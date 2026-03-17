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ईटीवी भारत से खास बातचीत में डॉ. महेंद्र झा ने खोले लेखन के कई पहलू, साहित्य अकादमी सम्मान पर जताई खुशी

झारखंड के साहित्यकार डॉ. महेंद्र झा को साहित्य अकादमी सम्मान मिला है. ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में उन्होंने अपने अनुभव को साझा किए.

Jharkhand literature Dr Mahendra Jha received Sahitya Akademi Award
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 17, 2026 at 3:50 PM IST

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रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.

रांची: मूल रूप से बिहार के सुपौल जिला के रहने वाले वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. महेंद्र झा को उनकी चर्चित मैथिली कृति ‘धात्री पात सन गाम’ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इस उपलब्धि से साहित्य जगत में खुशी की लहर है, वहीं डॉ. झा ने इसे अपने लिए सौभाग्य का क्षण बताया है.

डॉ. महेंद्र झा का साहित्यिक सफर काफी पुराना और समृद्ध रहा है. उनकी पहली किताब वर्ष 2016 में प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद उन्होंने लगातार लेखन की दुनिया में सक्रिय भूमिका निभाई. सुपौल से निकलने वाली एक पत्रिका में भी उनके कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं. उनकी रचनाओं की खासियत यह है कि उनमें ग्रामीण जीवन, परंपराओं और क्षेत्रीय संस्कृति की गहरी झलक देखने को मिलती है.

उनकी चर्चित कृति ‘धात्री पात सन गाम’ एक संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई पुस्तक है, जिसमें गांव के जीवन, समाज और परिवेश का बेहद भावपूर्ण और जीवंत चित्रण किया गया है. इस पुस्तक में पाठकों को ग्रामीण सादगी, संस्कृति, परंपरा और आपसी संबंधों की गहराई का अनुभव होता है. खेत-खलिहान, नदी-तालाब और प्राकृतिक वातावरण का ऐसा वर्णन किया गया है, जो पाठकों को सीधे गांव की दुनिया में ले जाता है.

डॉ. महेंद्र झा का मानना है कि भारत मूल रूप से गांवों का देश है, इसलिए उनका लेखन भी ग्रामीण परिवेश के इर्द-गिर्द घूमता है. उनकी किताबों में न सिर्फ परंपराओं का चित्रण है, बल्कि सामाजिक बदलाव और चुनौतियों को भी जगह दी गई है. उन्होंने अपनी रचनाओं में हैजा जैसी बीमारियों का जिक्र किया है, साथ ही कोसी क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और संघर्षों को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है.

ईटीवी भारत से बातचीत में डॉ. महेंद्र झा ने कहा, “यह मेरे लिए बेहद खुशी और गर्व का क्षण है। एक लेखक अपनी कृति लिखता है लेकिन उसका मूल्यांकन हमेशा पाठकों के हाथ में होता है. अगर मेरी रचना को यह सम्मान मिला है तो यह पाठकों के प्रेम और स्वीकार्यता का परिणाम है”. उन्होंने आगे कहा कि जो लोग गांव और उसकी संस्कृति को समझना चाहते हैं, उन्हें यह कृति जरूर पढ़नी चाहिए.

इस पुस्तक में लेखक ने अपने बचपन की यादों और गांव से शहर तक की जीवन यात्रा का भी जिक्र किया है। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि आधुनिकता के इस दौर में भी गांव की जड़ें और संस्कार व्यक्ति के जीवन में कितनी गहराई से जुड़े रहते हैं.

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