के बीच अप-रेलवे ट्रैक पर 23 अक्टूबर को हुए आईईडी विस्फोट में शामिल उग्रवादी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया.

कोकराझार (असम): असम पुलिस ने कोकराझार रेल लाइन बम विस्फोट में शामिल एक उग्रवादी को शनिवार को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया. मारे गए उग्रवादी के पास से दो ग्रेनेड और दो पिस्तौल बरामद की गई है. मारा गया उग्रवादी झारखंड का रहने वाला था. मृत उग्रवादी झारखंड में वारदातों को अंजाम दे चुका था.

घटनास्थल से बरामद पिस्तौल (ETV Bharat)

पुलिस द्वारा कुछ देर तक जवाबी गोलीबारी करने के बाद, गोली से घायल एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पकड़ लिया गया. हालांकि घायल व्यक्ति को तुरंत कोकराझार रूपनाथ सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद इलाके में तलाशी अभियान के दौरान दो ग्रेनेड और दो 7.65 एमएम पिस्तौल बरामद की गईं.

इसके अतिरिक्त, कचुगांव के ग्राहमुर गांव के एपिल मुर्मू के पते वाला एक वोटर कार्ड और झारखंड के पते वाला रोहित मुर्मू (40) नाम का एक एटीएम कार्ड मौके पर एक कंबल में लिपटा हुआ मिला. कोकराझार के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर में झारखंड में रेलवे लाइन पर बम विस्फोट की घटना में शामिल होने के बाद यह उग्रवादी असम भाग गया था.

पुलिस ने बरामद किया आधार कार्ड (ETV Bharat)

उग्रवादी को झारखंड में रोहित मुर्मू के नाम से जाना जाता था और वह कोकराझार जिले के कचुगांव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ग्राहमुर का निवासी एपिल मुर्मू के नाम से जाना जाता था. यह उग्रवादी असम और झारखंड दोनों जगहों पर रहकर विध्वंसक गतिविधियां चला रहा था.

इससे पहले, एपिल मुर्मू असम में आदिवासी उग्रवादी संगठन 'NASLA' का सदस्य था. जब NASLA ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसने आत्मसमर्पण नहीं किया और झारखंड भाग गया, जहां उसने NASLA का एक गुट बनाया और उसका कमांडर बन गया. बाद में उसने माओवादियों के साथ संबंध स्थापित कर लिए.

पुलिस अधीक्षक पुष्पराज सिंह ने यह भी बताया कि रोहित मुर्मू की तलाश में झारखंड से एक पुलिस टीम हाल ही में असम पहुंची थी. वह 2015 से झारखंड में विध्वंसक गतिविधियों में शामिल था और वहां हुए पिछले बम विस्फोटों से भी जुड़ा था. पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि की कि सभी सबूतों के आधार पर, आज मारे गए उग्रवादी की पहचान एपिल मुर्मू उर्फ ​​रोहित मुर्मू (40) के रूप में हुई है. मृतक के 23 अक्टूबर को हुए रेलवे लाइन विस्फोट में शामिल होने की पुष्टि हुई है.

