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सिक्किम टनल हादसा: झारखंड के चार मजदूरों की मौत, खूंटी में पीड़ित परिवारों से मिले जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी

सिक्किम टनल हादसे में झारखंड के चार मजदूरों की मौत हो गई. मृत मजदूरों के परिजनों से अधिकारियों ने मुलाकात की.

Sikkim Tunnel accident
पीड़ित परिवार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 5:51 PM IST

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रांची: सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन एनएचपीसी की तीस्ता स्टेज-6 जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए भीषण हादसे ने झारखंड के कई परिवारों की खुशियां छीन ली. हादसे में अब तक 22 मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं. मृतकों में झारखंड के चार श्रमिक भी शामिल हैं. इनमें हजारीबाग के बरही निवासी जागेश्वर ठाकुर, खूंटी जिले के रनिया प्रखंड के कृष्णा साहू और विकास कंडुलना और चाईबासा के बंदगांव निवासी मसीह बारजो की मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही खूंटी, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम के गांवों में मातम छा गया.

कृष्णा साहू और विकास कंडुलना के घर मातम

खूंटी के कृष्णा साहू पिछले करीब तीन वर्षों से परियोजना में काम कर रहे थे. वह इसी महीने की शुरुआत में घर से काम पर लौटे थे. हादसे के बाद बुधवार को सुरंग से शव निकाले जाने पर उनके बड़े भाई ने पहचान की और परिवार को इसकी सूचना दी. परिजनों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलने के कारण युवाओं को मजबूरी में दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है, लेकिन इस हादसे ने उनके परिवार की उम्मीदें हमेशा के लिए खत्म कर दीं. वहीं विकास कंडुलना की पत्नी ने कहा कि फरवरी माह में ही आए थे गांव और मई माह में काम पर चले गए थे. उन्होंने कहा था कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है.

मृत मजदूरों के परिजनों से अधिकारियों ने की मुलाकात (Etv Bharat)

प्रशासन ने हरसंभव सहायता का दिलाया भरोसा

घटना की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को रनिया के बीडीओ प्रशांत डांग, सीओ, लेबर सुपरिटेंडेंट वाल्टर कुजूर, जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मृतकों के घर पहुंचे. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देते हुए सरकारी प्रावधानों के तहत हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया. प्रशासन ने बताया कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों को झारखंड लाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है.

इस दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर झारखंड से हो रहे पलायन और स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी का मुद्दा चर्चा में आ गया है. जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया ने कहा कि राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीर प्रयास होने चाहिए. वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद कुमार ने आरोप लगाया कि रोजगार के अभाव में युवाओं को दूसरे राज्यों में जोखिम भरे कार्य करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण वे आए दिन ऐसे हादसों का शिकार हो रहे हैं.

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