नक्सल अभियान में तैनात जवान विनीता ने पावरलिफ्टिंग में जीता सिल्वर मेडल, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना सपना

पलामू: झारखंड में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में तैनात इंडियन रिजर्व बटालियन की जवान विनीता उरांव ने हाल ही में संपन्न हुए ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर में झारखंड पुलिस का नाम रोशन किया है. उन्होंने अमरावती में हुई प्रतियोगिता में 47 किलोग्राम महिला पावरलिफ्टिंग कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया. खास बात यह है कि विनीता का वजन खुद 47 किलोग्राम है, फिर भी उन्होंने 212 किलोग्राम वजन उठाया.

विनीता उरांव पलामू में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में तैनात इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB 10) की जवान हैं. रांची के रातू के पुरियो की रहने वाली विनीता 2019 में जवान के तौर पर झारखंड पुलिस में शामिल हुई थीं. उन्हें हमेशा से खेलों में बहुत दिलचस्पी रही है और उन्होंने झारखंड पुलिस के लिए एक जानी-मानी एथलीट के तौर पर अपनी पहचान बनाई है.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (ईटीवी भारत)

ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर का आयोजन अक्टूबर 2025 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ था. इस प्रतियोगिता में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और कई राज्यों की पुलिस टीमों ने हिस्सा लिया था. महिलाओं की कैटेगरी में विनीता उरांव ने 47 किलोग्राम पावरलिफ्टिंग कैटेगरी में हिस्सा लिया. विनीता ने 212 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता. पहला स्थान BSF की एक जवान ने हासिल किया. हाल ही में, विनीता पुलिस रेंज गेम्स में ओवरऑल चैंपियन रही थीं, जिसमें उन्होंने पावरलिफ्टिंग और 100 मीटर दौड़ सहित कई इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीते थे.

देश का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीतना चाहती हैं विनीता

एथलीट विनीता उरांव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान विनीता ने कहा कि वह इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं. गोल्ड मेडल जीतने के बाद वह अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में पुलिस का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं.

विनीता कहती हैं कि उन्हें हमेशा से खेलों का शौक रहा है. जब भी उन्हें ड्यूटी से समय मिलता है, वह नियमित रूप से अभ्यास करती हैं. वह इंडियन रिजर्व बटालियन में सुविधा कम है. वह जिम जाती हैं. कई बार वह स्कूली बच्चों के साथ भी ट्रेनिंग करती हैं. विनीता कहती हैं कि 2019 में पुलिस फोर्स में शामिल होने के बाद से खेलों के प्रति उनका जुनून काफी बढ़ गया है. उनके सीनियर अधिकारी और परिवार उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं.