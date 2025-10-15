ETV Bharat / bharat

झारखंड में डायन प्रथा का कहर, नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला

झारखंड पुलिस से मिले आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2023 के बीच डायन बिसाही के सबसे ज्यादा मामले झारखंड के गढ़वा में दर्ज किए गए. अगर साल 2018 की बात करे तो पूरे प्रदेश में में 592 मामले डायन बिसाही को लेकर थाने में रिपोर्ट किए गए, जिनमें से अकेले गढ़वा में ही 140 मामले दर्ज किए गए. लेकिन एक भी मामला गढ़वा में ऐसा नहीं आया जिसमें डायन को लेकर किसी की हत्या की गई हो. साल 2019 में गढ़वा में 298 डायन बिसाही के मामले रिपोर्ट किए गए. हत्या का ग्राफ इस बार भी जीरो ही रहा. वहीं साल 2000 बीच में गढ़वा में 164, साल 2021 में 170, साल 2022 में 110 मामले रिपोर्ट हुए, लेकिन इन 5 सालों में गढ़वा में डायन बिसाही को लेकर किसी भी को मार डालने का रिपोर्ट थानों में दर्ज नहीं है. 2025 तक भी ऐसे ही आंकड़े चल रहे हैं.

एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड आज भी अंधविश्वास के आगोश में है. सीआईडी के आंकड़े बताते है कि साल 2023 से 2025 तक करीब 24 लोगों की हत्या डायन बिसाही के नाम पर हो चुकी है. सबसे हैरानी की बात तो यह है कि झारखंड के जिन जिलों में डायन बिसाही को लेकर मामले ज्यादा दर्ज होते हैं वहां हत्या का ग्राफ बहुत कम है. लेकिन जिन जिलों में डायन बिसाही को लेकर कम रिपोर्टिंग होती है वहां हत्याएं ज्यादा होती. झारखंड पुलिस के 5 साल के आंकड़े बताते हैं कि लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद डायन बिसाही को लेकर हर महीने औसतन 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है.

साल 2022 में झारखंड में 11 लोगों की हत्याएं डायन के नाम पर की गई थी. उसे दौरान यह आंकड़ा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा सबसे ज्यादा था. छत्तीसगढ़ में डायन के नाम पर 25 और मध्य प्रदेश में डायन के नाम पर 20 लोगों की हत्याएं साल 2022 में हुई थी. जबकि साल 2023 में झारखंड में डायन के नाम पर हत्या का मामला 100% बढ़ गया. साल 2019-20 के दौरान झारखंड में डायन बिसाही के नाम पर लगभग 26 हत्याएं हुईं, दोनों ही साल झारखंड देशभर में तीसरे स्थान पर रहा था. जबकि साल 2001 से लेकर 2023 तक झारखंड में जादू टोना डायन बिसाही के नाम पर 660 लोगों की हत्या की गई.

एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में डायन बिसाही के नाम पर हत्या और प्रताड़ना के 72 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए. कुछ मामलों में डायन के नाम पर ग्रामीण महिलाओं को प्रताड़ित किया गया था, वहीं डायन के नाम पर 22 लोगों की हत्या कर दी गई. एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2022 की तुलना में 2023 में झारखंड में डायन बिसाही के नाम पर हत्या में 100% की वृद्धि देखी गई. राष्ट्रीय स्तर पर साल 2023 में डायन से जुड़े मामले में कुल 74 हत्याएं हुई हैं, जिनमें 22 झारखंड में हुई हैं.

इसी महीने एनसीआरबी ने देश के अपराध से जुड़े आंकड़े साझा किए हैं. एनसीआरबी के आंकड़ों में अपराध के कुछ ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से झारखंड एक बार फिर से चर्चा में आ गया है. ये आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में ऑनर किलिंग के मामले तो बढ़े ही हैं साथ ही साथ डायन के नाम पर प्रताड़ना और हत्या के मामले भी काफी बढ़ गए हैं. एनसीआरबी के 2023 के आंकड़े बताते हैं कि देशभर में डायन हत्या के लगभग 72 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 22 मामले झारखंड में दर्ज किए गए. यानी साल 2023 में देशभर में डायन बताकर महिलाओं या पुरुषों की हत्या की गई उनमें झारखंड पहले नंबर पर रहा.

रांची: झारखंड में डायन प्रथा का कुचक्र खत्म नहीं हो रहा है. 8 अक्टूबर को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. लोहरदगा में डायन के नाम पर एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी गई. डायन बिसाही के मामले वर्षों से झारखंड जैसे राज्य के लिए अभिशाप बने हुए हैं. तमाम प्रयास के बावजूद डायन के नाम पर हत्या और प्रताड़ना थमने का नाम नहीं ले रहा है. एनसीआरबी के आंकड़े भी बता रहे हैं कि डायन बताकर हत्या के मामले में झारखंड सबसे प्रभावित राज्यों में से एक है.

