ETV Bharat / bharat

SPECIAL: नक्सल से जंग में जीत के बाद अब प्रकृति के साथ साझेदारी! झारखंड जगुआर कैंपस बना हरियाली का मॉडल

बंदूक से नक्सलियों का मुकाबला करने वाले झारखंड जगुआर ने पत्थर का सीना चीरकर उसमे से पानी निकाल दिया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Jharkhand Jaguar
डिजाइन इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2026 at 4:20 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: नक्सलियों से जंगलों में लोहा लेने वाले झारखंड जगुआर के जवानों ने एक और बड़ी जीत हासिल की है. यह लड़ाई नक्सलियों के खिलाफ नहीं, बल्कि बंजर जमीन, पानी की किल्लत और उजाड़ परिसर के खिलाफ थी. जिस जमीन पर कभी 800 फीट तक बोरिंग कराने के बाद भी पानी नहीं मिलता था, आज उसी परिसर में करीब 100 फीट की गहराई पर पानी उपलब्ध हो रहा है. कभी पत्थर और चट्टानों से भरा यह इलाका आज घने पेड़-पौधों से लहलहा रहा है.

कभी पत्थर की खदानें थीं, आज हर तरफ हरियाली

करीब 200 एकड़ में फैला झारखंड जगुआर का कैंपस आज जल संरक्षण और हरियाली का ऐसा मिसाल बन चुका है, जिसे झारखंड जैसे पठारी राज्य के लिए एक ‘केस स्टडी’ के तौर पर देखा जा सकता है. यहां पिछले वर्षों में लाखों पौधे लगाए गए, छह-सात बड़े तालाब बनाए गए और बारिश के पानी को रोककर जमीन के भीतर पहुंचाने की कोशिश की गई. इसका असर अब साफ नजर आ रहा है.

जानकारी देते संवाददाता प्रशांत कुमार (ETV Bharat)

आईजी झारखंड जगुआर अनूप बिरथरे ने बताया कि झारखंड जगुआर का गठन वर्ष 2008 में हुआ था. इसके कुछ समय बाद टेंडरग्राम में करीब 200 एकड़ जमीन झारखंड जगुआर को मिली. यह जमीन बेहद पथरीली थी. यहां पहले पत्थर की खदानें हुआ करती थीं. जमीन पर हरियाली नाममात्र की थी और भूजल स्तर बेहद नीचे था. शुरुआती दौर में जब पानी की तलाश में बोरिंग कराई गई तो 800 फीट से नीचे जाने के बाद भी पानी नहीं मिला. ऐसे में कैंपस में रहने वाले जवानों और उनके परिवारों के लिए पानी बड़ी चुनौती बन गया था. लेकिन पिछले करीब दो दशकों में यहां तैनात रहे अधिकारियों और जवानों ने धीरे-धीरे इस जमीन की तस्वीर बदल दी.

Jharkhand Jaguar
पथरीले इलाके में कैसे आई हरियाली (ETV Bharat)

हर साल पौधरोपण, लाखों पेड़ बने कैंपस की पहचान

झारखंड जगुआर में पिछले करीब 18 वर्षों से बारिश के मौसम में लगातार पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है. किसी साल 10 हजार तो किसी साल पांच हजार पौधे लगाए गए. आईजी झारखंड जगुआर अनूप बिरथरे ने बताया कि वर्ष 2025 में उनके नेतृत्व में करीब 10 हजार पेड़ लगाए गए, जबकि इस वर्ष भी करीब 5 हजार पौधे लगाए गए हैं. लगातार चल रहे इस अभियान का नतीजा है कि आज पूरा कैंपस ग्रीन कैंपस में तब्दील हो चुका है. आईजी जगुआर ने बताया कि कैंपस में 20 लाख से अधिक पेड़-पौधों के होने से यहां हरियाली का बड़ा कवर तैयार हुआ है. यही ग्रीन कवर बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने और भूजल रिचार्ज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

Jharkhand Jaguar
पथरीले इलाके में कैसे आई हरियाली (ETV Bharat)

छह-सात तालाबों ने रोक दिया बारिश का पानी

सिर्फ पौधे लगाने से ही बदलाव नहीं आया. कैंपस में पिछले वर्षों के दौरान छह से सात बड़े तालाब बनाए गए. बारिश का पानी इन तालाबों में जमा होता है और धीरे-धीरे जमीन में रिसता है. आईजी अनूप बिरथरे के मुताबिक, जल संरक्षण के दो मूल मंत्र हैं—पानी को रोकना और ग्रीन कवर बढ़ाना. तालाबों की श्रृंखला में पानी को रोकने से उसका रिसाव जमीन के भीतर होता है और भूजल रिचार्ज होता है. वहीं हजारों-लाखों पेड़-पौधों से ग्रीन कवर बढ़ने के कारण भी पानी जमीन में ज्यादा देर तक ठहरता है.

