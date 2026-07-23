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सिक्किम टनल हादसा: झारखंड के चार मजदूरों की मौत, खूंटी में पीड़ित परिवारों से मिले जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी

रांची: सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन एनएचपीसी की तीस्ता स्टेज-6 जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए भीषण हादसे ने झारखंड के कई परिवारों की खुशियां छीन ली. हादसे में अब तक 22 मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं. मृतकों में झारखंड के चार श्रमिक भी शामिल हैं. इनमें हजारीबाग के बरही निवासी जागेश्वर ठाकुर, खूंटी जिले के रनिया प्रखंड के कृष्णा साहू और विकास कंडुलना और चाईबासा के बंदगांव निवासी मसीह बारजो की मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही खूंटी, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम के गांवों में मातम छा गया.

कृष्णा साहू और विकास कंडुलना के घर मातम

खूंटी के कृष्णा साहू पिछले करीब तीन वर्षों से परियोजना में काम कर रहे थे. वह इसी महीने की शुरुआत में घर से काम पर लौटे थे. हादसे के बाद बुधवार को सुरंग से शव निकाले जाने पर उनके बड़े भाई ने पहचान की और परिवार को इसकी सूचना दी. परिजनों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलने के कारण युवाओं को मजबूरी में दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है, लेकिन इस हादसे ने उनके परिवार की उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म कर दीं. वहीं विकास कंडुलना की पत्नी ने कहा कि फरवरी माह में ही आए थे गांव और मई माह में काम पर चले गए थे. उन्होंने कहा था कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है.

मृत मजदूरों के परिजनों से अधिकारियों ने की मुलाकात (Etv Bharat)

प्रशासन ने हरसंभव सहायता का दिलाया भरोसा