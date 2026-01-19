ETV Bharat / bharat

WEF2026 में झारखंड की दस्तक, दावोस में आज स्टेट पवेलियन का उद्घाटन, निवेश और साझेदारी पर होंगी अहम बैठकें

विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ झारखंड की बैठक ( Etv Bharat )

रांची/दावोस: विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) 2026 में झारखंड आज वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधिमंडल दावोस में है. जहां आज झारखंड पवेलियन का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा. इसके साथ ही विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों, उद्योग जगत के दिग्गजों और वैश्विक संस्थानों के साथ उच्चस्तरीय बैठकों की श्रृंखला भी प्रस्तावित है.

झारखंड इस बार केवल निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि राज्य स्तर की वास्तविकताओं को वैश्विक विमर्श का हिस्सा बनाने के संकल्प के साथ WEF2026 में भाग ले रहा है. दावोस में होने वाले वैश्विक संवाद की धुरी पांच अहम सवालों पर केंद्रित है.

विखंडित दुनिया में सहयोग कैसे बढ़े. भविष्य की आर्थिक वृद्धि कहां से आए. बाजारों के साथ-साथ लोगों में निवेश कैसे हो. नवाचार को जिम्मेदारी के साथ कैसे विस्तार दिया जाए. क्या समृद्धि प्रकृति की सीमाओं का सम्मान कर सकती है.

वैश्विक चर्चा में भाग लेगा झारखंड

इन सभी सवालों के संदर्भ में झारखंड अपनी विशिष्ट पहचान और संभावनाओं के साथ वैश्विक चर्चा में योगदान देगा. राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के साथ-साथ सतत विकास, हरित ऊर्जा, समावेशी विकास, कौशल विकास और जन-केंद्रित नीतियों को आगे बढ़ाने के अपने अनुभव साझा करेगा.