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झारखंड के नन्हे तैराक का कमाल, 7 साल के इशांक ने 29 किमी समुद्री स्ट्रेट पार कर रचा इतिहास

झारखंड के इशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच 29 किमी समुद्री रास्ता पार कर इतिहास रच दिया है. सीएम ने बधाई दी है.

WORLD RECORD IN SWIMMING
पाक स्ट्रेट तैर कर इशांक ने रचा इतिहास (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 1, 2026 at 1:43 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 4:26 PM IST

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रांची: झारखंड की राजधानी रांची के एक सात वर्षीय बच्चे ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. मास्टर इशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच स्थित करीब 30 किलोमीटर लंबे पाक स्ट्रेट को पार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. महज 9 घंटे 50 मिनट में इस कठिन समुद्री मार्ग को तैरकर पूरा करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. उन्होंने यह कीर्तिमान दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक के रूप में हासिल की है.

चुनौतियों का किया सामना

इशांक ने यह चुनौतीपूर्ण सफर खराब मौसम और समुद्री लहरों के बीच पूरा किया है. जानकारी के मुताबिक, उन्होंने श्रीलंका के तलाईमन्नार से अपनी तैराकी शुरू की और भारत के धनुषकोडी तक पहुंचकर इसे सफलतापूर्वक समाप्त किया. इस दौरान समुद्र की तेज लहरें और बदलता मौसम लगातार उनके सामने चुनौती बनकर खड़े रहे. लेकिन उनके हौसले ने हर मुश्किल को पार कर लिया.

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विक्ट्री साइन दिखाते नन्हे तैराक इशांक (ईटीवी भारत)

इस उपलब्धि के साथ इशांक दुनिया के उन चुनिंदा बच्चों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने इतनी कम उम्र में इस खतरनाक समुद्री रास्ते को पार किया है. उनके इस प्रदर्शन को लेकर खेल जगत के विशेषज्ञ भी काफी प्रभावित हैं. बताया जा रहा है कि इस रिकॉर्ड को मान्यता देने के लिए संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रमाणन की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है.

सफलता के पीछे कोच और परिवार की रही अहम भूमिका

इशांक की इस सफलता के पीछे उनके परिवार और कोच की अहम भूमिका रही है. उनके पिता ने बताया कि शुरू से ही इशांक को तैराकी में रुचि थी और उन्होंने इसे खेल नहीं, बल्कि जुनून की तरह अपनाया. रोजाना कड़ी प्रैक्टिस और अनुशासन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. वहीं उनके कोच का कहना है कि इशांक की मेहनत और आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.

इशांक ने बहुत छोटी उम्र से ही तैराकी को अपना जुनून बना लिया था. रोज घंटों अभ्यास करता था और कभी हार नहीं मानता था. इस सफर के दौरान हमें चिंता जरूर थी, लेकिन उसके आत्मविश्वास ने हमें भरोसा दिलाया. आज उसने जो हासिल किया है, उस पर हमें गर्व है. हम चाहते हैं कि उसे आगे भी बेहतर मौके मिले ताकि वह देश का नाम रोशन करता रहे:- इशांक की मां

पहले भी कई राष्ट्रीय तैराकी में ले चुके थे हिस्सा

इससे पहले भी इशांक कई राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं और शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं. लेकिन पाक स्ट्रेट को पार करना अब तक की उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. यह स्ट्रेट दुनिया के कठिन समुद्री रास्तों में गिना जाता है, जहां तैराकों को न केवल लंबी दूरी तय करनी होती है, बल्कि समुद्री जीवों और अनिश्चित मौसम से भी जूझना पड़ता है.

सीएम ने दी बधाई

इशांक की इस उपलब्धि पर पूरे झारखंड में खुशी का माहौल है. सीएम हेमंत सोरेन ने नन्हें तैराक इशांक को उनकी शानदार उपलब्धि पर बधाई दी है. साथ ही उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. खेल प्रेमी, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने भी उन्हें बधाई दी है. लोगों का कहना है कि इतनी कम उम्र में इस तरह का साहसिक कार्य करना आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है.

राज्य सरकार और खेल विभाग की ओर से भी इशांक को सम्मानित करने की बात कही जा रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में उन्हें बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण मिलेगा. जिससे वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम और ऊंचा कर सकें.

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Last Updated : May 1, 2026 at 4:26 PM IST

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