झारखंड के हजारीबाग जिले में भी डायन बिसाही को लेकर रिपोर्टिंग काफी ज्यादा है. लेकिन डायन बिसाही के नाम पर हत्या का ग्राफ बेहद कम है. साल 2018 में हजारीबाग में 48 मामले रिपोर्ट किए गए, साल 2019 में हजारीबाग में 86 मामले रिपोर्ट हुए जिसमें एक हत्या का भी है. साल 2020 में भी हजारीबाग में 101 मामले रिपोर्ट किए गए, जिसमें मात्र एक मामला हत्या का आया. साल 2021 में भी हजारीबाग में कुल 102 मामले रिपोर्ट में जिसमें 2 हत्या का मामला भी था. वहीं साल 2022 में भी हजारीबाग में 88 मामले दर्ज हुए जिनमें से एक हत्या का था. इसी तरह गिरिडीह में भी 5 सालों में डायन बिसाही को लेकर 300 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए. जिसमें मात्र तीन ही हत्या के थे. झारखंड के पलामू में भी 2018 से लेकर 2023 के जून महीने तक 350 से ज्यादा मामले थानों में रिपोर्ट किए गए. यहां 5 सालों में डायन बिसाही के नाम पर 14 लोगों की हत्या की गई है.



राजधानी रांची, खूंटी, चाईबासा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा जैसे जिले में ज्यादा प्रभावित

झारखंड में डायन बिसाही के मामले को लेकर रेड अलर्ट वाले शहर में राजधानी रांची भी शामिल. राजधानी रांची में मामले तो कम रिपोर्ट होते हैं, लेकिन यहां हत्या का ग्राफ ज्यादा है. कुछ ऐसे ही हालात खूंटी, चाईबासा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और सिमडेगा जैसे जिलों का है.

जहां ज्यादा रिपोर्टिंग वहां हत्याएं कम (ईटीवी भारत)





चाईबासा में सबसे ज्यादा हत्या

झारखंड का चाईबासा जिला डायन बिसाही को लेकर हो रहे हत्याओं में सबसे ऊपर है. साल 2018 से लेकर 15 जून 2023 तक चाईबासा में 58 डायन बिसाही के मामले थानों में रिपोर्ट किए गए. लेकिन 58 में से 28 मामले हत्या के थे. सबसे ज्यादा 28 लोगों की हत्या डायन बिसाही के नाम पर चाईबासा में की गई है.



रांची के क्या है ग्राफ

डायन बिसाही को लेकर राजधानी रांची भी अलर्ट जोन में है. राजधानी रांची में साल 2018 से लेकर 15 जून 2023 तक डायन बिसाही को लेकर कुल 121 मामले रिपोर्ट हुए. लेकिन राजधानी रांची में पिछले 5 सालों में 17 लोगों की जान डायन बिसाही के नाम पर ले ली गई.

डायन बिसाही के कारण (ईटीवी भारत)

राजधानी रांची की तरह झारखंड के गुमला जिले में पिछले 5 सालों के दौरान डायन बिसाही को लेकर कुल 125 मामले थानों में रिपोर्ट किए गए. लेकिन यहां भी पिछले 5 सालों के दौरान 16 लोगों की हत्या डायन के नाम पर कर दी गई.



सिमडेगा का क्या है ग्राफ

झारखंड के सिमडेगा जिले में भी पिछले 5 सालों में मात्र 33 मामले डायन बिसाही को लेकर थानों में दर्ज किए गए लेकिन 8 लोगों की हत्या डायन बिसाही के नाम पर कर दी गई.

क्या है कानून (ईटीवी भारत)

झारखंड के खूंटी जिले में भी डायन बिसाही को लेकर मामले बेहद कम रिपोर्ट होते हैं, लेकिन यहां भी हत्या का ग्राफ ज्यादा है. साल 2018 से लेकर 15 जून 2023 तक खूंटी में मात्र 41 मामले डायन बिसाही को लेकर रिपोर्ट किए गए. लेकिन इन 5 सालों में 15 लोगों की निर्मम हत्या डायन के नाम पर कर दी गई.



