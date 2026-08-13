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सारंडा में माओवादियों की कमर तोड़ने में झारखंड जगुआर की बड़ी भूमिका, जंगल के भीतर काटी नक्सलियों की सप्लाई लाइन

सारंडा और झारखंड के नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता के पीछे जगुआर जवानों का बड़ा बलिदान भी रहा है. झारखंड जगुआर के जवानों ने कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक मोर्चा संभाला है. इस संघर्ष में झारखंड जगुआर के 24 जवानों की शहादत भी हुई. माओवादी विरोधी अभियान में झारखण्ड जगुआर ने बड़ी कीमत चुकायी है. लेकिन जंगल के भीतर लगातार तैनाती, आईईडी का खतरा, मुठभेड़ और बीमारी, इन सभी परिस्थितियों के बावजूद जगुआर के बहादुर जवान अपने मिशन पर डटे रहे.

सारंडा जैसे जंगल में ऑपरेशन करना केवल हथियारबंद माओवादियों से लड़ना नहीं था. जवानों को हर कदम पर आईईडी और बारूदी सुरंगों का खतरा रहता था. इसके अलावा जंगल की भौगोलिक परिस्थितियां और मौसम भी बड़ी चुनौती हैं. लेकिन इन सबसे अलग एक ऐसी चुनौती है, जो कई बार गोलियों और विस्फोटकों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है वह है मलेरिया. अभियान के दौरान जवानों को प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम से होने वाले गंभीर ब्रेन मलेरिया का सामना करना पड़ा. आईजी जगुआर के अनुसार जनवरी से अब तक झारखंड में 150 से अधिक जवान इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं. यानी जंगल में तैनात जवानों को एक साथ माओवादियों, आईईडी, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और संक्रामक बीमारियों से मुकाबला करना पड़ा.

संसाधनों की कमी और लगातार सुरक्षा दबाव का असर माओवादी दस्तों पर दिखाई देने लगा. सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी के कारण माओवादी पहले की तरह स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे. इसके बाद मुठभेड़ों में कई माओवादी मारे गए. कई ने संगठन छोड़ दिया, कुछ गिरफ्तार हुए और कई ने आत्मसमर्पण का रास्ता चुना. इस तरह धीरे-धीरे वह नेटवर्क कमजोर होता गया, जिसने लंबे समय तक सारंडा के जंगलों में अपनी पकड़ बना रखी थी.

सारंडा अभियान में सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माओवादियों तक संसाधनों की पहुंच को रोकना रहा. इस काम को जगुआर ने बेहद मजबूती के साथ किया. जंगल के अंदर मौजूद माओवादी दस्तों को बाहर से खाद्य सामग्री, बैटरी, विस्फोटक बनाने का सामान, गोला-बारूद और जरूरी मेडिकल सामग्री पहुंचती थी. सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति के जरिए इन सभी संसाधनों की सप्लाई को धीरे-धीरे रोक दिया. सप्लाई लाइन कटने के बाद जंगल में मौजूद माओवादी दस्ते कमजोर पड़ने लगे. उनके पास खाने-पीने का सामान कम होने लगा, आवश्यक उपकरणों की कमी हुई और मेडिकल सहायता तक पहुंच मुश्किल हो गयी. यही वह रणनीति थी जिसने माओवादियों की लड़ने और लंबे समय तक जंगल में टिके रहने की क्षमता को कमजोर किया.

माओवादियों के खिलाफ अभियान में सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जंगल के भीतर सुरक्षा बलों की स्थायी मौजूदगी बढ़ाना रही. झारखंड जगुआर की टीमों ने रात-दिन ऑपरेशन चलाया. जवानों ने उन इलाकों में कैंप लगाए जहां पहुंचना भी सामान्य परिस्थितियों में बेहद मुश्किल था. कई स्थानों पर झारखंड जगुआर के जवानों ने अपने डिपेंडेंट कैंप स्थापित किए. कुछ इलाकों में कोबरा के साथ मिलकर भी कैंप लगाए गए. इसका सीधा असर माओवादी संगठन की गतिविधियों पर पड़ा. सुरक्षा बलों की रणनीति सिर्फ मुठभेड़ तक सीमित नहीं थी. मकसद था कि माओवादियों को उनके सुरक्षित ठिकानों से बाहर निकलने का मौका न मिले और जंगल के अंदर उनकी गतिविधियों पर लगातार दबाव बना रहे.

