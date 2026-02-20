ETV Bharat / bharat

झारखंड जगुआरः नक्सल और विस्फोटक दोनों पर एक साथ प्रहार! जानें, कैसा रहा 18 साल का सफर

रांचीः झारखंड में नक्सलवाद दशकों पुराना एक ऐसा घाव है जिस पर अब धीरे धीरे मरहम लग रहा है. साल 2007 के पहले तो नक्सली झारखंड के किसी भी हिस्से में हमला करने का मद्दा रखते थे. लैंड माइंस और आईईडी बम के बल पर नक्सलियों ने पुलिस को भारी क्षति पहुंचाई. लेकिन साल 2008 में झारखंड जगुआर नाम की एक ऐसी फोर्स प्रदेश में बनी जिसकी तुलना ग्रे-हाउंड से हुई. आज यानी 19 फरवरी को झारखंड जगुआर 18 साल का हो चुका है. ऐसा लगता है इसके 19 साल में प्रवेश करते ही झारखंड से नक्सली हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे.

कारगर साबित हुआ जगुआर

झारखंड निर्माण के 25 साल हो गए इन वर्षों में अगर सबसे ज्यादा झारखंड पुलिस को किसी से नुकसान पहुंचा है तो वह है नक्सली. जिस समय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नक्सलियों का दबदबा था, उस दौरान झारखंड भी लाल आतंक के साए में जी रहा था. नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई के लिए झारखंड पुलिस पूरी तरह से केंद्रीय बलों पर आश्रित थी.

इसी समय झारखंड ने देखा कि आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ उनकी अपनी फोर्स ग्रे-हाउंड बेहतरीन काम कर रही है. ग्रे-हाउंड की मारक क्षमता ने आंध्र प्रदेश में नक्सलियों लगभग खात्मा ही कर दिया था. ऐसे में झारखंड पुलिस ने भी नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी एक विशेष बटालियन बनाने की ठान ली और फिर 19 फरवरी 2008 को गठन हुआ झारखंड जगुआर का.

झारखंड जगुआर का 18 साल का सफर (ETV Bharat)

ग्रे-हाउंड के तर्ज पर बना झारखंड जगुआर

साल 2000 से लेकर 2007 तक झारखंड में नक्सलवाद अपने चरम पर था. झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ के मदद से नक्सलवाद के खिलाफ एक तरह से एक बेहद खूनी लड़ाई लड़ रही थी. जिसमें जंगल-पहाड़ों पर अक्सर नक्सली पुलिस पार्टी पर भारी पड़ते थे. उस समय झारखंड पुलिस पूरी तरह से अभियान के लिए केंद्रीय बलों पर आश्रित थी. जबकि आंध्र प्रदेश पुलिस की अपनी नक्सल एक्सपर्ट फोर्स ग्रे-हाउंड नक्सलियों के खिलाफ बेहद मारक साबित हो रही थी. इसी के बाद झारखंड पुलिस ने भी नक्सलियों के खिलाफ एक अपनी फोर्स तैयार की जिसका नाम झारखंड जगुआर दिया गया. आंध्र प्रदेश की ग्रे-हाउंड के तर्ज पर नक्सल अभियान में झारखंड जगुआर की भूमिका बेहद कारगर है. गठन के 18 सालों में जगुआर की वजह से माओवादी समेत तमाम उग्रवादी संगठनों पर नकेला कसा है.

40 असॉल्ट ग्रुप और 15 बीडीएस टीम है जगुआर के पास

एक समय था जब अगर कहीं नक्सलियों के द्वारा बिछाया गया लैंडमाइंस या आईईडी मिल जाए तो उसे कैसे नष्ट किया जाए यह एक बड़ी समस्या होती थी. अक्सर इसके लिए सीआरपीएफ और सेना की मदद ली जाती थी लेकिन यह बातें पुराने हो चुकी हैं. झारखंड जगुआर के गठन के बाद सबसे पहले इसकी 15 बीडीएस टीम यानी बम निरोधक दस्ते की टीम तैयार की गई. झारखंड जगुआर के बीडीएस टीम ने पूरे झारखंड से सैकड़ों की संख्या में आईईडी को जमीन से निकालकर उसे नष्ट किया. वर्तमान समय में जगुआर में 40 एसॉल्ट ग्रुप 15 बम स्क्वायड टीम है. झारखंड जगुआर में शामिल अधिकारियों और जवानों को 50% अतिरिक्त भत्ता का लाभ भी मिलता है.

झारखंड जगुआर फोर्स की खासियत (ETV Bharat)

अत्याधुनिक हथियारों से लैस है जगुआर

झारखंड से नक्सलवाद 95% खत्म हो चुका है हालांकि हकीकत यह भी है कि जो नक्सली बचे हैं उनके पास भी अत्यधिक हथियार मौजूद हैं. लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी राहत यह है कि नक्सलियों से लोहा ले रहे झारखंड जगुआर के पास अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा है. जगुआर के पास रात में दिखाई देने वाला यंत्र भी मौजूद है इसके अलावा एक-47 के साथ-साथ टेबेरो एक्स 95 हथियार भी है. झारखंड जगुआर के पास एक से एक निशानेबाज भी है जो अपने स्नाइपर राइफल की बदौलत नक्सलियों के छक्के छुड़ा देते हैं.