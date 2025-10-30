ETV Bharat / bharat

बच्चे को संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट की फटकार, आंकड़े और नेशनल ब्लड पॉलिसी की एसओपी की तलब

रांचीः राजधानी रांची और चाईबासा में बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाने से एचआईवी पॉजिटिव होने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई है.

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस तरह की घटनाओं को बेहद गंभीर बताते हुए अविलंब रोकने को लेकर एक्शन लेने को कहा है. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ड्रग कंट्रोलर सशरीर उपस्थित थे. यह जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है.

खंडपीठ ने राज्य सरकार से निजी और सरकारी ब्लड बैंक डोनेशन कैंप का ब्यौरा मांगा है. साथ ही यह भी पूछा है कि कितने ब्लड की जरुरत पड़ती है और कितना ब्लड उपलब्ध है. कोर्ट ने नेशनल ब्लड पॉलिसी को प्रभावी बनाने के लिए एसओपी पेश करने को कहा है.

महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि नियमित रुप से अस्पतालों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है. नेशनल ब्लड पॉलिसी को झारखंड में प्रभावी बनाने के लिए एसओपी तैयार किया जा रहा है. साथ ही सभी जिलों में न्यूक्लिक एसिड टेस्ट मशीने लगाई जाएंगी ताकि जरुरतमंदों को सही ब्लड चढ़ाया जा सके. इस दौरान लाइफ सेवर रांची के अतुल गेरा और अधिवक्ता शुभम कटारुका ने भी पक्ष रखा.

बता दें कि रांची में थैलेसिमिया पीड़ित बच्चे को ब्लड चढ़ाया गया था जो जांच में एचआईवी संक्रमित पाया गया. बच्चे के पिता ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर घटना से अवगत कराया था. तब हाईकोर्ट ने पत्र को जनहित याचिका में तब्दील करने का आदेश दिया था. इस बीच चाईबासा सदर अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने पर हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों ने रिपोर्ट तलब किया था.

जानें, पूरा घटनाक्रम

24 अक्टूबर - यूनियन नेता के आरोप पर खुला मामला

पश्चिमी सिंहभूम जिला के मजदूर कामगार यूनियन के नेता माधव चंद्र कुंकल ने सदर अस्पताल चाईबासा पर बेहद गंभीर आरोप लगाया. नेता ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण 7 वर्षीय मासूम बच्चे को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया.

यूनियन नेता और परिजनों द्वारा कहा गया था कि बच्चा लंबे समय से थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रहा है. इस बीमारी में मरीज को लगातार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है. इलाज के क्रम में अस्पताल द्वारा बच्चे को रक्त चढ़ाया गया. अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि इसी दौरान बच्चे को एचआईवी संक्रमण वाला रक्त चढ़ा दिया गया.

अस्पताल दे दी थी सफाई

इस मामले में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी. अस्पताल यह पता लगाएगा कि रक्त देने की प्रक्रिया में किस स्तर पर चूक हुई. सिविल सर्जन ने कहा थआ कि अब तक जिन बच्चों को रक्त चढ़ाया गया है, उन सभी की जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि और किसी बच्चे को संक्रमित रक्त न दिया गया हो. फिलहाल यह बता पाना अभी मुश्किल है कि एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं अभी इसकी जांच की जा रही है.

25 अक्टूबर - विशेष जांच टीम ने चाईबासा में की जांच

25 अक्टूबर को इस गंभीर मामले पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया और जांच के आदेश दिए. जिसके बाद झारखंड सरकार की पांच सदस्यीय विशेष जांच टीम रांची से चाईबासा पहुंची.

राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. दिनेश कुमार की अध्यक्षता में जांच टीम ने अस्पताल में डॉक्टरों से बातचीत की, ब्लड बैंक का निरीक्षण किया और कई सैंपल भी जमा किए. जांच के दौरान ब्लड बैंक में कई खामियां सामने आईं. टीम ने थैलेसीमिया वार्ड का भी निरीक्षण किया, जहां 5 बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने की आशंका जताई गई है. इन बच्चों की जांच की जा रही है.