झारखंड जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे के अनुसार 2021 के बाद झारखंड में माओवादियों की गतिविधियां मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा इलाके में केंद्रित होती चली गयीं. सुरक्षा बलों के दबाव के कारण माओवादी पहले ट्राइजंक्शन क्षेत्र में सक्रिय रहे. इसके बाद उन्होंने कोल्हान क्षेत्र और फिर सारंडा के जंगलों का रुख किया. सारंडा में उनकी मौजूदगी सुरक्षा बलों के लिए इसलिए भी गंभीर चुनौती थी, क्योंकि यह इलाका बेहद घना, दुर्गम और भौगोलिक रूप से कठिन है. जंगल की बनावट माओवादियों को छिपने और अपनी गतिविधियां संचालित करने में मदद करती थी.

झारखंड में माओवादी नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों में सारंडा का ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए सबसे कठिन और लंबी चुनौती में से एक रहा है. एशिया के सबसे घने साल जंगलों में शामिल सारंडा का बड़ा हिस्सा बेहद दुर्गम है. यही वजह रही कि करीब तीन दशक से अधिक समय तक माओवादी इस इलाके को अपने सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करते रहे. वर्ष 2023 में जब माओवादियों ने सारंडा में दोबारा अपनी मजबूत मौजूदगी बनाने की कोशिश की, तब उनकी संख्या सौ से अधिक बतायी गयी थी. लेकिन झारखंड पुलिस ने इस चुनौती से निपटने के लिए बड़े स्तर पर संसाधन और विशेष बलों को लगाया. इस पूरे अभियान में झारखंड जगुआर की विशेष टीमों ने सबसे कठिन इलाकों में लगातार ऑपरेशन चलाया. जवानों ने जंगल के इंटीरियर में जाकर कैंप स्थापित किए और लंबे समय तक वहां रहकर माओवादी गतिविधियों पर दबाव बनाया.

रांची: झारखंड में नक्सलवाद का सबसे मजबूत किला सारंडा नेस्तानाबूद हो चुका है. कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत किला रहा सारंडा पूरी तरह से नक्सलियों से मुक्त हो गया है. सारंडा को नक्सली मुक्त करवाने में जितना योगदान केंद्रीय बलों का था कुछ वैसा ही अहम रोल झारखंड जगुआर का भी रहा. नक्सलियों के आईईडी और मच्छरों के आतंक का सामना करते हुए झारखंड जगुआर के जवानों ने अपनी शहादत भी दी, तब जाकर कहीं सारंडा नक्सल मुक्त हुआ.

तीन दशक पुराने माओवादी प्रभाव को खत्म करने की दिशा में निर्णायक बढ़त

आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के अनुसार सारंडा की कहानी केवल एक इलाके से माओवादियों को पीछे हटाने की कहानी नहीं है. यह उस क्षेत्र में सुरक्षा बलों की लगातार बढ़ती पकड़ का संकेत है, जहां माओवादी दशकों से प्रभाव बनाए हुए थे. जंगल के भीतर सुरक्षा बलों की मौजूदगी, नए कैंपों की स्थापना, माओवादी सप्लाई नेटवर्क को तोड़ना और लगातार ऑपरेशन चलाना, इन सभी रणनीतियों ने मिलकर माओवादी संगठन को कमजोर किया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब झारखंड उस स्थिति में पहुंच चुका है, जहां राज्य में माओवादी उग्रवाद के पूरी तरह खात्मे की दिशा में निर्णायक बढ़त हासिल की जा चुकी है. सारंडा में झारखंड जगुआर की भूमिका इसी पूरे अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक रही. जिस जंगल को कभी माओवादियों का अभेद्य किला माना जाता था, उसी जंगल के भीतर जगुआर ने कैंप बनाकर उनकी गतिविधियों को चुनौती दी और उनकी सप्लाई लाइन काटकर संगठन की ताकत को कमजोर किया.