झारखंड के जिले जहां हर साल हत्या का ग्राफ रहता है जीरो

झारखंड का कोडरमा भी एक ऐसा जिला है जहां 200 से अधिक डायन बिसाही के मामले थानों में दर्ज तो हुए हैं, लेकिन हत्या का एक भी मामला नहीं है. झारखंड में दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ साहिबगंज, रामगढ़ ऐसे जिले हैं जहां डायन बिसाही के मामले बेहद कम आते हैं. हालांकि यहां भी इक्का-दुक्का हत्या के मामले साल भर में जरूर दर्ज होते हैं.

झारखंड में विशेष कानून (ईटीवी भारत)

झारखंड के जमशेदपुर, सरायकेला ,धनबाद, चतरा ,रामगढ़ और जामताड़ा ऐसे शहर हैं जहां डायन बिसाही को लेकर रिपोर्टिंग बेहद कम है, लेकिन यहां भी अक्सर हत्या का ग्राफ ही ऊपर रहता है. झारखंड के देवघर और जामताड़ा जैसे शहरों में पिछले 5 सालों में डायन बिसाही को लेकर मामले 100 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं जिनमें से मात्र तीन हत्या के है.



2018 से लेकर 2023 तक 189 हत्या

एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 से लेकर 2023 तक 205 महिला और पुरुष को डायन बिसाही के नाम पर मार डाला गया. साल 2018 में डायन के नाम पर 25 लोगों को मार डाला गया. साल 2019 में 27 लोग डायन बिसाही के नाम पर मार डाले गए. साल 2020 में 30 लोग डायन बिसाही के नाम पर अकारण ही अपनी जान से हाथ धो बैठे. साल 2021 में 32 लोगों की हत्या डायन बिसाही की वजह से कर दी गई. वहीं साल 2022 में 11 लोगों की हत्या डायन बिसाही के नाम पर की गई जबकि साल 2023 में 22 लोग डायन के नाम पर मौत के घाट उतार दिए गए हैं.

डायन बिसाही के कारण (ईटीवी भारत)

डायन के नाम पर हो रहे प्रताड़ना और हत्या को लेकर एनसीआरबी के आंकड़े तो यह बता रहे हैं कि मामला अभी भी गंभीर, हालांकि झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता डॉ माइकल एस राज ने बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 की है. 2023 के बाद हालात झारखंड में तेजी के साथ सुधरे हैं. मुखिया से लेकर मानकी मुंडा तक को डायन प्रथा के खिलाफ प्रचार प्रसार में लगाया गया है.



रेड जोन को लेकर रिसर्च कर रही है पुलिस

ऐसा नहीं है कि पूरे झारखंड में डायन बिसाही को लेकर हालात बेहद खराब है, झारखंड के 6 से 7 जिले ही ऐसे हैं जहां डायन बिसाही को लेकर मामले हत्या तक पहुंच जाते हैं. झारखंड पुलिस अब उन जिलों को रेड जोन में रखकर बाकायदा हत्या की वजह पर सर्च कर रही है, ताकि रेड जोन में शामिल जिलों में उसी रिसर्च के आधार पर डायन बिसाही जैसे मामलों पर ब्रेक लगाया जा सके. पुलिस मुख्यालय ने झारखंड की राजधानी रांची, खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा, गुमला सिमडेगा और लातेहार जैसे जिलों को रेड जोन में रखा है. इन शहरों में डायन बिसाही को लेकर विशेष जागरुकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें सीआईडी के साथ-साथ कई सामाजिक संस्थाएं भी हिस्सा लेंगी.

जागरूकता और सुधार के प्रयास (ईटीवी भारत)

डायन प्रथा एक ऐसी कुरीति है जिसमें व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को "डायन" करार देकर क्रूर यातनाएं दी जाती हैं. इन यातनाओं में मारपीट, पथराव, चेहरा काला करना, बाल काटना, नग्न करना और कई मामलों में हत्या तक शामिल है. डायन-ब्रांडिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति को डायन के रूप में सामाजिक रूप से कलंकित करना, जिसके बाद उन्हें सामाजिक बहिष्कार, हिंसा और मानसिक यातना का सामना करना पड़ता है.

क्या है प्रशासनिक और कानूनी चुनौती (ईटीवी भारत)

यह प्रथा जादू-टोने और अंधविश्वासों पर आधारित है. यह अफवाह गहरी जमी हुई है कि डायनें अपनी कथित अलौकिक शक्तियों से किसी के शरीर, मन या संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं. यह अंधविश्वास प्राचीन काल से चला आ रहा है, जब लोग प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों या अचानक होने वाली मौतों को जादू-टोने से जोड़ते थे. आज भी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में यह विश्वास कायम है, जिसके कारण निर्दोष लोग, खासकर महिलाएं, इस प्रथा का शिकार बनती हैं.

