महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के असामयिक निधन पर झारखंड के नेताओं ने जताया शोक, घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश में हुए असामयिक निधन पर झारखंड के विभिन्न दलों के नेताओं ने शोक जताया है.
Published : January 28, 2026 at 1:35 PM IST
रांची: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार और 4 अन्य की प्लेन क्रैश में हुई मौत पर झारखंड के राजनेताओं ने गहरा दुख जताया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने दिवंगत नेता के परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए कहा कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग झामुमो करता है ताकि यह पता चल सके कि अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन किसी दुर्घटना की वजह से क्रैश हुआ है या इसके पीछे कोई साजिश थी.
मनोज पांडेय ने कहा कि इससे पहले भी इसी तरह की कई घटनाएं हुई हैं. सीडीएस की भी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई. देशवासी चाहते हैं कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच टीम बनाकर प्लेन क्रैश की इस घटना की जांच हो.
कांग्रेस ने भी जताया शोक
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन पर झारखंड कांग्रेस ने भी शोक जताया है. कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने अजित पवार को एक लोकप्रिय नेता बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार की कमी खलेगी.
घटना की जांच होनी चाहिएः दीनदयाल वर्णवाल
झारखंड बीजेपी ने घटना पर दुख जताते हुए इसे बड़ी घटना बताया है. पार्टी नेता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा है कि यह एक दुखद घटना है जिसमें अजित पवार सहित 5 लोगों की हादसे में जान चली गई. उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच होनी चाहिए क्योंकि यह बड़ा विमान हादसा है. उन्होंने अजित पवार जी को बड़ा नेता बताते हुए इस घटना पर दुख जताया.
अजित पवार जी के निधन पर विश्वास नहीं हो पा रहाः आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो
आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने एक्स पर संवेदना जाहिर करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी के बारामती में विमान दुर्घटना में निधन की सूचना पर स्तब्ध और निशब्द हूं. इस समाचार पर विश्वास नहीं हो पा रहा है. उनका सारा जीवन वंचित और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित रहा. ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें. इधर एनसीपी अजित पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिदानंद सिंह ने पूरी घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि यह बेहद ही दुखद घटना है. हमने अपनी पार्टी के अभिभावक को खो दिया है. इस घटना को सुनने के बाद से ही मर्माहत हूं.
सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक चार्टर प्लेन मुंबई से बारामती जा रहा था जो 8 बजकर 45 मिनट पर लैंडिंग के समय क्रैश हो गया. इस प्लेन हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत सभी 5 लोगों की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक बारामती पहुंचने के तीन-चार किमी पहले ही यह विमान क्रैश हो गया. घटना स्थल पर रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. एंबुलेंस और अन्य मेडिकल सपोर्ट मौके पर पहुंची हुई है. अजित पवार ने एक दिन पहले ही मुंबई में कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया था जिसके बाद वह पुणे में अगले महीने होने वाले जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में बारामती के लिए निकले थे.