झारखंड जगुआर (ETV Bharat)

19 फरवरी 2008 को हुआ था गठन

झारखंड में नक्सलवाद की हवा अब निकल चुकी है. नक्सल प्रभावित क्षेत्र अब बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं. इस बदलाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ-साथ झारखंड पुलिस की अपनी विशेष लड़ाकू इकाई झारखंड जगुआर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है. नक्सलियों से सीधी मुठभेड़ हो या जंगल में बिछे आईईडी और लैंडमाइन को निष्क्रिय करना, जगुआर ने दोनों मोर्चों पर अपनी क्षमता साबित की है. 19 फरवरी 2008 को अस्तित्व में आया था. गठन के समय इसका उद्देश्य साफ था, झारखंड पुलिस को ऐसी विशेष बल क्षमता उपलब्ध कराना, जो दुर्गम जंगलों और पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों से सीधे मुकाबला कर सके. आंध्र प्रदेश की चर्चित ग्रे हाउंड फोर्स की तर्ज पर तैयार किए गए इस बल ने पिछले 18 वर्षों में खुद को झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण एंटी नक्सल ऑपरेशनल यूनिट के तौर पर स्थापित किया है.

जब झारखंड में लाल आतंक चरम पर था

वर्ष 2000 से 2007 के बीच झारखंड में नक्सलवाद अपने चरम पर था. जंगल, पहाड़ और ग्रामीण इलाके माओवादियों के प्रभाव में थे. पुलिस और सुरक्षा बलों को अभियान चलाने के लिए केंद्रीय बलों पर काफी निर्भर रहना पड़ता था. नक्सली सीधे मुठभेड़ के साथ-साथ बारूदी सुरंगों और आईईडी के जरिए सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे. इसी दौर में आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड की सफलता ने झारखंड पुलिस को अपनी विशेष एंटी नक्सल फोर्स तैयार करने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद 19 फरवरी 2008 को झारखंड जगुआर का गठन किया गया. शुरुआत से ही इस बल को जंगल युद्ध, लंबी दूरी के ऑपरेशन, एंबुश, काउंटर एंबुश और आईईडी से निपटने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया.

ऑपरेशन के दौरान जवान (ETV Bharat)

नक्सलियों के साथ-साथ विस्फोटकों पर भी प्रहार

झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आईईडी और लैंडमाइन रही है. माओवादी सुरक्षा बलों की आवाजाही वाले रास्तों, जंगलों और कच्ची सड़कों में विस्फोटक बिछाकर जवानों को निशाना बनाते रहे हैं. ऐसे में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जितना जरूरी था, उतना ही जरूरी विस्फोटकों को खोजकर निष्क्रिय करना भी था. झारखंड जगुआर ने इसी चुनौती से निपटने के लिए शुरुआत में ही बम निरोधक दस्तों यानी बीडीएस टीमों को मजबूत किया. वर्तमान में जगुआर के पास 15 बीडीएस टीमें हैं. इन टीमों ने झारखंड के विभिन्न नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में आईईडी बरामद कर उन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट किया है. यानी जगुआर का काम केवल जंगल में हथियार लेकर नक्सलियों का पीछा करना नहीं है, बल्कि उस बारूदी जाल को भी खत्म करना है, जिसके जरिए माओवादी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं.

40 असॉल्ट ग्रुप, 15 बीडीएस टीम

वर्तमान में झारखंड जगुआर के पास 40 असॉल्ट ग्रुप और 15 बम निरोधक दस्ते हैं. इन टीमों को अलग-अलग परिस्थितियों में ऑपरेशन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है. दुर्गम जंगल, पहाड़ी इलाका, रात का अभियान और विस्फोटक की चुनौती—इन सभी परिस्थितियों में जगुआर के जवान ऑपरेशन कर रहे हैं. जगुआर में तैनात अधिकारियों और जवानों को उनकी विशेष जिम्मेदारियों के मद्देनजर 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता है.