‘800 फीट से 100 फीट’, भूजल स्तर में बड़ा बदलाव

यही प्रयास अब झारखंड जगुआर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बनकर सामने आया है. जहां कभी 800 फीट तक बोरिंग करने पर पानी नहीं मिलता था, वहां अब करीब 100 फीट की गहराई पर आसानी से पानी उपलब्ध हो रहा है. डीएसपी झारखंड जगुआर सोनू बजवार ने कहा कि शुरुआती दौर में बोरिंग कराने पर 800 फीट तक पानी नहीं मिलता था. अब कैंपस के तालाबों में पानी के संचय और लगातार किए गए जल संरक्षण के प्रयासों से स्थिति काफी बदल गई है और करीब 100 फीट पर ही पानी उपलब्ध हो जा रहा है.

Jharkhand Jaguar
झारखंड जगुआर कैंपस (ETV Bharat)

2300 पुलिसकर्मियों और परिवारों के लिए पर्याप्त पानी

डीआईजी झारखंड जगुआर इंद्रजीत महता ने बताया कि वर्ष 2008 में जब परिसर आवंटित हुआ था, उस समय भूमिगत जल की समस्या काफी गंभीर थी. परिसर में लगातार जल संरक्षण का काम किया गया. करीब छह-सात तालाबों में पानी को संरक्षित कर उसे जमीन में रिचार्ज करने में मदद मिली. आज स्थिति यह है कि परिसर में रहने वाले करीब 2300 पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए पानी की उपलब्धता को लेकर पहले जैसी समस्या नहीं है. कार्यालय में काम करने वाले कर्मियों से लेकर कैंपस में रहने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों तक पानी आसानी से उपलब्ध हो रहा है.

Jharkhand Jaguar
झारखंड जगुआर कैंपस तालाब (ETV Bharat)

पठारी झारखंड के लिए बन सकता है मॉडल

आईजी अनूप बिरथरे ने कहा कि झारखंड मूल रूप से पठारी राज्य है. यहां बड़ी संख्या में पथरीले और ऊबड़-खाबड़ इलाके हैं, जहां भूगर्भ जल का स्तर नीचे चला गया है. ऐसे में झारखंड जगुआर का कैंपस एक ऐसा उदाहरण है, जिससे दूसरे इलाके सीख सकते हैं. उनके मुताबिक, इसके लिए दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, तालाबों की श्रृंखला बनाकर बारिश के पानी को रोकना और बड़े पैमाने पर ग्रीन कवर बढ़ाना. पानी जब तालाबों में रुकेगा और जमीन में रिसेगा तो भूजल रिचार्ज होगा. वहीं पेड़-पौधे भी जमीन में पानी के संरक्षण में मदद करेंगे.

नक्सल के खिलाफ जीत के बाद प्रकृति की जंग में भी मिसाल

झारखंड जगुआर की असली पहचान नक्सल विरोधी बल के रूप में है. इसके जवानों ने राज्य के कठिन जंगलों और दुर्गम इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी. लेकिन टेंडरग्राम में उन्होंने एक अलग तरह की उपलब्धि हासिल की है. जिस जमीन को कभी बंजर और बेकार समझा जाता था, उसी जमीन को जवानों ने अपनी मेहनत से हरा-भरा कर दिया.

Jharkhand Jaguar
झारखंड जगुआर कैंपस (ETV Bharat)

पत्थरों के बीच पेड़ खड़े किए गए, बारिश के पानी को तालाबों में रोका गया और जमीन के भीतर पहुंचाया गया. नतीजा यह हुआ कि जिस जमीन में कभी 800 फीट तक पानी नहीं मिलता था, वहां अब करीब 100 फीट में पानी उपलब्ध है. यानी नक्सलियों से लड़ने वाले इन जवानों ने सिर्फ जंगलों में अपनी बहादुरी की कहानी नहीं लिखी, बल्कि अपने कैंपस की बंजर धरती को हरियाली और पानी की नई जिंदगी भी दी.

Jharkhand Jaguar
झारखंड जगुआर कैंपस में तालाब (ETV Bharat)

अब झारखंड जगुआर का यह कैंपस सिर्फ पुलिस बल का प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि जल संरक्षण, भूजल रिचार्ज और बंजर जमीन को हरा-भरा बनाने की एक जीवंत प्रयोगशाला बन चुका है. यही वजह है कि दूसरे संस्थान भी अब यह जानने में रुचि दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे इस पथरीली जमीन की किस्मत बदली गई.

ये भी पढ़ें:
झारखंड जगुआरः नक्सल और विस्फोटक दोनों पर एक साथ प्रहार! जानें, कैसा रहा 18 साल का सफर

सारंडा में माओवादियों की कमर तोड़ने में झारखंड जगुआर की बड़ी भूमिका, जंगल के भीतर काटी नक्सलियों की सप्लाई लाइन

TAGGED:

झारखंड जगुआर कैंपस
पथरिली जमीन
जगुआर कैंपस में हरियाली
झारखंड जगुआर आईजी अनूप बिरथरे
JHARKHAND JAGUAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.