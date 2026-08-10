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Student March: छात्रों पर किया गया लाठीचार्ज, आंसू गैस भी छोड़े गए, गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर फेंके जूते-चप्पल

जेपीएससी छात्रों का आंदोलन ( ETV BHARAT )

बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते छात्र (ETV BHARAT)

इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक भी हुई. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन छात्रों की भीड़ तितर बितर होने के बजाय आंदोलन स्थल पर डटी रही.

छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल (ETV BHARAT)

शुरुआत में छात्र शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को नाकाम साबित करते हुए आंदोलन तेज कर दिया और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे.

छात्रों को रोकने की कोशिश करती पुलिस (ETV BHARAT)

छात्रों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. विधानसभा जाने वाले रास्ते और आसपास कई जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे.

रांची: जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने सोमवार को विधानसभा घेराव मार्च किया. राज्य के अलग-अलग जिलों से भारी संख्या में छात्र आंदोलन में शामिल हुए और सरकार का पुरजोर विरोध किया.

इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया, जिससे छात्र उग्र हो गए और पुलिसकर्मियों पर चप्पल और जूते फेंकने लगे. पुलिस की तमाम कोशिश के बावजूद छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा परिसर के बाहर पहुंच गए.

छात्रों पर किया गया लाठीचार्ज (ETV BHARAT)

आंसू गैस के गोले दागे

छात्रों के आगे बढ़ने पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी.

छात्रों के समर्थन में पहुंचे लोग (ETV BHARAT)

स्ट्रेचर पर आंदोलन स्थल पहुंचे देवेंद्र नाथ महतो

आंदोलन में दस दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल हुए.

स्ट्रेचर पर आंदोलन स्थल पहुंचे देवेंद्र नाथ महतो (ETV BHARAT)

धरने पर बैठे बीजेपी नेता

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित दर्जनों भाजपा नेता मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे थे. भाजपा नेताओं ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपा नेताओं को भी डिटेन कर लिया.

सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी नेता (ETV BHARAT)

जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते गिरफ्तार

छात्र आंदोलन के बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई. छात्रों के प्रदर्शन के बीच जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते को झारखंड सीआईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है. CID पिछले कई दिनों से उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी.

जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते (ETV BHARAT)

बता दें कि JPSC-JSSC छात्रों के द्वारा पिछले 17 दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन किया जा रहा है. इस बीच तीन बार छात्र प्रतिनिधिमंडल और सरकार की गठित कमेटी के साथ बातचीत हुई. लेकिन छात्रों की मांग के अनुरुप वार्ता नहीं रही. जिसके बाद पहले से प्रस्तावित विधानसभा घेराव मार्च के ऐलान के तहत छात्रों ने सोमवार को विधानसभा घेरने के लिए कूच किया.

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