ऑपरेशन के दौरान जवान (ETV Bharat)

आधुनिक हथियार और नाइट विजन से लैस

नक्सलियों के खिलाफ आधुनिक अभियान के लिए झारखंड जगुआर को अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस किया गया है. जवानों के पास एके-47 के अलावा आधुनिक असॉल्ट राइफलें, स्नाइपर राइफल और नाइट विजन उपकरण हैं. जंगलों में रात के समय ऑपरेशन में नाइट विजन उपकरण सुरक्षा बलों के लिए बड़ी ताकत साबित होते हैं. जगुआर में प्रशिक्षित निशानेबाज भी हैं, जो लंबी दूरी से लक्ष्य साधने में दक्ष हैं. यही वजह है कि जंगल में छिपकर हमला करने वाले माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई अब पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी हो गई.

114 मुठभेड़, 50 से अधिक उग्रवादी ढेर

झारखंड जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे के मुताबिक, राज्य पुलिस की विभिन्न इकाइयों से शारीरिक और मानसिक योग्यता के आधार पर योग्य पदाधिकारी और जवानों का चयन झारखंड जगुआर के लिए किया जाता है. उनके अनुसार, पिछले 18 वर्षों में झारखंड जगुआर ने 114 मुठभेड़ों में हिस्सा लिया है और इन अभियानों में 50 से अधिक दुर्दांत उग्रवादियों को मार गिराया गया. इस दौरान जगुआर ने 452 हथियार, करीब 20,782 कारतूस और 2,295 आईईडी बरामद किए हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि जगुआर ने नक्सल विरोधी अभियान में दोहरी भूमिका निभाई है—एक तरफ हथियारबंद माओवादियों से मुकाबला और दूसरी तरफ उनके विस्फोटक नेटवर्क को ध्वस्त करना.

ऑपरेशन के दौरान जवान (ETV Bharat)

सारंडा को नक्सल मुक्त करने में अहम भूमिका

झारखंड जगुआर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में चलाए गए अभियान शामिल हैं. कभी सारंडा माओवादियों के सबसे सुरक्षित ठिकानों में माना जाता था. घना जंगल, ऊंचे-नीचे पहाड़ी इलाके, सीमित सड़क संपर्क और भौगोलिक कठिनाइयों ने सुरक्षा बलों के लिए यहां अभियान को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाया. लेकिन लगातार अभियान, खुफिया सूचनाओं पर आधारित ऑपरेशन और संयुक्त बलों की कार्रवाई से सारंडा में माओवादी नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा है. झारखंड जगुआर की टीमें और बीडीएस दस्ते आज भी सारंडा के दुर्गम इलाकों में अभियान का हिस्सा बनी हुई है.

24 जवानों ने दिया सर्वोच्च बलिदान

जगुआर की सफलता की कहानी केवल उपलब्धियों और बरामदगी के आंकड़ों से पूरी नहीं होती. इसके पीछे उन जवानों का बलिदान भी है, जिन्होंने नक्सल विरोधी अभियान में अपनी जान गंवाई. 18 वर्षों के इतिहास में झारखंड जगुआर के 24 जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं. इन जवानों ने जंगलों और पहाड़ों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. यही बलिदान इस विशेष बल की पहचान और उसकी लड़ाकू भावना की सबसे बड़ी मिसाल है.

शौर्य के लिए मिले दर्जनों सम्मान

झारखंड जगुआर के अधिकारियों और जवानों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और वीरता के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई सम्मान मिल चुके हैं. गठन से अब तक जगुआर के पदाधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति द्वारा 68 सराहनीय सेवा पुलिस पदक, तीन विशिष्ट सेवा पुलिस पदक और वीरता के लिए 17 पुलिस पदक मिले हैं. गृह मंत्रालय की ओर से दो अति उत्कृष्ट सेवा पदक, 19 उत्कृष्ट प्रशिक्षण पदक और 53 आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक प्रदान किए गए हैं. इसके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री की ओर से चार विशिष्ट ऑपरेशन पदक और सात उत्कृष्ट सेवा पदक, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री की ओर से 76 वीरता पदक और 78 झारखंड पुलिस पदक दिए जा चुके हैं. तीन अधिकारियों और जवानों को झारखंड राज्यपाल पदक से भी सम्मानित किया गया है.

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