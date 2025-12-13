ETV Bharat / bharat

नक्सल अभियान में तैनात जवान विनीता ने पावरलिफ्टिंग में जीता सिल्वर मेडल, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना सपना

पलामू में तैनात आईआरबी जवान विनीता उरांव ने ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग कलस्टर 2025 में सिल्वर मेडल जीता है.

Jharkhand IRB jawan Vinita Oraon
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 13, 2025 at 7:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: झारखंड में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में तैनात इंडियन रिजर्व बटालियन की जवान विनीता उरांव ने हाल ही में संपन्न हुए ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर में झारखंड पुलिस का नाम रोशन किया है. उन्होंने अमरावती में हुई प्रतियोगिता में 47 किलोग्राम महिला पावरलिफ्टिंग कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया. खास बात यह है कि विनीता का वजन खुद 47 किलोग्राम है, फिर भी उन्होंने 212 किलोग्राम वजन उठाया.

विनीता उरांव पलामू में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में तैनात इंडियन रिजर्व बटालियन (IRB 10) की जवान हैं. रांची के रातू के पुरियो की रहने वाली विनीता 2019 में जवान के तौर पर झारखंड पुलिस में शामिल हुई थीं. उन्हें हमेशा से खेलों में बहुत दिलचस्पी रही है और उन्होंने झारखंड पुलिस के लिए एक जानी-मानी एथलीट के तौर पर अपनी पहचान बनाई है.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (ईटीवी भारत)

ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर का आयोजन अक्टूबर 2025 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ था. इस प्रतियोगिता में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और कई राज्यों की पुलिस टीमों ने हिस्सा लिया था. महिलाओं की कैटेगरी में विनीता उरांव ने 47 किलोग्राम पावरलिफ्टिंग कैटेगरी में हिस्सा लिया. विनीता ने 212 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता. पहला स्थान BSF की एक जवान ने हासिल किया. हाल ही में, विनीता पुलिस रेंज गेम्स में ओवरऑल चैंपियन रही थीं, जिसमें उन्होंने पावरलिफ्टिंग और 100 मीटर दौड़ सहित कई इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीते थे.

देश का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीतना चाहती हैं विनीता

एथलीट विनीता उरांव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान विनीता ने कहा कि वह इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं. गोल्ड मेडल जीतने के बाद वह अंतरराष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिताओं में पुलिस का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं.

विनीता कहती हैं कि उन्हें हमेशा से खेलों का शौक रहा है. जब भी उन्हें ड्यूटी से समय मिलता है, वह नियमित रूप से अभ्यास करती हैं. वह इंडियन रिजर्व बटालियन में सुविधा कम है. वह जिम जाती हैं. कई बार वह स्कूली बच्चों के साथ भी ट्रेनिंग करती हैं. विनीता कहती हैं कि 2019 में पुलिस फोर्स में शामिल होने के बाद से खेलों के प्रति उनका जुनून काफी बढ़ गया है. उनके सीनियर अधिकारी और परिवार उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं.

Jharkhand IRB jawan Vinita Oraon
मेडल के साथ विनीता उरांव (ईटीवी भारत)

नक्सल विरोधी अभियान में तैनात भाई से मिली प्रेरणा

विनीता उरांव ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है. विनीता ने बताया कि उनके भाई संजय भाई कोबरा बटालियन में तैनात हैं. उनका भाई भी एक एथलीट और खिलाड़ी है. उन्हें खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा अपने भाई से मिली. विनीता कहती हैं कि उन्होंने 2022 में एक एथलीट के तौर पर शुरुआत की थी. राज्य स्तर पर चुने जाने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा, और उन्हें खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती रही.

Jharkhand IRB jawan Vinita Oraon
विनीता को सम्मानित करतीं पलामू एसपी रीष्मा रमेशन (ईटीवी भारत)

एसपी रीष्मा रमेशन ने किया सम्मानित, बढ़ाया हौसला

अमरावती में सिल्वर मेडल जीतने के बाद, पलामू एसपी रीष्मा रमेश ने विनीता उरांव को सम्मानित किया. पलामू एसपी आईआरबी कमांडेंट का भी प्रभार संभाल रही हैं. उन्होंने विनीता उरांव को प्रोत्साहित किया और खेलों में उनके प्रयासों में समर्थन का आश्वासन दिया. आईआरबी 10 के सब-इंस्पेक्टर रबिंद्र झा ने कहा कि विनीता खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और उनकी उपलब्धि गर्व की बात है.

यह भी पढ़ें:

एशियन यूथ पैरा गेम्स में खूंटी के झोंगो पाहन का डंका, गोल्ड–सिल्वर जीतकर बढ़ाया देश और झारखंड का मान

साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का धमाकेदार आगाज, पहले दिन अपने नाम किया 5 गोल्ड मेडल

भारत को शॉट पुट में स्वर्ण: समरदीप गिल ने रचा नया मीट रिकॉर्ड, देश का बढ़ाया मान

TAGGED:

JHARKHAND IRB JAWAN VINITA ORAON
POLICE WEIGHTLIFTING CLUSTER
विनीता उरांव
झारखंड पुलिस
IRB JAWAN VINITA ORAON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.