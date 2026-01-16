ETV Bharat / bharat

ईडी vs रांची पुलिस: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर लगाई रोक

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को ईडी की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.

तुरंत रोके जांच - हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट में केंद्रीय एजेंसी ईडी के खिलाफ मारपीट के मामले में रांची पुलिस के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को 7 दिनों के अंदर और निजी प्रतिवादी संतोष कुमार को 10 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया है. साथ ही, केंद्रीय गृह सचिव और प्रतिवादी संतोष कुमार को मामले में पार्टी बनाया गया है. ईडी ने अपनी याचिका में सीबीआई जांच की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने विचार करने का संकेत दिया है.

जानकारी देते झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार (Etv Bharat)

मामले की अगली सुनवाई 09 फरवरी को

झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि ईडी के द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने रांची पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि ईडी कार्यालय की सुरक्षा एसएसपी देखेंगे. साथ ही सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है.

कोर्ट का निर्देश