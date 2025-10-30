ETV Bharat / bharat

बच्चे को संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट की फटकार, आंकड़े और नेशनल ब्लड पॉलिसी की एसओपी की तलब

झारखंड हाईकोर्ट ने बच्चे को संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में अधिकारियों को फटकार लगाई है.

Jharkhand High Court reprimands officials for transfusion of infected blood to child of Thalassemia
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 30, 2025 at 6:38 PM IST

7 Min Read
रांचीः राजधानी रांची और चाईबासा में बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाने से एचआईवी पॉजिटिव होने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई है.

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस तरह की घटनाओं को बेहद गंभीर बताते हुए अविलंब रोकने को लेकर एक्शन लेने को कहा है. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ड्रग कंट्रोलर सशरीर उपस्थित थे. यह जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है.

खंडपीठ ने राज्य सरकार से निजी और सरकारी ब्लड बैंक डोनेशन कैंप का ब्यौरा मांगा है. साथ ही यह भी पूछा है कि कितने ब्लड की जरुरत पड़ती है और कितना ब्लड उपलब्ध है. कोर्ट ने नेशनल ब्लड पॉलिसी को प्रभावी बनाने के लिए एसओपी पेश करने को कहा है.

महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि नियमित रुप से अस्पतालों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है. नेशनल ब्लड पॉलिसी को झारखंड में प्रभावी बनाने के लिए एसओपी तैयार किया जा रहा है. साथ ही सभी जिलों में न्यूक्लिक एसिड टेस्ट मशीने लगाई जाएंगी ताकि जरुरतमंदों को सही ब्लड चढ़ाया जा सके. इस दौरान लाइफ सेवर रांची के अतुल गेरा और अधिवक्ता शुभम कटारुका ने भी पक्ष रखा.

बता दें कि रांची में थैलेसिमिया पीड़ित बच्चे को ब्लड चढ़ाया गया था जो जांच में एचआईवी संक्रमित पाया गया. बच्चे के पिता ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर घटना से अवगत कराया था. तब हाईकोर्ट ने पत्र को जनहित याचिका में तब्दील करने का आदेश दिया था. इस बीच चाईबासा सदर अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने पर हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों ने रिपोर्ट तलब किया था.

जानें, पूरा घटनाक्रम

24 अक्टूबर - यूनियन नेता के आरोप पर खुला मामला

पश्चिमी सिंहभूम जिला के मजदूर कामगार यूनियन के नेता माधव चंद्र कुंकल ने सदर अस्पताल चाईबासा पर बेहद गंभीर आरोप लगाया. नेता ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण 7 वर्षीय मासूम बच्चे को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया.

यूनियन नेता और परिजनों द्वारा कहा गया था कि बच्चा लंबे समय से थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रहा है. इस बीमारी में मरीज को लगातार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है. इलाज के क्रम में अस्पताल द्वारा बच्चे को रक्त चढ़ाया गया. अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि इसी दौरान बच्चे को एचआईवी संक्रमण वाला रक्त चढ़ा दिया गया.

अस्पताल दे दी थी सफाई

इस मामले में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी. अस्पताल यह पता लगाएगा कि रक्त देने की प्रक्रिया में किस स्तर पर चूक हुई. सिविल सर्जन ने कहा थआ कि अब तक जिन बच्चों को रक्त चढ़ाया गया है, उन सभी की जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि और किसी बच्चे को संक्रमित रक्त न दिया गया हो. फिलहाल यह बता पाना अभी मुश्किल है कि एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं अभी इसकी जांच की जा रही है.

25 अक्टूबर - विशेष जांच टीम ने चाईबासा में की जांच

25 अक्टूबर को इस गंभीर मामले पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया और जांच के आदेश दिए. जिसके बाद झारखंड सरकार की पांच सदस्यीय विशेष जांच टीम रांची से चाईबासा पहुंची.

राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. दिनेश कुमार की अध्यक्षता में जांच टीम ने अस्पताल में डॉक्टरों से बातचीत की, ब्लड बैंक का निरीक्षण किया और कई सैंपल भी जमा किए. जांच के दौरान ब्लड बैंक में कई खामियां सामने आईं. टीम ने थैलेसीमिया वार्ड का भी निरीक्षण किया, जहां 5 बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने की आशंका जताई गई है. इन बच्चों की जांच की जा रही है.

इस जांच के बाद स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि संबंधित बच्चे को 13 सितंबर को ब्लड चढ़ाया गया था और 18 अक्टूबर को उसकी एचआईवी जांच की गई, जिसमें बच्चा पॉजिटिव पाया गया.

26 अक्टूबर - सीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश

26 अक्टूबर को थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को संक्रमित ब्लड चढ़ाने के गंभीर मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया. पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन सुशांतो कुमार मांझी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश देते हुए पीड़ित बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने को कहा. साथ संक्रमित बच्चों का पूरा इलाज भी राज्य सरकार के स्तर पर सुनिश्चित करने को कहा गया.

सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन

झारखंड सरकार ने इस गंभीर लापरवाही की जांच के लिए छह सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया. वहीं निलंबित सिविल सर्जन डॉ. सुशांतो कुमार माझी के स्थान पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भारती गोरेती मिंज को सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.

इस छह सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का नेतृत्व स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा कर रही हैं. यह टीम सदर अस्पताल के ब्लड बैंक और संबंधित संस्थानों में रक्त संग्रहण, जांच, भंडारण और वितरण की पूरी प्रक्रिया की गहन जांच करेगी. समिति को सभी दस्तावेजों और अभिलेखों की समीक्षा कर सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

थैलेसीमिया से पीड़ित एक बच्चा एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है. जिसकी पुष्टि हुई है. वहीं पांच बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है. इन बच्चों की जांच की जा रही है. इनके सैंपल लिए गए हैं.

29 अक्टूबर - विशेष स्वास्थ्य सचिव पहुंचीं चाईबासा

बुधवार 29 अक्टूबर को विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में बनी छह सदस्यीय टीम बुधवार को चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचीं. इस टीम ने ब्लड बैंक की पूरी प्रक्रिया, रिकॉर्ड और सुविधाओं की गहनता से जांच की. समिति को सात दिनों के भीतर राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी है.

बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा अरोड़ा ने राज्यभर के सभी सरकारी ब्लड बैंक, ART सेंटर इंचार्ज के साथ ऑनलाइन मीटिंग की. जिसमें सभी ब्लड बैंक इंचार्ज को यह निर्देश दिया गया कि अब ब्लड बैंक में संग्रहित रक्त की किट से एचआईवी जांच नहीं होगी. झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने इसके लिए सभी जिला के सिविल सर्जन को पत्र भी जारी कर दिया है.

स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा अरोड़ा ने बताया कि थैलेसिमिया से पीड़ित बच्चों में एचआईवी संक्रमण के मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. इस घटना के बाद राज्य के सभी ब्लड बैंकों में एलाइजा टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है ताकि रक्त जांच को और सख्त किया जा सके.

